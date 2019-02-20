Обнинское «гостеприимство»

Сотрудница ателье чуть не довела иностранку до сердечного приступа!

Пенсионерка Любовь БРЫЗГАЛОВА приехала из Германии в Обнинск на несколько дней. В наукограде она поддерживала брата после смерти супруги и помогала первое время с детьми. Однако не только семейная трагедия заставила пожилую женщину плакать - до слез ее довела сотрудница местного ателье, которая буквально накануне вылета обратно испортила иностранке настроение и поставила ее в очень неудобное положение.

И ТАК СОЙДЕТ?

Любовь Александровна, проживая на юге Германии, уверяет, что в Европе внимательное отношение к покупателю - кредо любой уважающей себя фирмы. Фраза «клиент всегда прав» там не пустой звук, а фундамент и основа любой сферы деятельности. Портные, парикмахеры, визажисты и продавцы борются за внимание и расположение потенциального заказчика услуг, за хорошую репутацию и отзывы, поэтому всегда выполняют условия четко и в срок, а в случае недоработки извиняются и без лишних вопросов исправляют свои ошибки. Некоторые же конторы в Обнинске далеки от европейских стандартов.

Еще перед выездом Любови Александровны из Германии в Россию ее соседка обратила внимание на ее шторы - очень уж ей понравилась модель и цветовая подборка. Узнав, что пенсионерка привезла эти шторы еще давно из России, подруга попросила, коль Любовь Александровна вновь едет на родину, привезти ей похожие шторы.

- Она дала мне 300 евро, чтобы я могла заказать для нее шторы, - рассказывает женщина. - Мы с племянницей обратились в ателье на 51 микрорайоне. Заказали простую тюль для брата и более сложные шторы для моей немецкой подруги. Нас обслуживала женщина по имени Ольга.

По словам Любови Александровны, тюль для родственника эта самая Ольга изготовила, мягко говоря, неблестяще - кое-где криво, но в целом сойдет.

- Я сама раньше шила, поэтому все эти неточности мне в глаза бросаются сразу, - объясняет гостья из Германии.

А вот шторы для подруги, за которые она отдала свыше 16 тысяч рублей, совсем никуда не годились.

- Я ей нарисовала эскиз, объяснила, где и какие должны быть сборки. Шторы должны были быть в два слоя - белые и коричневые по бокам. Об этом она, видимо, вспомнила вообще в самом конце и коричневую ткань зачем-то добавила посередине вместо боков! Высоту мы ей сказали одну, а сшила она другую, и то криво! Это вообще не то, что мы заказывали! Мне даже стыдно такое человеку везти, - плачет пенсионерка.

КОМУ-ТО ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО

Разумеется, принимать работу Любовь Александровна отказалась и попросила швею перешить так, как изначально было заказано. Ольга на это согласилась, но заявила, что это будет стоить 30 000 рублей.

- Она сказала, что ей придется изготовить новые шторы, поэтому это будет столько стоить, но ведь изначально это ее ошибка, почему я должна за это переплачивать? - негодует женщина. - Притом, что когда я ей изначально объясняла, как нужно сшить, она от меня отмахнулась, мол, она профессионал, и нечего её учить. Я была готова доплатить небольшую сумму за переделку, но не в два раза больше! Кроме того, как выяснилось в процессе разговора, Ольга раньше специализировалась на одежде, а шторами стала заниматься совсем недавно. Если она еще не накопила столько опыта, чтобы реализовать этот заказ, - пусть бы так и сказала, мы бы обратились в другое ателье.

Пенсионерке ничего не оставалось кроме как вернуть творение мотористки и попросить свои деньги обратно. Но сделать это оказалось непросто. Шторы сотрудники ателье приняли, а вот отдавать деньги отказались - дескать, за это отвечает Ольга, а ее в данный момент нет.

Телефонные разговоры с этой дамой у бабушки тоже не задались, та наотрез отказывалась возвращать деньги и к тому же общалась с пенсионеркой довольно грубо. Любовь Александровна оказалась в очень неудобном положении - возвращаться в Германию к подруге без штор и без денег было просто неприлично. Спустя несколько дней раздумий она решила, что надо забрать то, что есть, и переделать как-нибудь самой, правда, вот обращаться к этой Ольге было уже просто страшно - она так запугала старушку, что та вынуждена была просить помощи у журналистов. Надо отметить, что очень быстро мы поняли, почему пожилая иностранка так боялась идти к швее - дамочка действительно оказалась, мягко говоря, не готова для конструктивного диалога и цивилизованного решения проблем.

- Там женщине что, вообще ни грамма не стыдно? - перебила вопрос журналистов Ольга.

- А за что ей должно быть стыдно?

- Она знает, за что... Вы-то вообще каким боком тут? Хотите меня пропечатать? Печатайте все что угодно. Я вообще не понимаю, вы куда лезете, - истерила швея.

Из дальнейших криков мы поняли, что, со слов Ольги, пенсионерка сама якобы сначала нарисовала одно, а потом захотела другое.

А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Кто из них прав, узнать уже вряд ли получится. Дело в том, что по незнанию и доверчивости Любовь Александровна изначально допустила одну очень серьезную ошибку.

Как нам пояснили в управлении потребительского рынка администрации города, на руках у клиентки должен был быть договор с приложенным к нему эскизом. В нем должна быть указана спецификация услуги: рисунок самих штор с расшифровкой - размеры, цвета, вид тканей, размер оборок, в общем, каждая деталь. И уже исходя из этого документа, клиент может подавать претензию продавцу. Однако Любови Александровне кроме двух чеков на руки больше ничего не дали. Поэтому доказать свою правоту она просто не сможет. В подобных случаях, как уверяют специалисты, решать вопрос нужно только в суде.

В это воскресенье пенсионерка улетела в Германию. Перед отлетом из-за скандалов у нее поднялось давление, и чувствовала она себя очень плохо. Дома же ей предстоит как-то выкручиваться перед подругой и возвращать ей потраченные деньги из своего кармана.

Перед отъездом она написала претензию и передала имеющиеся чеки своему брату в надежде, что уже он добьется справедливости и поставит точку в этой истории. Но, скорее всего, ни потраченных нервов, ни денег пенсионерке уже никто не вернет.

Диана КОРШИКОВА

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