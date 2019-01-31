Родители избитого юного музыканта уже год ждут, когда накажут виновных

Ровно год назад в Обнинске толпа подростков избила юного музыканта Сашу Г. Некоторых мучителей парень знал лично, имена остальных впоследствии выдали другие очевидцы драки.

Казалось бы, у сотрудников правоохранительных органов было достаточно времени, чтобы привлечь к ответственности начинающих преступников, однако, по сей день родители пострадавшего Саши не могут добиться ни справедливости, ни извинений.

ХОРОШИМ БЫТЬ ПЛОХО

В январе прошлого года Саша учился в выпускном классе школы искусств № 1 - парень играет на аккордеоне и фортепиано. Кроме того, он живет в многодетной семье, где каждый ребенок старается развивать свои художественные и физические таланты, ведет здоровый образ жизни, также дети поют в церковном хоре. В общем, среди нынешней молодежи Саша явно был «не как все», за что, собственно, и получил.

Задир в школе у детей из многодетной православной семьи хватает с лихвой. Среди некоторых мальчишек-сверстников, чьи увлечения в 15 лет далеки от пения в хоре и занятий музыкой, Саша был белой вороной, поэтому «приятели» позволяли себе обидно подшутить или оскорбить.

Один такой хулиган Миша выдавал издевательские реплики в адрес Саши практически постоянно, жили они в одном доме, поэтому всякий раз, когда они пересекались во дворе, Саше «прилетал» очередной словесный плевок. Парень старался избегать конфликтов и не реагировать на провокации, но однажды его терпению пришел конец. 26 января 2018 года, когда юноша вышел из дома, чтобы отправиться на занятия в музыкалку, Миша вновь его оскорбил.

- Я не выдержал, подошел к нему и прижал его к стене подъезда, - вспоминает парень. - Я ему сказал, чтобы он прекратил нести всякую чушь и оставил меня в покое. При этом я его не бил, просто прижал к стене.

Однако своим друзьям Миша рассказал совсем другую версию - наглец-музыкант его несколько раз ударил, оскорбил, и вообще, он болеет за «Спартак» - для фанатов ЦСКА это была как красная тряпка для быка.

Тем же вечером, когда после занятий Саша вышел на улицу, его встретила толпа подростков - человек 10-12, в числе которых были и девчонки. Некоторых из ребят Саша знал лично, двое из них, когда увидели, кто тот самый музыкант-спартаковец, «впрягаться» за Мишу отказались, так как знали, что Саша - нормальный безобидный парень, более того, когда остальные повалили его на землю, попытались разнять драку.

Двое других парней из этой толпы молча подошли к юноше и без лишних разговоров начали его избивать. Удары посыпались одни за другим, молотили ребята по всему телу - куда придется, и отдельно потоптались на руке - чтобы играть больше не смог.

- Девчонки, которые за всем наблюдали, стали подстрекать пацанов и кричать, мол, убейте его, - говорит Саша.

Когда толпа насладилась жестоким зрелищем, подростки оставили избитого парня на снегу и преспокойно ушли.

«СЛИШКОМ МНОГО УЛЫБАЛСЯ»

Сам же Саша в тот момент от шока еще не чувствовал боли, и когда зашел домой, на вопрос матери - что случилось? - соврал и сказал, что все хорошо, даже не понимая, что на его лице видны синяки и ссадины. В итоге пришлось признаться и всё рассказать как есть. Родители парня сразу же направились к маме Миши, которая, как оказалось, даже не подозревала, что ее сын все это время издевался над юным музыкантом и собрал целую толпу, чтобы его избить.

- Я его спросила, за что он так с ним поступил, - рассказывает мама пострадавшего. - И знаете, что он мне ответил, - за то, что Саша слишком много улыбается!

Полтора месяца парень провел в больнице, согласно заключению экспертизы, у него диагностировали ушиб и ссадину левой кисти и запястья (что для музыканта является проблемой вдвойне), ссадины лица, кровоподтеки в области скуловой кости, левого предплечья, левой кисти, «которые могли образоваться от не менее четырех ударных, плотно-скользящих воздействий тупого предмета». Данные повреждения квалифицируются как побои, однако тот факт, что двое избивающих на тот момент не достигли 16-летнего возраста, повлиял на то, что в возбуждении уголовного дела родителям Саши было отказано. В связи с этим они обращались и в прокуратуру, однако прошел год, а справедливого наказания так и не последовало.

По их словам, у ребенка было и сотрясение мозга, до сих пор у него случаются резкие головные боли, однако длительное лечение на больничном, походы к врачу-невропатологу семья оплачивала самостоятельно, никто из родителей участников этой стычки в лечении парня никак не содействовал.

АДЕКВАТНОГО НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ?

Как сообщила нам начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Обнинску Светлана МИКУЛЕНЯ, в результате этого происшествия были привлечены родители двух подростков - им был назначен штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Сумма штрафа в этом случае просто смешная - до 500 рублей. Самих же подростков, топтавшихся на руке пианиста, поставили на учет в ПДН.

Девочки, которые подстрекали к тому, чтобы добить парня, вообще нигде и никак не фигурируют, как и остальная толпа, которая, вероятно, тоже принимала участие в нанесении побоев - кто еще принимал участие в драке, сам Саша видеть не мог, так как лежал на снегу и укрывался от ударов.

- Но ведь есть камеры видеонаблюдения, - негодуют родители пострадавшего. - А нам говорят, мол, невозможно установить всех участников. Но у нас все в городе друг друга знают, мы сами, например, выяснили по именам практически всех, кто участвовал в драке, в какой школе каждый из них учился. Нам известно, что некоторые из ребят были из гимназии, но это замалчивают, чтобы, наверное, не пятнать учебное заведение.

Недавно родителям Саши позвонила мать мальчика одной из школ, где учатся несколько ребят, участвовавших в избиении.

- По ее словам, с тех самых пор эти мальчики расхаживают по школе как герои, видимо, почувствовали безнаказанность и думают, что могут задирать и обзывать кого угодно, они держат в страхе более слабых ребят, - рассказывает мать Саши. - Дошло до того, что из-за хулиганов-одноклассников ее ребенок в выпускной год вынужден был поменять школу. Я не знаю, как решать эту проблему. Я не призываю сажать детей в тюрьму, но адекватное наказание должно быть для всех в любом случае! Иначе я не знаю, к чему это все приведет...

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Общество»