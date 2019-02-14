«Выйдите вон!»

Пенсионер прошел в поликлинике все круги ада, чтобы поехать в санаторий.

Несколько дней назад в редакцию пришел пожилой мужчина. Старичок лет за 80 из скромности не стал жаловаться, чтобы не тратить время журналистов, а лишь протянул письмо и попросил его опубликовать. История, изложенная в нем, завершилась благополучно, только вот сердце у пенсионера после этого случая болит до сих пор.

ТРИ ДНЯ НА СБОР БУМАЖЕК

По словам нашего героя Владимира БОЛЬШОВА, он бы никогда не поверил в то, что в КБ № 8 старого человека могут довести до состояния стресса и отчаяния, если бы этим человеком не был он сам.

Осенью 2018 года мужчина узнал, что на Обнинск выделяют путевки в социальные санатории. До этого пенсионер никогда не пользовался подобными благами от государства, поэтому решил подать заявку.

- Заходил три раза в 419 кабинет поликлиники, но получал отрицательный ответ, - пишет Владимир Иванович. - Тогда я, вооружившись справкой от своего участкового врача Маро ЮЖАКОВОЙ, обратился в поликлинику № 2. Мне пообещали помочь. В конце ноября позвонили и сказали, что путевку передали в 1-ю поликлинику. В тот же день я поехал за ней, но дама, которая выдает путевки, сказала, что моя еще не готова и мне позвонят, когда можно будет получить.

Весь декабрь пенсионер ждал заветный телефонный звонок, который так и не поступил. На каникулах звонить в больницу было бессмысленно, а между тем отправляться в санаторий по этой путевке нужно было уже 15 января. Поэтому 9 числа первым делом Владимир Иванович сам набрал поликлинику и уточнил, когда может зайти.

- Приехал, получил путевку, смотрю, а там в памятке написано - «необходимо оформить санаторно-курортную карту», это я совсем упустил из виду, и никто меня об этом не предупредил. На ее оформление у меня оставалось всего три дня, так как 12 и 13 января были выходными. При этом записываться на прием нужно за две недели! - пишет мужчина.

Как быть дальше, пенсионер не знал, поэтому решил занять очередь к своему участковому врачу, к тому времени там уже была полная скамейка народу.

«ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!»

«Дождался выхода медсестры, обратился к ней с вопросом о санаторной карте, ответа не получил, - вспоминает Владимир Иванович. - Прождал еще полтора часа. Время приема подходило к концу. Вышедшей вновь из кабинета медсестре объяснил ситуацию, в которой я оказался не по своей вине. Она мне ответила, мол, зайдите завтра в первую смену, посмотрим. Я так и сделал - приехал в первую смену, жду. Медсестра вышла из кабинета, я обратился к ней, но она, видимо, уже вычеркнула меня из памяти. Прождал еще более часа. Что делать - не знаю. Зашел без разрешения в кабинет к Южаковой, чтобы еще раз объяснить свое положение и попросить совета - как быть и что делать? Маро Захаровна почти в истерике мне крикнула: «Выйдите вон! Это ваши проблемы!».

Тут я едва не сорвался и не ответил ей в том же духе, но услышал чей-то совет из очереди - пойти к заведующей терапевтическим отделением. Кто-то другой из ожидающих предупредил, что она сегодня отсутствует. Тогда еще кто-то посоветовал подойти к завполиклиникой. Я поблагодарил этого человека и отправился в кабинет. Там меня успокоили, попросили приехать часа через 3-4 на прием. Посмотрев мою медкнижку, выписали направление на сдачу недостающих анализов (ЭКГ, флюорография, кровь)».

В итоге 14 числа все было готово, и пенсионер на следующий день благополучно уехал в санаторий.

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ

«Казалось бы - зачем возвращаться к прошлым событиям, ведь все, слава богу, закончилось благополучно? В том-то и дело - что, слава богу. А могло бы быть гораздо хуже, если не сказать - трагично. Прочитав это письмо, надеюсь, вы понимаете мое состояние безвыходного отчаяния, возмущения, негодования и стресса, в котором я находился в тот момент. Кто-то может сказать - из-за какой-то несчастной путевки стоило ли так переживать и рисковать своим здоровьем? Объясню: возмутило меня, во-первых, то, что участковый врач, прекрасно видя, в каком состоянии находится пожилой человек, на вопрос - Что мне делать? - ничем не помогла и лишь сказала: «Это ваши проблемы! Выйдите вон!».

Во-вторых, мне кажется, что ситуация была искусственно создана, чтобы я просто отказался от путевки, и ее пустили как «горячую» для того, у кого уже были готовы все анализы и была заполнена санаторно-курортная карта. Да разве можно было предположить, что такой старик за два дня может сделать то, что многим и за неделю не под силу? И почему это так получилось, что путевку выдали только 9 января, то есть за пять дней до отъезда, из которых два дня выходных? А поступила-то путевка в поликлинику № 1 более чем за месяц до Нового года!

Я, быть может, и забыл бы об этом неприятном событии, если бы даже после возвращения из санатория я чуть ли не каждый день так не переживал негодование, связанное с этой ситуацией».

По словам же самой Южаковой, слов «выйдите вон» она сказать не могла, впрочем, после этого она добавила странную фразу:

- Этот товарищ... если у него желание - попасть на звезду, он попадет.

- Какую звезду?

- Далекую...

- Что вы имеете в виду? - уточнил корреспондент.

- Эта фраза подразумевает, что этот товарищ добьется того, чего хочет. Он хочет, чтобы наказали? Чтобы меня выкинули из кабинета? Ради бога! Мне уже 70 лет, мне давно пора бросить работу.

Что же касается путевок, то человек, собирающийся отправиться в санаторий, должен заблаговременно сдать все необходимые анализы и подготовить документы. Правда, каким образом он должен это сделать, если путевку с данной информацией он получает за три дня, Южакова не уточнила.

Диана КОРШИКОВА

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