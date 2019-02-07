Исповедь матери о том, как она выжила после потери сына

Зинаида СЫРЧИКОВА - женщина очень сильная, она терпеть не может жалости к себе и на все тяготы жизни реагирует смиренно - судьба значит такая. В нашу редакцию она обратилась с коммунальным вопросом - в подъезде батареи совсем не греют, а квартплату берут будь здоров. Мы наведались к пенсионерке, но оказалось, что проблема с отоплением - не самая большая из ее бед...





«ЕМУ БЫЛО ВОСЕМНАДЦАТЬ»

Зинаида Ивановна - инвалид без одной ноги, диабетик и мать, потерявшая единственного сына. Живет она, по ее словам, как и все диабетики - со слезами на глазах.

В Обнинск Сырчикова переехала в 70-х. До этого она проживала в Читинской области, в городе Краснокаменске. Всю свою жизнь работала строителем - начала еще в юности с ученика маляра и дослужилась до прораба. Строила объекты по всему Советскому Союзу, руководила работами на строительстве известного санатория «Джинал» в Пятигорске.

Правда, с личной жизнью не заладилось - вышла замуж за работягу, родила сына, но после первого скандала, когда муж, подвыпив, ее ударил, сразу развелась и супругу второго шанса, сколько бы он не извинялся, не дала.

- Не для того я замуж выходила, чтобы об меня кулаки чесали, - посчитала Зинаида Ивановна.

С тех пор жили они вдвоем с сыном, и все у них было хорошо. Мальчик играл на баяне - немецкий инструмент для юного талантливого парня в магазине выбирал сам педагог. Позже юноша устроился разнорабочим на завод, где дробили колчеданы. Однажды в обеденный перерыв парень решил помочь товарищу прибраться в соседнем цеху.

- Какой-то дурак в этот момент включил рубильник, сына затянуло на ленту, раздавило и отрезало голову, - вспоминает Зинаида Ивановна. - Ему было 18 лет... По сей день его баян лежит. Хотела сдать его в музыкальную школу, там спросили - кто играл? - и как только узнали, что играл погибший сын, брать отказались. Ну и не надо.

СЛИШКОМ МНОГО ГОРЯ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

После смерти ребенка женщина решила покинуть Краснокаменск. В связи с потерей сына ей предложили на выбор переехать в один из городов, где от предприятия машиностроения ей дали квартиру - в Серпухов или Обнинск. Сырчикова выбрала первый наукоград. Впрочем, в новом городе, в пустой квартире места она себе не находила и посему с головой ушла в работу.

- Так как у меня не было семьи, меня постоянно отправляли в командировки. Больше сорока лет я так моталась. Дали ветерана труда, вручили правительственные награды, - рассказывает Зинаида Ивановна. - Работать перестала только в 70 лет.

Если бы не очередное несчастье, думается, она трудилась бы до сих пор. У женщины обнаружился диабет, в результате осложнения пять лет назад ей ампутировали ногу.

С тех пор и без того нелегкая жизнь превратилась в однообразный и каждодневный кошмар. Ухаживать за женщиной некому - сына она давно потеряла, а так как сама Зинаида Ивановна детдомовская - ни братьев, ни сестер, ни племянников у нее нет. К счастью, инвалиду помогают социальные службы - два раза в неделю сотрудницы ей приносят еду, а по субботам приходит убираться женщина, которая помогает спустить коляску на улицу, где пенсионерка может подышать свежим воздухом.

На крыльце для Зинаиды Ивановны соорудили пандус, только вот проку от него

немного - чтобы до него добраться, нужно еще каким-то образом спуститься с третьего этажа, а этого без посторонней помощи пенсионерка сделать никак не может. В минувшую субботу, например, помощница прийти не смогла, так что ветерану труда приходится уже вторую неделю сидеть дома.

- Я в газетах постоянно читаю про то, что в городе трудятся волонтеры - то они в соревнованиях участвуют, то акции проводят. Но почему же они не приходят к таким одиноким старикам, как я? - негодует Сырчикова. - Я просила соцзащиту прислать мне волонтера, а они говорят - у них таких нет. Понимаете, я сама за собой ухаживаю - мою полы, хожу в туалет, купаюсь. Тяжело, конечно, делать это на коляске, но я справляюсь. Но я хотела бы, чтобы мне кто-то помог научиться ходить на костылях - придерживал меня, потому что я на одной ноге падаю...

«ДАЛ БОГ ТАЛАНТ, А ЛУЧШЕ Б ДАЛ ЗДОРОВЬЯ»

Сырчикова вздыхает - будь у нее сын, жилось бы лучше - было бы кому за нее заступиться. А так приходится самой воевать то с коммунальщиками, то с чиновниками, а порой и с телевизором, в который хочется запустить стаканом, когда показывают успехи страны на мировой арене.

- Раньше мне полагались бесплатные перевязочные бинты, мази для ноги, - рассказывает бывший строитель. - А теперь ничего нет. Никаких лекарств как диабетику мне не дают! Столько лет для страны трудилась, но, видимо, достойную старость все равно не заслужила.

По счастью, у женщины относительно неплохая пенсия - 17 тысяч рублей, поэтому есть возможность покупать диабетические препараты самой.

- Одежда новая мне не нужна, вот и трачу деньги на лекарства, - говорит Сырчикова.

Есть вопросы у нее и к самим медикам.

- Почему нельзя сделать так, чтобы врачи хотя бы раз в месяц приходили к таким одиноким неходячим инвалидам, как я? Чтобы просто проверяли - живы мы или нет, давали какие-то рекомендации, смотрели - правильно ли мы принимаем лекарства, - говорит пенсионерка. - Я, например, увижу по телевизору какой-то препарат, который помогает от боли, и покупаю. Но вдруг его мне нельзя, вдруг неправильно принимаю? Звонишь в скорую, а они только по телефону консультируют, приезжать отказываются.

ЕСЕНИН КАК АНТИДЕПРЕССАНТ

Женщина достает из комода запылившуюся стопку красных советских корочек: комсомольский билет, ветеран труда, правительственный документ вместе с медалью, перебирает в руках и вопросительно смотрит на журналиста - мол, ну и на кой я это все копила? Документов тьма, а толку-то от них?

Из всех радостей у Зинаиды Ивановны осталась только одна - вышивка. Дома у нее настоящая галерея - на стенах яркие картины из ниток: цветы, портреты дам в изысканных шляпках, животные и птицы, иконы святых и даже собственноручно вышитый портрет Сергея Есенина. Его Сырчикова создала как раз после того, как ей ампутировали ногу - лежала на животе и по чуть-чуть выводила картину.

Более того, ее картины в свое время выставлялись в Польше, Питере, Москве, за что Зинаида Ивановна была награждена дипломами.

- Я часто думаю: Господи, зачем ты мне дал этот дар? Лучше б дал здоровья, - грустно шутит женщина.

От редакции: если обнинские волонтеры все-таки существуют и желают оказать помощь одинокой женщине - звоните по телефонам редакции, и мы передадим вам все контакты.

Диана КОРШИКОВА

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