Каток был, есть и будет!

Почему на Энгельса, 26 никто и никогда не сможет снести спортивный объект.



В начале января мы уже публиковали материал по поводу двора на Энгельса, 26. Напомним, некто взбудоражил жителей сообщением о том, что во дворе планируют снести хоккейный корт и построить супермаркет. Слухи как снежный ком обросли страшными «подробностями», и народ, не имея никаких официальных документов, самостоятельно сделал вывод о том, что власти планируют уничтожить спортивный объект.

В тот раз главный архитектор города Ольга ЛАПИНА заверила, что никаких тотальных изменений здесь никто проводить не будет. Однако по сей день инициативная группа граждан зачем-то подогревает слухи о сносе корта, рассказывает другим людям небылицы, распространяет листовки и ведет войну с несуществующим противником.

БОЙ С ТЕНЬЮ

Жители Энгельса - люди активные и идейные, проблема только в том, что их силы сейчас направлены отнюдь не на полезную деятельность вроде совместных субботников, дворовых праздников или заливки катка, а на борьбу с призраком.

Из ниоткуда появился мифический персонаж, который хочет (только вдумайтесь!) снести детскую хоккейную коробку, закатать все в асфальт и организовать парковку для супермаркета, который, согласно слухам, отгрохают на месте существующего маленького магазинчика. А когда спортивный объект сотрут с лица земли, здесь можно будет продавать алкоголь, и тогда в этот двор сбегутся все обнинские маргиналы, а караваны фур вдребезги разобьют дорогу, доставляя сюда тонны бутылок водки. Картина вырисовывается чудовищная, но что более важно - не имеющая никакого отношения к реальности.

Депутаты Александр СИЛУЯНОВ и Михаил ЖУРАВЛЕВ, являющийся также директором МП «Спортивный клуб «Квант»», в ведении которого находятся пять хоккейных кортов, решили в очередной раз объяснить жителям, что все эти слухи не имеют под собой никакого основания.

Дело в том, что людей напугала череда совпадений - хоккейный корт в этом сезоне долго не заливали, в это же время администрация объявила общественные обсуждения по поводу реконструкции существующего здания магазина. Сложив два и два, народ в итоге решил, что все это первые звоночки к тому самому сносу.

По факту же корт залили позже обычного лишь потому, что в декабре небесная канцелярия поскупилась на осадки, и специалистам банально не хватало снега, чтобы качественно залить каток. Что же касается расширения магазина, то, как заверила Ольга Лапина, речь шла лишь о том, чтобы предоставить предпринимателю часть уже существующих неиспользуемых помещений, так как в магазинчике стало тесно и его пора обновить. А вот строить пристройки и вторые этажи здесь никто не собирался.



«ЭТО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС»

- Листовки, в которых говорится, что корт снесут и построят торговый центр, это информационный вброс, - уверен Силуянов. - Каток находится на балансе комитета по имуществу, это собственность города. Сносить его ради супермаркета - это даже экономически бессмысленно. Магазин во дворе предназначен для узкого круга людей. Здесь нет большого трафика, никто из других концов города не поедет сюда закупаться, потому что для этого есть более удобные гипермаркеты в центре города. А это так называемый магазин шаговой доступности.

К слову, сам директор ООО «Банкет-Сервис» Игорь ЧАРИЧАНСКИЙ уже не раз встречался с жителями и объяснял, что готов на любые их условия - пусть предлагают свои варианты того, что они хотят здесь видеть. Если их не устраивает магазин, то бизнесмен готов создать организацию для оказания бытовых услуг, открыть аптеку или развивать любое другое направление, которое будет интересно для жителей и выгодно для бизнеса.

- Я также готов содействовать в проведении спортивных мероприятий, - заверил Чаричанский.

Но проблема в том, что жителей, кажется, не устраивает ни один из вариантов, и они настроены в принципе против всего. Однако, возмущаясь по поводу того, что в их дворе якобы собираются уничтожить спортивный объект, они забывают о том, что когда-то в здании на Энгельса, 26 уже функционировал другой спортивный объект - фитнес-клуб, который они же благополучно и выжили.

