«Натянутые» отношения

Фирма по монтажу потолков привлекает клиентов красивой картинкой, а не качественным обслуживанием?



Каждый, кто хоть раз в своей жизни делал ремонт, знает, что этот процесс, порой, кажется бесконечным. Перепланировка квартиры, выбор дизайна и прочее съедают не только уйму сил и времени, но и денег.

Найти хорошего мастера или бригаду, которые смогут выполнить свою работу качественно, - всегда лотерея. И часто бывает так, что клиент в итоге проигрывает.

СОЛИДНАЯ ФИРМА

Житель соседнего с Обнинском Жукова Антон и его жена Александра в настоящий момент делают ремонт в своей небольшой, но уютной квартире. Пара находится на финишной прямой, остались по факту мелочи, одна из которых оказалась весьма важной и застопорила завершение ремонта.

Антон решил делать в квартире натяжные потолки и довольно долго выбирал подрядчиков. Компаний, обещающих высококачественную услугу, сегодня много, так что выбор был велик.

- Искал фирму посолиднее, - вспоминает молодой человек.

В итоге нашел. Одну из базирующихся в Калуге организаций с филиалом в Обнинске. Отзывы на сайте и в группе в «ВКонтакте» были сплошь положительными, хотя некоторые из них подозрительно походили друг на друга.

- На сайте нажал «рассчитать стоимость», получилась довольно привлекательная цена, оставил свой телефон, - рассказывает Антон. - Практически сразу же перезвонила очень вежливая девушка, записала на замер и сказала ожидать.

Через два часа в дверь постучал улыбчивый молодой человек в белой рубашечке, снабженный всем необходимым инструментом для проведения замеров.

В процессе беседы сотрудник фирмы рассказал Антону, что работники компании используют только самые высококачественные материалы, дескать, он даже готов представить сертификаты.

- Потом он озвучил мне цену - за средний класс полотна вышло больше 1000 рублей за квадратный метр, - говорит Антон. - Но мне предлагали раньше сделать ту же самую работу дешевле - 850 рублей за квадрат.

Антон рассказал об этом молодому человеку и намекнул, мол, дороговато. Особенно с учетом того, что на официальном сайте компании четко значилось - низкие цены.

- Парень отошел, кому-то позвонил и потом сказал, что мне готовы предоставить скидку и сделать работу по предложенной мной цене, - говорит жуковец. - Получилось так, что на сайте была одна стоимость, озвучили другую, поторговался и получил третью.

Подписав договор на оказание услуг, парень стал ждать мастеров.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД

«Мы команда специалистов, любим свою работу и выполняем ее качественно» - гласит рекламный текст на сайте. Дальше идет описание того, что в компании трудятся только квалифицированные мастера, строго соблюдается техника безопасности, клиенту выдаются сертификаты, а выбор материала практически безграничен, и именно поэтому так много хвалебных отзывов.

Рядом с текстом красуются фотографии рабочих бригад - ребята, словно сошедшие с обложек глянцевых журналов, красивые, брутальные, улыбающиеся.

Если бы не одно но.

Есть такая игра «найди десять отличий», в которую вся редакция «Недели» играла, разглядывая фотографии монтажных бригад. Оказалось, что некоторые позы, одежда, складки на ней, положение рук, тени в точности повторяют друг друга. Разница только в лицах. Наметанный глаз дизайнера вынес вердикт - фотошоп.

Более того, на сайте даже изображены люди, которые вряд ли в курсе, что они, оказывается, потолочники-монтажники! Милый парень по имени Алексей на самом деле - иностранная модель, он рекламирует брендовую одежду.

Поэтому неудивительно, что к Антону прибыли совершенно другие люди.

- Мы с женой потом шутили, что на монтаж приехали ребята совсем не как на красивых фотографиях, - смеется парень.

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

- Коллега пугал меня, что после установки потолки вонять будут - так вот, потолки и после установки не воняли - тут у меня претензий нет, а вот ребята с душем особо не знакомы, видимо. Зато с алкоголем и табаком - весьма, - вспоминает Антон.

Не получил житель Жукова и обещанную качественную работу.

- Установили косо, плинтусы криво обрезаны, щели возле стен, полотна грязные, светильники криво висят, грязи куча, с собой не было болгарки, сверл - пришлось им одолжить. В общем, на профессионалов «с не менее чем 5-летним стажем» совсем не похоже, - возмущается молодой человек.

Сотрудникам компании вопрос журналистов - почему к клиенту приехали ребята, поразительно отличающиеся от тех, кто изображен на фото, да еще и в состоянии «не кондиции»? - сильно не понравился.

- У нас никогда и никто не выходит на объекты в состоянии алкогольного опьянения или с перегаром, - ответила менеджер. - Каждое утро они проходят проверку, и если есть претензии, человек просто не будет допущен к работе.

Кроме того, сотрудница компании добавила, что за клевету на монтажников, дескать, клиента могут еще и к ответственности привлечь.

Но когда речь зашла о том, что не только работники, но и сама работа оказались «так себе», девушка быстро сменила гнев на милость и вежливым голосочком рассказала, что нужно делать в таких ситуациях.

- Можно подъехать в наш офис в Обнинске или прислать претензию по электронной почте. Мы всегда отвечаем в течение десяти дней. Кроме того, ни одно обращение не остается без рассмотрения. Если услуга выполнена некачественно, то фирма за свой счет устраняет все недочеты. Клиент ни за что не платит, - сказала менеджер.

Но как рассказал Антон, у него претензию якобы приняли по телефону, сказав, что приедет мастер. Никто не говорил парню, что есть определенные правила и нужно оставлять письменное заявление или обращаться лично.

- Пообещали, что приедет технолог, но когда он не явился, решил снова позвонить, и тогда меня уже попросили составить претензию в письменном виде и ждать, - рассказывает Антон. - Так и поступил. Сколько теперь ждать - неизвестно. Одни проблемы от них.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Кстати

НЕПРИЯТНО, НО ЗАКОННО

Начальник отдела естественных монополий и недобросовестной конкуренции Калужского УФАС России Семен МИНАЕВ рассказал, что размещение фейковых персонажей на сайте - обычный маркетинговый ход, пусть и агрессивный. Привлечь фирму к ответственности можно было бы только в том случае, если бы заявленная услуга не соответствовала действительности. Например, рекламируют ремонтные работы, по факту занимаются уборкой.

- Это часто встречается, - говорит Семен Анатольевич. - Вызываете вы, допустим, частную скорую помощь. На рекламе изображена красивая машина, а к вам приезжает «Газель», и это законно. Пожаловаться можно только в том случае, если услуга оказана некачественно или не оказана вовсе. Или если вам пообещали узкого специалиста с многолетним стажем, а предоставили обычного фельдшера, вчерашнего интерна. Если указано, что конкретный мастер или конкретное лицо, а не аналог будет оказывать услугу, тогда можно привлечь к ответственности, если этого не говорится - жаловаться не на что.

Из слов Семена Анатольевича складывается вывод, что надеяться мы можем на Монику Беллуччи, а приедет Елена Степаненко.

Главное - услуга, а кто ее оказывает - дело десятое.

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