Водители могут выйти во двор и не увидеть свою машину!

На прошлой неделе мы уже писали, что мэр наукограда Владислав ШАПША обратился к своим коллегам из юридического отдела с просьбой тщательно изучить закон о правилах благоустройства и по возможности внести в него поправку.



Изменение должно касаться права эвакуировать припаркованные на мусорной площадке автомобили или располагающиеся в непосредственной близости от нее таким образом, что техника не может проехать и, соответственно, вывезти мусор.

- Что касается уборки придомовых территорий, то могут справиться и сами дворники вручную, с вывозом мусора такого не получится, - сказал Владислав Валерьевич.

Ярким примером успешности такого мероприятия - эвакуации транспортных средств - мэр считает Москву и ее правила благоустройства.

- Нам нужно быть жестче, - считает градоначальник. - В Обнинске мы постоянно уговариваем водителей пойти нам навстречу, не применяем жестких санкций, а в итоге получаем жалобы от жителей. В Обнинске достаточно стоянок, но всем лень пройти несколько сотен метров до своего дома. Собственники никогда не думают, где будут оставлять машину после того, как купят ее, и уверены, что это забота муниципалитета - обеспечить им полный комфорт.

Сами же водители такой перспективе, естественно, не рады и посоветовали Владиславу Шапше сначала задуматься о том, чтобы места во дворах стало больше, а только потом об эвакуации машин.

На самом деле, поражает единодушие обнинцев в своем стремлении идти против системы. Оставлять транспортное средство у контейнерной площадки и преграждать путь спецтехнике - повод привлечь такого автовладельца к административной ответственности.

- Может, стоит подумать о расширении дворовых проездов и увеличении парковочных мест в загруженных дворах, где-то подобная работа уже проделана, - считает житель города Алексей.

Другие обнинцы уверены, что эвакуация - нормальное и даже ожидаемое наказание для автовладельцев, а ругать власти, что плохо вывозится мусор, не самое правильное занятие.

- Ну, надо быть небольшого ума, чтобы поставить машину возле мусорного контейнера и потом возмущаться, а почему мусор не вывозят, - говорит житель города Владимир МОРОЗОВ.

Впрочем, на данный момент Владислав Шапша твердо намерен переходить от слов к действиям. Штрафами, как считает Владислав Валерьевич, уже никого не напугаешь, а вот вывезенный на штрафстоянку автомобиль вполне может стать неплохим мотиватором подумать в следующий раз, где парковать транспортное средство.

- Пришло время создавать муниципальную службу эвакуации, - резюмировал мэр.

На следующей неделе станет известно, возможно ли внести в правила благоустройства все необходимые поправки.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Планы»