Руководитель клуба Софья ЕФИМОВА рассказала журналистам, что за два года, пока она арендовала здесь помещение, фитнес-центр подвергся варварским нападениям - ей поджигали жалюзи, выбивали двери в спортивный зал, перекрывали вход машинами, а некоторые отдельные товарищи и вовсе будучи «под мухой» вваливались на занятия и устраивали скандал. Недовольны местные жители были и тем, что в здании рядом с их домом запрещали пользоваться туалетом - дескать, он общественный, а не только для арендаторов. Хотя вряд ли кому-то действительно нужен был туалет, учитывая, что дойти до собственной квартиры можно за минуту.

АКТИВНЫЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ

Михаил Журавлев в свою очередь сетует на то, что энергию активистов стоило бы направить не на бессмысленную войну, а на мирные цели. Например, на совместную уборку того же катка, за который они так радеют.

- Когда я был маленький, заливка катка была настоящим событием. Весь двор сбегался - родители приходили вместе с детьми, мы тогда буквально боролись за право полить из шланга, за лопату, все хотели быть причастным к этому событию, - вспоминает Михаил Викторович. - А сейчас нам звонят жители, говорят, мол, вы чего каток не чистите? Я объясняю, что у нас нет механизированной техники, что катков несколько и физически все вычистить оперативно невозможно. А мне говорят, так чего же вы жителей не зовете, мол, мы бы все дружно вышли и вычистили. Мы так и сделали: развесили объявления, привезли лопаты, движки, я собрал ребят из спортивной школы, пришли на Энгельса. И что вы думаете? Вышел один человек! Остальные смотрели в окошки. Я пригласил местных ребят к нам присоединиться, но те просто сказали - дядь, ты пока сам тут убери, а мы подождем.

В советские времена на этом легендарном катке проходили городские соревнования, кипела жизнь, были идейные люди. Собственно, даже сейчас ничего не мешает возродить добрые традиции - по крайней мере, руководство Дворца спорта готово приобрести весь необходимый инвентарь для занятий, более того, есть даже ставка инструктора по хоккею во дворе, только вот желающих нет.

«ХОККЕЙНЫЙ КОРТ ВСЕГДА БЫЛ И БУДЕТ!»

Иллюзия того, что каток находится на грани закрытия, создалась еще и потому, что ребята, которые когда-то здесь занимались, банально повзрослели, а юные спортсмены разбрелись по командам и переместились в более тепличные условия в «Олимпе», где и проводят свои тренировки, причем совершенно бесплатно. Поэтому сейчас, по сути, каток на Энгельса функционирует лишь для жителей соседних домов. И в связи с этим одно из помещений, где раньше была раздевалка, за ненадобностью решено было закрыть - сейчас там хранится спортивный инвентарь.

- Жителям не нужна раздевалка, так как удобнее надеть форму и коньки дома и спокойно спуститься, надев на лезвия пластмассовые насадки, - считает Журавлев. - Те же, кто приезжают сюда на машине, переобуваются также на месте. Я сам так делаю, когда приезжаю покататься с детьми. Поэтому не очень понимаю, зачем жителям нужна раздевалка. Для того чтобы она полноценно могла работать, необходимо посадить вахтера, нанять уборщика - обоснованы ли будут такие затраты?

Кстати сказать, если жители так переживают за спорт, то почему порой не дают специалистам залить каток - спиливают отводы со счетчиками, например. Однажды один из катков пришлось заливать из окна квартиры! К слову, в этом году доступ к коммуникациям предоставило именно здание магазина, против которого выступают жители.

Власти же города только удивляются - кто накручивает людей нелепыми домыслами, и почему они в это верят? Неужели кто-то всерьез думает, что администрация Обнинска позволит снести детское спортивное сооружение и построить на его месте парковку или магазин? Не говоря о том, чтобы продавать во дворе спиртное, учитывая, что рядом также находится реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие». А это, собственно, самый главный гарант того, что рядом с Энгельса, 26 никогда и не при каких условиях невозможно будет по закону продавать спиртное.

Кроме того, данный каток несколько лет назад капитально отремонтировали - сделали борта, установили освещение, и сейчас вдруг вот так просто его ликвидируют?

- О том, чтобы снести каток, и речи идти не может, - однозначно заявил мэр города Владислав ШАПША. - Хоккейный корт всегда был и должен быть. Я не знаю, кто подогревает эти слухи. Никто никогда не ущемлял спорт и не сносил спортивные объекты, мы этого не допустим.

Диана КОРШИКОВА

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