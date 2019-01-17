Разборки с управляющей компанией «ПИК-Комфорт» закончились в пользу жителей

В конце прошлого года в Обнинске разразился скандал, связанный с управляющей компанией «ПИК-Комфорт». Напомним, жители микрорайона «Борисоглебский» в декабре получили квитанции, где тариф за содержание и ремонт вырос до баснословных цифр - 47 рублей вместо привычных 19,7.

По понятным причинам ни одного из собственников такие перемены не устроили, и они вышли на «тропу войны» с УК.

ПОГОВОРИЛИ «ПО ДУШАМ»

Скандал разросся до таких масштабов, что руководству «ПИК-Комфорт» в лице Вадима КОЗИНА не осталось ничего другого, как предложить жильцам найти консенсус.

Что интересно, о повышении цен большинство из собственников узнали постфактум, так как ни один из них не смог вспомнить, чтобы было организовано хоть одно собрание, голосование за новые тарифы и прочие необходимые по букве закона мероприятия.

- Честно говоря, мы просто ошалели, когда получили квитанции, - признаются люди.

После массового бунта Вадим Алексеевич организовал два собрания собственников, правда, в мороз и на улице, видимо, решил до конца протестировать на прочность обнинцев, где было вынесено решение о том, что нужно в срочном порядке создать совет дома, провести голосование и изменить тариф.

- В конце декабря в каждую квартиру принесли анкеты, которые нужно было заполнить всем проживающим в квартире и выразить свое согласие на тот или иной тариф, - вспоминает Ирина, жительница дома по Белкинской, 6.

Параллельно решались и другие проблемы. Жители создали чат в мессенджере «WhatsApp», куда пригласили Козина как ответственное лицо в надежде, что последний сможет ответить на все имеющиеся вопросы, коих у людей скопилось немало.

Например, народ сильно интересовало, почему в тариф заложено в 1 000 раз больше урн, чем есть на самом деле, а некоторые услуги рассчитываются по удвоенной цене?

На эти и другие вопросы Козин отвечал крайне неохотно, порой срываясь на эмоции. Так, Вадим Алексеевич, например, пригласил жильцов к себе домой и даже написал адрес, дескать, приходите, пообщаемся.

- Если разговор продолжится в таком стиле, у кого-то могут просто сдать нервы, - заметил один из собственников Михаил.

И нервы сдали. Кто-то назвал Вадима Алексеевича «дармоедом», намекнув, что он плохо исполняет свои обязанности: тарифы баснословные, дворы не чистятся, коммунальщики на контакт не идут, за что платить-то?

Реакция от Козина не заставила себя ждать. Он лично пригласил обидчика пообщаться с ним с глазу на глаз. Однако дуэли не состоялось, собственник решил быть умнее и не переходить границ дозволенного.

- Мы не смогли добиться от Козина ответов ни в чате, ни при личных встречах, - говорит житель Белкинской, 6 Александр. - Такое ощущение, что человек ушел в глухую оборону и просто выбрал позицию ни на что не реагировать. Это не дело!

В итоге, не выдержав натиска неудобных в свой адрес вопросов, Козин просто покинул чат, даже не попрощавшись ни с кем.

- Я не намерен терпеть оскорбления в свой адрес, - пояснил свою позицию журналистам Вадим Алексеевич. - Если кому-то нужно решить свои проблемы, пожалуйста, я всегда нахожусь в офисе, готов ответить на все вопросы. Но выслушивать, как меня поливают грязью, извините, не хочу!

«ПОСЛЕЗАВТРА ПРИДЕМ»

А если вдуматься, то так ли неправы жители? Двор на Белкинской, 6 действительно нельзя назвать чистым, хотя Козин уверил, что техника вычищает все до асфальта и даже порекомендовал корреспондентам прогуляться и убедиться лично.

Реальность, как вы понимаете, оказалась другой. Не знаем, в каком мире живут коммунальщики «Пика», но придя по адресу, мы наткнулись на горы снега, нечищеную плитку и общее состояние унылости.

- Убирать сложно потому, что люди паркуют машины, и техника не может проехать! - упорно отстаивал свою позицию Козин. - Но послезавтра придем (в пятницу - прим. авт.) и все расчистим еще раз!

Сами жильцы такими завтраками сыты по горло.

- Интересная история получается - цены на коммуналку стремятся к европейским, а вот уровень сервиса - нет, - иронично подметил житель дома Максим. - И, честно говоря, я вообще не знаю ни одного двора в Обнинске, который можно назвать идеально чистым. Эта проблема повсеместная.

На сегодняшний день конфликт между жильцами и Вадимом Козиным, как уверен последний, практически исчерпан.

- Тарифы пересмотрели, в конце этой недели повезем документы в ГЖИ, теперь он составит 27 рублей и 50 копеек, - сообщил Вадим Алексеевич. - Я рад, что мы смогли решить проблему.

Правда, вот жители думают иначе, ведь помимо цены за содержание и ремонт у них очень много вопросов к этой строчке в платежке.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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