Женская солидарность или манипуляция?

Отец может лишиться полноценного общения с дочерью из-за заключения психолога?



Никто не застрахован от семейных неурядиц. И вчерашняя любящая друг друга пара сегодня может превратиться в злейших врагов. А манипуляции детьми или деньгами станут обыденностью.

Такая житейская история произошла с обнинским бизнесменом и многодетным отцом Алексеем Ц. (имя изменено, прим. авт.).

НЕРОМАНТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

У героя нашей публикации от первого брака пятеро детей и рождение шестого от другой любимой женщины было счастьем. Но сейчас пара не вместе, но даже несмотря на это, вычеркивать дочь из жизни Алексей не собирается.

В галерее на телефоне вы не найдете никаких других фотографий или видео, кроме как с дочерью и тремя другими несовершеннолетними детьми.

- Смотрите, это мы вместе играем, - рассказывает мужчина, показывая снимки журналистам. - А тут мы на море, вот еще собираемся на прогулку.

Таких запечатленных моментов у папы сотни.

К слову, все дети предпринимателя - отличники, кто-то уже самостоятельно стоит на ногах, занимает престижные должности. И ни один из них не чувствовал себя обделенным ни вниманием отца, ни финансово.

- Я должен каждый месяц выплачивать крупные суммы алиментов, - говорит мужчина. - Я не против и готов принимать активное участие в воспитании.

Возмущает отца другое. Он не может общаться с ребенком без присутствия матери.

- На одном из заседаний суда было озвучено что, по мнению мамы и органа попечительского совета Жуковского района, из-за гендера ребенка отец может лишиться права на встречи с дочерью без присутствия мамы, - рассказывает Алексей. - Так как это видимо приведет к неправильному сексуальному образованию и возможным психологическим травмам ребенка! Я вообще не знаю, как такое могло прийти кому-то в голову! Я хочу видеть свою дочь, воспитывать и я имею на это право, причем законное. Различать родителей и их права по гендерному признаку не допускается законом.

К слову, маленькая дочь Алексея - инвалид. И как только ей потребовалась медицинская помощь, родитель организовал лечение в столичной РДКБ.

- Была проведена операция, после которой врачи клиники рекомендовали продолжить длительное лечение на море, и я бы хотел вывезти ее на курорт, так нет же! Мне не позволяют! Я даже готов поехать вместе с матерью, без проблем, но и она сама упирается, ни в какую! - говорит отец.

В итоге Алексей был вынужден обратиться в суд за определением своего права общения с ребенком. И вот здесь начинается самое интересное. В судебном заседании всплыло некое заключение эксперта, к которому у истца очень много вопросов. Но обо всем по порядку.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Маленькая девочка посещает вместе с мамой психологический центр «Развитие», открытый в Обнинске в мае 2016 года.

Руководит им психолог с множеством регалий Светлана ПОПКОВА.

Именно к ней Светлана и отправилась за помощью.

- Ко мне обратилась мама и попросила ответить на вопрос: что будет, если надолго лишить ребенка присутствия матери, какие могут быть последствия с учетом всех особенностей девочки, - рассказывает Светлана Евгеньевна.

Но вместо обыкновенной консультации мамочка получила на руки развернутое заключение по данным психологического обследования, в котором папа представлен чуть ли не монстром!

«Со слов мамы, встречи с отцом носят непредсказуемый характер, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии ребенка».

«О папе говорит тихо».

«Длительный, регулярный насильственный отрыв от матери в дошкольном и младшем школьном возрасте, усугубленный напряженными конфликтными отношениями между родителями, является хронически стрессогенным для ребенка».

Мать же в заключении психолога представлена только с самой положительной стороны.

В итоге Светлана Попкова рекомендовала общение с отцом, но только в присутствии второго родителя, иначе, дескать, ребенку будет очень плохо.

Мы не сомневаемся, что практикующий с 1998-го года специалист действительно может помочь. Но то, как было выдано заключение, заставляет задуматься о его легитимности.

К слову, о папе психолог с 20-летним стажем сделала вывод, основываясь только на словах матери! Поэтому говорить, что заключение объективно, невозможно.

Дело в том, что на сайте детского центра написано, что здесь могут провести психологическое обследование, но только по направлению врача, в присутствии обоих родителей или с их письменного согласия.

