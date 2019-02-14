Волонтеры-медики о помощи старикам: «Мы не рабочие тракторного завода и не соцотдел!»

В прошлом номере газеты вышел материал о Зинаиде СЫРЧИКОВОЙ - пенсионерке, потерявшей сына, которая к тому же несколько лет назад лишилась одной ноги. Среди прочего женщина пожаловалась журналистам на то, что ей недостает внимания со стороны волонтеров, - бабушка хочет научиться самостоятельно ходить, но для этого ей нужна физическая поддержка, чтобы она не упала.

После выхода материала в редакцию поступило сразу несколько сообщений о том, что пожилая женщина слукавила, дескать, волонтеров у нее толпы, и вниманием ее никто не обделяет. Но лично мы бы поспорили...

«ОБИДНО ЗА ДЕВЧОНОК»

Первая в редакцию позвонила директор центра соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Наталья БАКАНОВА. Переживала Наталья Михайловна не за своих работников, а за волонтеров - мол, обидно, что по ним так прошлись, а ведь ребята ходят к бабушке постоянно. В частности, по словам Бакановой, ее навещают волонтеры-медики - отряд из ИАТЭ, кроме того, и скауты «таскают бабушку на себе».

- Обидно за девчонок, - говорит Наталья Михайловна. - Они в месяц по два-три раза ходят, делают перевязки, беседуют. Бабушка хочет, чтобы к ней приходили утром и уходили вечером, но так не бывает. Сырчикову никто не обижает, ее постоянно кто-то навещает, даже из клуба ветеранов. Дверь у нее никогда не закрывается.

Понять одинокого пенсионера, в принципе, можно - бабушка-инвалид, одинокая, поэтому внимания ей всегда будет мало. Может, поэтому сгоряча и наговорила на волонтеров?

Следом пришло письмо и от студента медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ, регионального координатора одного из направлений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Ивана РЕЗНИКА. Молодой человек заявил, что девушки из отряда «неоднократно посещали (и продолжают посещать) Сырчикову, оказывали ей посильную помощь по дому, скрашивали досуг». Свое письмо Иван сопроводил двумя фотографиями волонтеров в квартире пенсионерки и попросил опровергнуть информацию. Мы, в свою очередь, попросили уточнить - сколько именно раз бабушку навещали за все время, ведь, согласитесь, одно дело - если ее навещают пару раз в неделю, и совсем другое - если раз в несколько месяцев.

- Делать упор на количественные показатели в плане волонтерства в данном конкретном случае неуместно, - заявил доброволец. - Мы не рабочие Сталинградского тракторостроительного завода, которые пообещали выполнить пятилетку в четыре года; мы не социальный отдел, который обязан по факту своего существования выполнять данную работу. Мы волонтеры, которые, хорошо это или плохо, не могут дать больше, чем это возможно.



РАДИ ПИАРА И БАЛЛОВ?

Как выяснилось, волонтеры-медики посещают Сырчикову с ноября - тогда ее навестили четыре раза. Потом, со слов Ивана, женщину положили в больницу, поэтому в следующий раз добровольцы пришли лишь 29 декабря. В этом году ее посетили лишь один раз - после выхода статьи. Кстати, после похода в группе «Волонтеры-медики. Калужская область» активисты оперативно выложили пост про то, как они наведались к Сырчиковой, сопроводив это следующим текстом: «Несмотря на то, что ребята учатся, они находят время для добрых дел, пускай даже раз в неделю! И уже сегодня мы видим результаты нашей работы - одна из бабушек уже самостоятельно встает и ходит с ходунками по дому! На фото одна из наших бабушек, с которой мы занимаемся, обучаем ее заново ходить».

Интересно, а свою информацию волонтеры опровергнуть не хотят? Сами ведь сказали, что за полтора месяца навестили ее один раз, но в пиар-посте указывают почему-то, что ходят раз в неделю? Пишут, что «обучают заново ходить», но это уже откровенная ложь, учитывая, что данную женщину в последний раз они видели в прошлом году!

Волонтерство, добровольная помощь людям - это прекрасно и благородно, а вот пиар и показательное милосердие ради собственного статуса - это совсем другое. По словам самого Ивана, в дальнейшем, при поступлении в ординатуру по какой-либо специальности за волонтерство начисляются баллы при прочих равных, так что добровольческая помощь - неплохой вклад в будущую карьеру.

Знаете, после выхода материалов об одиноких стариках, людях, попавших в беду, бездомных животных в редакцию поступает множество звонков от неравнодушных жителей города, желающих оказать материальную или моральную помощь, - так было с погорельцами с Кабицыно, с одинокой женщиной Валентиной СТРЕЛЬЧЕНКО и многими другими героями, в том числе и с Сырчиковой. И, как правило, люди просят не указывать имен - помогают просто потому, что хотят, не ради славы. И ни разу ни один из них не сказал что-то вроде «мы не рабочие Сталинградского тракторостроительного завода и не соцслужба».

Кстати, письмо от Ивана Резника - был первый и единственный отклик от волонтеров города, который получила редакция, только вот речь в нем шла не о помощи, а о защите собственной чести и достоинства...

Диана КОРШИКОВА

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