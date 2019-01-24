Обнинцев подталкивают платить за бесплатное дошкольное образование!

Каждый родитель хочет, чтобы его чадо было лучшим во всем. Самым умным, быстрым, ловким и сообразительным. Чтобы достичь этих результатов, родители не жалеют денег, нанимают лучших репетиторов и отправляют детей на курсы углубленного изучения того или иного предмета.

Только всегда ли подобное ребенку во благо? И где та грань между обучением и простой выкачкой денег?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Поводом для более детального рассмотрения вопроса стала недавняя ситуация в «Державе», когда трое учителей положили на стол директору образовательного учреждения заявления об уходе. Двое, правда, потом передумали, но вот Марина БОНДАРЕНКО - педагог младших классов - в своем намерении решила пойти до конца.

Скорее всего, причины тут вовсе не в том, что директор «Державы» Оксана КОПЫЛОВА создала невыносимые условия работы, или что зарплата была низкой, а в том, что ей «перекрыли кислород», не позволив заниматься предпринимательской деятельностью на территории лицея.

Как оказалось, Марина Бондаренко в течение некоторого времени арендовала в «Державе» кабинет, где проводила так называемую дошкольную подготовку учеников, но с недавнего времени Марина Вячеславовна была вынуждена перебраться в центр «Милосердие», так как с ней не продлили договор.

МНОГОХОДОВОЧКА

Подготовкой детей к школе имеют право заниматься, в принципе, все преподаватели начальных классов. Делать это можно несколькими способами: оформиться как индивидуальные предприниматели или работать в рамках школьной лицензии.

О последнем подробнее. Лицензия на предоставление образовательных услуг подобного типа выдается профильным министерством Калужской области, и чтобы ее получить, руководству учебных заведений придется изрядно потрудиться.

По словам начальника управления общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, к школам предъявляются жесткие требования.

- Например, нужно иметь отдельный кабинет, оборудованный специально под дошкольную подготовку. Это, как вы понимаете, денежные вложения. Многие директора такие траты попросту не потянут, - рассказывает Татьяна Валерьевна.

Как итог - ни у одной из школ города Обнинска нет лицензии на предоставление услуг по подготовке будущих первоклашек к школе.

Вместо этого на сайтах учебных заведений есть раздел «Платные образовательные услуги», перейдя на который, можно заметить, что школа предоставляет некий пакет занятий, стоимость которых может доходить до трех тысяч рублей. В каждом учебном заведении своя цена.

То есть пройти «дошкольную подготовку» можно, но при оформлении документов она «случайно» юридически будет носить другое название. Директора обнинских школ, видимо, уверены, что таким образом их невозможно будет обвинить в нарушении закона.

Терминология и формулировки могут быть какими угодно, но некоторые обнинские школы по факту предоставляют дошкольное образование за отдельную плату и без всяких лицензий.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ТАРИФ?

Каждая школа выставляет свой тариф на оказание платных образовательных услуг. В школе № 1, например, занятия стоят 1 700 в месяц, в физико-техническом лицее - на сто рублей дешевле, где-то сумма составляет 2,5 тысячи рублей. Вся информация находится в открытом доступе на сайтах образовательных учреждений.

Интересно другое - почему именно эти цифры? Почему не 500 рублей в месяц, например, или не десять тысяч?

Как пояснила Волнистова, цена напрямую зависит от количества часов и предоставляемых услуг.

Управление общего образования тарифами не занимается, оно лишь согласовывает смету - расходную часть, и следит за тем, чтобы деньги расходовались по целевому назначению.

- Но есть несколько способов формирования цены, самый простой из них - изучение опыта в других субъектах, - говорит Татьяна Валерьевна. - Но я согласна с тем, что по городу должна быть единая политика, в том числе и финансовая, существовать единый норматив.

Кстати, тратятся деньги в итоге по следующему принципу - 58% от суммы идет на заработную плату педагогам, 17% - на отчисления, 25% - идут в фонд школы и расходуются на нужды учебного заведения.

