14.02.2019

«Мы как камикадзе!»



Сотрудники предприятий на «Киевке» каждый день рискуют жизнью по дороге на работу!

В прошлом номере мы рассказывали о последствиях затянувшейся реконструкции Киевской трассы и неблагоприятной аварийной обстановке. Как выяснилось, своей жизнью здесь рискуют не только пешеходы и водители, следующие из Москвы в сторону областного центра, но и жители Обнинска, которые по будням добираются на работу на предприятия, расположенные вдоль «киевки».

В редакцию обратилась сотрудница компании «Венталл» Ирина, которая рассказала, что каждый день она и ее коллеги переживают настоящий стресс по дороге на работу.

- Месяц назад вышел из строя светофор, который является первым у северного въезда в город - там расположен поворот на наше предприятие и таможенный терминал. Светофор снесла фура, - рассказывает женщина. - Я работаю на «Венталле» 11 лет, и до предприятия нас возит служебный автобус. Если бы вы знали, сколько за это время мы видели аварий на трассе, сколько смертей! Сейчас светофор не работает, и каждое утро мы, чтобы сделать поворот налево, вынуждены как камикадзе кидаться под фуры, которые несутся со стороны Москвы. Нам  страшно за свои жизни!

Надо отметить, что Ирина - человек с четкой гражданской позицией, который понимает, насколько важны для безопасности работающие светофоры и яркая разметка. Поэтому всякий раз, если она видит в городе неисправное дорожное устройство, то сразу же звонит в ГИБДД и сообщает об этом.

- Если светофор ломается в Обнинске, то сразу после сообщения его ремонтируют, - говорит женщина. - Но когда я позвонила в этот раз, сказали, что сделать ничего не могут, так как светофор находится на федеральной трассе, обслуживать его должна какая-то наро-фоминская компания, а ремонтировать - вообще третья.

Действительно, следить за состоянием Киевской трассы в черте Обнинска должна государственная компания «Автодор», поэтому при всем желании местные власти не могут заставить федералов привести в порядок свое дорожное хозяйство.

И тем не менее, как сообщил нам начальник обнинского ГИБДД Алексей ИСАЕВ, звонки по поводу проблемного светового сигнала поступили еще несколько недель назад, и его сотрудники уже уведомили соответствующую организацию о поломке. То есть со своей стороны Обнинск сделал все, чтобы решить проблему, однако ответа от московской организации не последовало ни письменного, ни фактического - светофор не починен до сих пор!

Диана КОРШИКОВА

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