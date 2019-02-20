«Чего пришла? Иди работай!»

Врач КБ № 8 хотела выставить за дверь пациентку с экстремально низкой температурой.



Клиническая больница № 8 даже после ухода одного из самых одиозных руководителей Игоря БОНДАРЕНКО продолжает неприятно удивлять своих посетителей. И дело даже не в качестве услуг, а в отношении самого персонала.



СТРАШНЫЙ ВИРУС

В редакцию обратился наш читатель Олег Н. Он и его супруга хорошо зарабатывают, платят налоги и все сопутствующие отчисления. За последние 12 лет никто из них не был на больничном, а в случае если нужна была медицинская помощь, они предпочитали получать услуги в частных проверенных клиниках.

Однако на этой неделе впервые за долгие годы им пришлось обратиться в государственное учреждение.

- Супруга почувствовала себя очень плохо - видимо, подхватила какой-то вирус, - рассказывает Олег. - Вечером температура была 37, а наутро опустилась до 35!

Тем не менее женщина отправилась на работу, но коллеги и начальство, заметив, что она чувствует себя плохо, предложили уйти на больничный и отлежаться дома. Оформлять полагающийся лист временной нетрудоспособности в частной клинике и платить за это свыше 2,5 тысяч рублей, супруги не захотели. В конце концов, все эти годы они стабильно отчисляли государству положенные взносы и при этом не пользовались медицинскими услугами. Поэтому посчитали, что в ответ это самое государство может же хотя бы цивилизованным образом оформить нужный документ?

БЕСПАРДОННОСТЬ И ХАМСТВО

Однако проблемы с КБ № 8 начались уже с порога.

- В регистратуре карту не получить, заставляют писать какие-то заявления, ходить по кабинетам в которых никого нет, - говорит Олег. - Плюс, так как мы живем за городом, при себе у жены не было полиса - она сразу с работы пошла в больницу. Нам повезло, что его пробили по базе, а так, получается, что заставили бы больного человека за ним ехать.

Однако финиш у этого марафона по поликлинике оказался и вовсе неприятный.

- Супруга зашла в кабинет, а врач ей говорит: «Чего пришла? Иди работай!», - рассказывает Олег. - Прям вот так просто, к незнакомому человеку обращается «на ты»! Жене 50 лет, а врач с ней, как с 15-летней девчонкой! Мы культурные люди и сами всегда с людьми разговариваем уважительно. Я не понимаю, что за отношение к посетителям у медперсонала? Перед вами стоит больной человек, очевидно, что не симулирует, а вы к нему обращаетесь так, будто он шарлатан, который хочет от работы увильнуть!

В итоге, после того как врач все же соизволила осмотреть пациентку и убедилась, что та действительно не здорова, выписала ей больничный на три дня.

Сейчас супруги думают, что лучше бы заплатили эти злосчастные 2,5 тысячи рублей в частной клинике. Но, с другой стороны, а за что же они тогда отчисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования?

Диана КОРШИКОВА

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