Простейшая математика: в среднем школьный сейф с одной группы пополняется на сумму от 10 до 40 тысяч рублей ежемесячно.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Манера педагогов пиарить платные услуги - отдельный разговор. Невольно напрашивается вывод, что родителей мягко подталкивают к выгодному другим людям решению.

Наша читательница Ирина осенью прошлого года присутствовала на собрании в школе № 10, куда собиралась отдавать своего сына.

- Было сказано, что если вы хотите попасть к конкретному педагогу в первый класс, то к нему нужно ходить на предшкольную подготовку, - рассказывает женщина. - Объявили стоимость - две тысячи рублей в месяц с человека и намекнули, что лучше ходить, иначе ребенок потом придет в школу неподготовленный, и ему будет сложно учиться в неравных условиях.

Что делают мамочки? Естественно, лезут в кошельки!

А ведь в то же самое время посещение курсов дошкольной подготовки, а также выбор места, куда ходить, - дело сугубо индивидуальное.

В Обнинске есть достаточно мест, где ребенку действительно могут предложить лучшие условия для развития, но родители вынуждены отдавать своих детей по конкретному адресу, так как никто не хочет проблем в будущем.

В некоторых других учебных заведениях, родительницы рассказали, что им выдвинули аналогичные условия.

Хотите учиться у конкретного педагога и чтобы ребенку было комфортно? Будьте готовы выложить до 3 000 руб. в месяц.

- Причем занятия проводятся в неудобное для многих время - в 16:00, приходится срываться с работы, забирать ребенка из детского сада пораньше, но у нас нет выбора, - сетуют мамы.

Что еще важно - даже если чадо внезапно заболело, или, например, родителям не нужно какое-то занятие из предоставленного пакета, скидок никто делать не будет. Ставка фиксированная.

НА ЧТО ШКОЛА ТРАТИТ ДЕНЬГИ?

Твердая позиция Волнистовой - деньги должны идти в пользу учреждения.

- Очень много ремонтных работ делаются за счет спецсредств. Например, первая школа отремонтировала обсерваторию, они копили довольно долго. В 11 школе директор Анатолий ГЕРАСКИН поставил пластиковые окна, в школе № 4 частично отремонтированы кабинеты и рекреационная зона, - рассказала Волнистова. - Оказывать платные услуги выгодно и учебному заведению, и учителям. В то же самое время заниматься этим или нет - они решают сами на педагогическом совете.

Но заработать деньги в казну можно, не только оказывая платные услуги, но и сдавая помещения в аренду.

ДИРЕКТОРА СТИРАЮТ ПРОШЛОЕ?

Еще несколько лет назад практика сдавать школьные кабинеты в почасовую или ежемесячную аренду в обнинских школах была, скорее, нормой. Наш читатель Михаил вспоминает, как привозил дочь в школу № 16 на дополнительные занятия по английскому языку, где услуги оказывал индивидуальный предприниматель. Другие родители говорят, что здесь также открыты и курсы по рисованию.

К слову, директор СОШ № 16 Наталия БАЧИНА заверила, что никаких платных услуг школа не оказывает, а в аренду сдается только спортивный зал, и то не работникам учебного заведения.

Но как выяснилось, Бачина слукавила - на самом деле, предпринимательство здесь цветет буйным цветом: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 14:30 можно прийти на дополнительные занятия по иностранному языку, которые ведет ИП Гречка. Причем, как сказали сотрудники учебного заведения, работает учитель согласно ранее заключенному договору.

Руководитель школы № 10 Антон ПЕТРОВ также сказал, что его школа никаких помещений не предоставляет.

- Кабинетов, сдающихся в аренду, у нас нет, я с 2013-го года руковожу школой № 10, и при мне такого не было, - сказал Антон Владимирович.

Директор гимназии Александр СУХАРЕВ в унисон своим коллегам подтвердил, что и его учебное заведение подобной деятельностью не занимается.

В школе № 3 аналогичная ситуация - платных образовательных услуг нет, помещения в аренду никто не сдает.

На деле же директор школы Любовь ИСАЕВА предложила корреспондентам, которые представились родителями будущей первоклашки, связаться с ее секретарем и обсудить детали.

