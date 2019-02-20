20.02.2019

Подрядчик призывает управляющие компании к сотрудничеству



Уже почти два месяца, как на территории Калужской области начал работу региональный оператор по вывозу мусора. Обнинцам уже пришли первые платежки за обращение с ТКО. Казалось бы, работа налажена, но, как всегда, не обходится без небольших трудностей.

Еще в декабре прошлого года - за месяц до «мусорной реформы» - руководитель  ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»  Валентин СКОРИКОВ неоднократно заявлял, что компания готова вывозить мусор с дворов каждый день, включая выходные. От своих слов подрядчик не отказывается. Но его, к сожалению, услышали не все управляющие компании.

- Проблема состоит в следующем: дворники вывозят контейнеры трижды в неделю, в то время как машина приезжает каждый день. В итоге получается, что мы зазря гоняем транспорт, - поясняет Валентин Алексеевич. - В некоторых ситуациях пришлось подключать совет дома, обращаться к жителям, чтобы те поговорили с представителями УК. Вроде понемногу стабилизируется обстановка.

Кроме того, в ящики обнинцев начала поступать новая платежка - объединенный платежный документ, который включает в себя плату за капитальный ремонт и обращение с ТКО.

Как рассказывает Валентин Скориков, в Калужской области ввод нового платежного документа обошелся без эксцессов. Но вот соседняя, Московская, по словам Валентина Алексеевича, сильно пострадала.

- Были случаи, что и региональный оператор выставлял цену, и управляющая компания не убирала строчку за вывоз мусора из платежки, поэтому жителям приходилось оплачивать одну и ту же услугу дважды, - говорит Скориков.

К слову, логика, которой пользуются некоторые УК, одновременно простая и наглая, дескать, мы убираем контейнерную площадку, а значит, можем и брать за это отдельную плату.

Обнинцам, которые вдруг заметят несоответствие в своих квитанциях (что вряд ли, но предупрежден, значит, вооружен), Валентин Алексеевич сразу же рекомендует идти в управляющую компанию и разбираться.

- Это самоуправство, если не мошенничество. Уборка контейнерной площадки входит в строчку «содержание и ремонт жилья», это общедомовое имущество, обращение с отходами тут ни при чем, - говорит Скориков. -  Поэтому возьмите две-три платежки, например, за ноябрь-декабрь и январскую, и сравните сумму. Она должна быть меньше!

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Фонд капремонта разъясняет

Новая квитанция  «Объединенный платежный документ» фактически включает в себя два платежа, предназначенных различным получателям:  взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платеж за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сотрудники Фонда рекомендуют собственникам быть внимательными, указывая банковские реквизиты получателя платежа и индивидуальный номер вашего лицевого счета, - в каждом ведомстве они свои.

Объединить счет решили потому, что перечисленные получатели платежей обслуживаются одной организацией - областным информационно-расчетным центром (ОИРЦ).

По всем вопросам можно позвонить на телефон  горячей линии ОИРЦ: 8-800-450-12-52 , звонок бесплатный.

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