- Учитывая, что ребенок - инвалид и находится на специальном учете в медицинском учреждении, имеет надзирающих врачей, регулярно осматривается детским психиатром, выдавать подобные заключения как минимум неэтично, и мое мнение подтверждают другие медики, - говорит отец. - Более того, Попкова сама проигнорировала заявленные на сайте центра правила и выдала документ с печатью и подписью.

Как рассказывает Алексей, прочитав заключение, он попытался связаться и пообщаться со Светланой Попковой самостоятельно, однако, она игнорировала просьбы о встрече.

- Сначала я позвонил в центр и попытался выяснить, будет ли такое заключение считаться объективным. Одна из его сотрудниц, которая говорила со мной по телефону - четко сказала «нет». Я понимаю, что Светлану Попкову и мать моей дочери связывают отношения (договор на оказание услуг - прим. авт.) и, возможно, есть некая заинтересованность, я не понимаю, почему вроде бы грамотный психолог не задумывается о том, что данное заключение, принятое в суде, повлияет на дальнейшую судьбу девочки? - говорит мужчина.

ПСИХОЛОГ НА ГРАНИ

Мы связались со Светланой Евгеньевной, чтобы получить комментарии и понять, почему она выдала такое, на взгляд отца, однобокое заключение.

Наш разговор начался со спокойного диалога, но как только мы начали задавать ей вопросы, которые психологу показались неудобными, Попкова быстро сменила милость на гнев. Например, на сайте указано, что Светлана Евгеньевна является «по европейским стандартам - психотерапевтом», но на вопрос имеет ли она квалификацию врача, ответа не последовало...

Также дипломированный специалист не смогла объяснить, почему для суда она выдала заключение, нарушив правило центра - обязательное присутствие второго родителя или письменное согласие оного.

- Во-первых, это заключение о состоянии ребенка и я имею право давать его просто по факту наличия образования. Такие бумаги я выдаю достаточно часто и куда их потом используют - это дело самих родителей, - сказала Попкова. - По сути говоря о самом папе там ничего не сказано! Все со слов мамы и касается исключительно состояния ребенка.

- Но вы пишете, что между родителями конфликтные отношения и это плохо влияет на ребенка?

- Это со слов мамы! - пыталась парировать Светлана Евгеньевна.

Видимо, клепая множество подобных заключений чуть ли не каждый день, Попкова забыла, что рекомендовала общение с ребенком только в присутствии матери.

- К папе никаких претензий я не имею вообще! - начала нервничать Попкова.- Если вы считаете, что я не имею права давать заключения, вы ошибаетесь. Мое образование позволяет делать это. Я пишу, что хорошо ля ребенка, а что плохо с моей точки зрения.

Разговор с психологом закончился тем, что Светлана Евгеньевна сказала, что если папа хочет - он может общаться, забирать ребенка, главное, пусть договорится с мамой.

- Я написала то, что рекомендовано для ребенка, потому что мама меня об этом попросила! - резюмировала Попкова.

Между тем этот документ, который громко назван «заключение» и который по факту можно поставить под сомнение, имеет все шансы подпортить жизнь и изменить судьбу ребенка!

- Если суд примет во внимание все, что там написано, и не услышит аргументы, что составлен он был без моего согласия и даже присутствия, хотя это требуется по закону, то я могу лишиться полноценного общения с дочерью! - переживает отец.

Вариант - встречаться с Женей в присутствии матери - Алексей отметает сразу - велика вероятность скандалов, так как страсти не улеглись, а ему не надо, чтобы дочь видела, как мама с папой ругаются.

- Кроме того мама прибегает к множественным провокациям при встрече ребенка со мной. Так, например, может запросто написать заявление в полицию о том, что я ее избил, что, впрочем, делала неоднократно, - говорит отец.

Сейчас предпринимателя ждут длительные судебные разбирательства и попытки доказать несостоятельность заключения, выданного психологом центра «Развитие». Он намерен обратиться в органы правопорядка с требованием о привлечении эксперта к ответственности по статье 307 УК РФ «О выдаче ложного заключения эксперта».

Складывается впечатление, что мать решительно настроена навсегда вычеркнуть отца из жизни дочери.

Но от его денег почему-то не отказывается. И даже не против, когда к 57 тысячам рублей алиментов ежемесячно он добавляет еще - из своего кармана.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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