В роли «секретаря» выступила один из учителей, которая представилась Анной Сергеевной и рассказала о возможности пройти подготовку к первому классу за 2,5 тысячи рублей в месяц. Причем с перспективой сделать это именно у того педагога, к которому ребенок попадет в будущем.

Получается, что в разговоре с журналистами руководители школ предпочитают врать, а как дело касается денег - забывают о своей нравственности.

Надо отметить, что начиная с этого года учитель, являясь ИП, не имеет права арендовать кабинет в том учебном заведении, в котором работает. Раньше на это закрывали глаза.

- Мы начали все приводить в соответствие, чтобы не было коррупционной составляющей в деятельности педагогов и руководства образовательных учреждений. И это жесткая позиция управления образования, - подчеркнула Волнистова.

ОБРАЗОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ!

Родители могут не платить за дошкольную подготовку, но лишь в том случае, если руководство школы получит лицензию на дошкольное образование. При наличии лицензии Министерство образования Калужской области выделяет субвенцию, которая тратится только на зарплату педагогов. Она, кстати, составляет в среднем 28 тысяч рублей. Но, как поясняют специалисты, работать придется пять дней по несколько часов.

Оказывая платные дополнительные услуги, учитель работает раз-два в неделю в течение полутора-двух часов.

Кроме того, наличие лицензии - гарант для родителей, что их дети смогут посещать дошкольную подготовку совершенно бесплатно.

В итоге выгодно всем, кроме руководства учебных заведений, а также тех преподавателей, кто оформился как индивидуальный предприниматель и в добровольно-принудительном порядке набирает себе группы, имея хороший доход при относительно неплохой зарплате.

Мы прекрасно понимаем, что делать этого никто не будет по следующим причинам: во-первых, это сложно, а во-вторых, это лишит школу дополнительных денег.

В итоге получается следующее: учителям и директорам дали возможность заработать, правда, слово «заработок» каждый понял очень по-своему. Поэтому сейчас нет единого стандарта или тарифа на оказание платных услуг, а также одинаковых для всех правил. И это все в одном маленьком Обнинске.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Есть мнение

НИКТО ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ

Руководитель одной из школ Боровского района сказал, что данный вид деятельности - подготовка детей к первому классу - должен быть пролицензирован, и только в таком случае у образовательного учреждения появляется право открыть набор по подготовке.

- Раньше у школ были такие лицензии, потом их изъяли, и учителя начали регистрировать себя как индивидуальные предприниматели, что привело к конфликту интересов. По моему мнению, здесь есть коррупционная составляющая и такой вид деятельности нужно запрещать. Готовить себе класс за деньги родителей как минимум неэтично, - уверен директор школы.

Позиция

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

- В детских садах обеспечивается нормальный уровень подготовки. У них есть определенная программа, которая реализуется в рамках федерального государственного образовательного стандарта. Она является преемственной по отношению к школьной программе.

Поэтому непонятно, зачем ребенка лишать детства и дополнительно с ним заниматься, когда программа нашего детского сада соответствует подготовке к школе.

Ребенок ходит полноценно в сад, зачем его оттуда выдергивать, если он и так получает все необходимые знания. Должна быть преемственность между детскими садами и школами.

Это общая позиция по всему Боровскому району - никакой дошкольной подготовки на территории СОШ.

Заведующий отделом образования администрации Боровского района Людмила СИЛАЕВА

Официально

«МЫ ПРОТИВ»

Заместитель начальника управления образования Калуги Альбина БОБРОВА заявила, что для того, чтобы школы оказывали услуги по подготовке ребенка к первому классу, они должны получить соответствующие лицензии.

- Мы против того, чтобы школы оказывали подобные услуги на платной основе. У нас такого нет. В то же самое время учебные заведения могут предлагать дополнительные занятия, но в том случае, если они не перекликаются с учебным процессом и программой.

Как у соседей



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАРУШАЮТ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Экс-мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ еще в 2009-м году запретил взимать плату в образовательных учреждениях города за подготовку детей к школе.

По его словам, при платной подготовке дошкольников к поступлению в первый класс «нарушается принцип получения бесплатного среднего образования, и требовать деньги за это никто не имеет права».

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