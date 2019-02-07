Сколько еще человек должно погибнуть, или когда «Автодор» начнет реконструкцию Киевки?

В эти дни вся страна скорбела в связи с трагедией, случившейся на 128 километре трассы Калуга - Вязьма, где перевернулся автобус, перевозивший детей и их мам на танцевальный конкурс. В аварии погибли семь человек, трое из которых - дети.

В это же самое время череда страшных ДТП произошла и на Киевской трассе в границах Обнинска. И, вероятно, некоторые из смертельных происшествий можно было бы избежать, если бы обещанная реконструкция многострадальной «киевки» выполнялась в установленные сроки.

ОДНА ТРАГЕДИЯ ЗА ДРУГОЙ

Одна из аварий произошла днем 5 февраля в районе северного въезда в город. Водитель грузовика, не справившись с управлением, наехал на препятствие, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель был доставлен в КБ № 8, однако позже скончался. По предварительной версии мужчине стало плохо за рулем.

И если здесь можно говорить о человеческом факторе, то авария, которая произошла на следующий день, - результат не только невнимательности водителя, но и состояния дорожной инфраструктуры.

ДТП случилось во вторник вечером в черте наукограда, на 101 километре трассы М-3 «Украина». Двое мужчин переходили проезжую часть со стороны промзоны в сторону деревни Мишково. Водитель, двигавшийся из областного центра, заметил пешеходов и притормозил, чтобы их пропустить. Однако водитель кроссовера «Мазда», который ехал из Москвы, несмотря на наличие «зебры», снижать скорость не стал и, не заметив пешеходов, на полном ходу буквально снес их с дороги. Один из пострадавших погиб на месте, второй был доставлен в больницу в тяжелейшем состоянии.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Мазды» был трезв.

Инцидент обсуждают в сети - кто-то уверен, что ответственность за ДТП лежит на самих пострадавших, так как они не убедились в безопасности маневра и переходили дорогу, не глядя по сторонам. Другие же удивляются - почему люди вообще должны переходить четырехполосную (!) скоростную трассу без светофора и рисковать жизнью? Надо отметить, что в этом месте есть «зебра», установлены соответствующие знаки и сделано освещение. Однако это вовсе не гарант того, что, например, в темное время суток, в туман и гололед водитель на скорости вовремя заметит пешехода и отреагируетдолжным образом.

Единственное, что действительно убережет одних от смерти, а других - от тюрьмы, - это наземные или подземные переходы. Именно их «Автодор» планировал построить в рамках реконструкции Киевской трассы.

«ДОРОЖНИКОВ ПОСТОЯННО ПРИХОДИТСЯ ПИНАТЬ»

Разговоры о глобальной перестройке шоссе и организации платной трассы ведутся уже долгие годы. Модернизация требуется не только для того, чтобы сделать дорогу более безопасной, но и чтобы увеличить пропускную способность, расширить и ликвидировать километровые пробки в узких местах.

Однако пока все, что демонстрирует государственная компания «Автодор», которая обслуживает трассу с 65 по 518 километр, это имитация бурной деятельности. В мае 2018 года, например, вблизи ОНПП «Технология» появилась спецтехника, был организован строительный городок, и, как тогда сообщила главный архитектор города Ольга ЛАПИНА, на «киевке» началось возведение надземного перехода. Прошел почти год, но ничего здесь так и не построили. К слову, всего на протяжении трассы вдоль Обнинска их должно быть четыре. Вся подробная информация об инфраструктуре обновленной трассы, ее развязках и мостах есть на сайте администрации города, однако пока все эти радужные картинки существуют только на бумаге. На деле же на одной из самых опасных трасс страны продолжают калечиться и погибать люди. При этом в самом «Автодоре» бодро рапортуют о том, что реконструкция вот-вот начнется.

Обнинец и депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН еще летом делал запрос в автокомпанию и просил уточнить конкретные сроки начала работ. Тогда в официальном ответе (а если точнее - очередной отписке) «Автодор» заявил, что реконструкция трассы М-3 «Украина» с 65 по 124 километр начнется в 2019 году. На участке до 107 километра шоссе станет шестиполосным. Заметил ли кто-то из автомобилистов какие-нибудь телодвижения с начала года - очень вряд ли.

- Конечно, такая ситуация нас не устраивает, опять государственный орган «сливается» с открытых тем, - говорит Деньгин. - На этой неделе состоялась встреча с министром транспорта, как раз общались по поводу расширения дорог. Нужно провести еще ряд консультаций с Минтрансом и каким-то образом заставить чиновников работать. В ближайшее время подключу несколько депутатов не только своей фракции (ЛДПР - прим. авт.), чтобы «пробили» эту тему. Люди платят транспортный налог и кучу других взносов и имеют полное право на качественную дорогу. Если «Автодор» столько времени не проводит никаких работ, то это повод для обращения в прокуратуру. Это ненормально, что приходится постоянно кого-то «пинать».

«НЕТ ПОВОДА ДЛЯ НЕГАТИВНЫХ ПРОГНОЗОВ»

Видимо, один из таких «пинков» до руководства «Автодора» все-таки долетел. Буквально на этой неделе премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ снял с должности главного строителя платных дорог Сергея КЕЛЬБАХА. По официальной версии, Кельбах ушел по собственному желанию, по неофициальной - руководство страны было недовольно затянувшейся стройкой ЦКАД. Не говоря о многочисленных нарушениях, в том числе и случаях бессмысленных многомиллионных трат, которые обнаружила Счетная палата, проверяя документацию по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги.

В общем-то, если предприятие под руководством господина Кельбаха не справилось с таким важнейшим государственным заказом, как ЦКАД, то вряд ли «Автодору» совестно за отсутствие спасительных мостов вдоль Обнинска.

В связи с серьезными кадровыми изменениями в руководстве госкомпании очень интересно, как это отразится на реконструкции трассы М03 «Украина»? Сосредоточит ли новое руководство все силы на завершении работ по ЦКАД и забросит «Киевку», или же, наоборот, реанимирует работы и уложится в обещанные сроки - до 2021 года.

Как заявил мэр Обнинска Владислав ШАПША, у него в этом отношении настрой оптимистичный. - Новый руководить - бывший заместитель Кельбаха, мы с ним уже встречались на предыдущих совещаниях, поэтому ждем, когда он обозначит время и приоритеты работы. Не вижу повода для негативных прогнозов, - заявил Шапша. - Проект в любом случае будет реализован. Для нас важно, чтобы как можно быстрее были построены наземные переходы, рокадные дороги. Уверен, что со сменой руководства этот вектор не изменится.

Диана КОРШИКОВА

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