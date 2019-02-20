ЦМИТ «Технолаб» – территория инноваций, креативных и преданных своим идеям людей

«Технолаб» - известная в Обнинске организация. «Неделя» неоднократно писала о деятельности школьной академии, успехах ее подопечных и развитии.

Сегодня «Технолаб» разделился на две составляющих - школьники и студенты. Если раньше они уживались на одной территории, то сегодня креативной и идейной молодежи стало так много, что ребята перестали умещаться в помещении на Калужской, 7.

Поэтому студенческое направление «уехало» к истокам - в университет, ведь именно ИАТЭ НИЯУ МИФИ наряду с Агентством инновационного развития Калужской области является одним из основателей регионального движения ЦМИТ.

При полной поддержке руководителя ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяны ЛЕОНОВОЙ было подписано соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией «Модель Спектр», в рамках которого была предоставлена огромная площадь для лабораторий ЦМИТ в помещениях инновационно-технологического центра вуза. Сейчас в помещениях идет ремонт, но уже к апрелю все будет готово.

Впрочем, даже звуки перфораторов и шуруповертов, а также пыль и строительный мусор не мешают студентам приходить сюда и заниматься своими проектами.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

На сегодняшний день идейных и влюбленных в свое дело студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, которые являются активными участниками ЦМИТ «Технолаб», насчитывается порядка 60 человек. Поодиночке или группами они работают над инновационными проектами и, как признаются, порой даже не спят по несколько суток, так как слишком увлекаются.

Например, студент второго курса техникума по специальности «Автоматизация технологических процессов» Павел МИТРОФАНОВ в перерыве между парами забегает в ЦМИТ поработать над своим проектом - программой по выгрузке данных.

К слову, на сегодняшний день, даже несмотря на текущий ремонт и то, что большая часть помещений еще не готова, в ЦМИТ можно найти несколько компьютерных залов, есть даже своя виртуальная реальность, 3D-принтеры, лазерные установки, экотеплица и многое другое.

Сколько в итоге будет лабораторий, не знает никто. Как говорят ребята - все зависит от интересов людей, которые здесь работают.

- Из-за того, что мы сегодня стали немного «проседать» в космической деятельности, появился запрос на популяризацию космоса, поэтому сейчас проводятся конкурсы на организацию космических лабораторий на базе существующих центров молодежного инновационного творчества, разыгрываются гранты, - говорит студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Егор КОЛОБОВ. - Мы тоже решили участвовать, сейчас думаем над идеями и программой.

Также в ЦМИТ проходит подготовку студенческая команда «АСМ-Team», которая готовится принять участие в ежегодной мировой олимпиаде по спортивному программированию АСМ.

- Самое интересное в олимпиаде то, что это не просто тестовые задачи, а реальные примеры мировых программ, просто упрощенные до академического уровня. Каждая команда получает свое задание и несколько часов на его решение, - говорит магистр последнего курса по специальности «Информационные системы» Александр ЛИШЕНКО. - Все, что есть у ребят, - компьютер и собственные мозги, никакого доступа в интернет, где они могли бы найти подсказки. По завершению они отправляют свои решения на сервер, который выдает результат - правильный или неправильный ответ дала команда. Победа в олимпиаде - возможность получить сертификат, который в будущем будет очень полезен для трудоустройства на работу в престижные компании.

ТЕХНОАРТ

К слову, что касается космоса, то популяризировать его в Обнинске собираются за счет установки арт-объектов космической направленности в школах и социальных учреждениях наукограда.

- Техноарт - своего рода музейные объекты, которыми мы планируем украсить различные места города. Первая модель космического корабля «Буран» - его максимально точная копия, которую мы установим в ВУЗе, - рассказывают ребята.

Также, чтобы ребята, которые будут разглядывать макеты космических кораблей, не просто мечтали, а могли стать частью индустрии и воплощать свои идеи в жизнь, был придуман проект «Космотех».

В «Космотехе» ребят будут учить проектировать и строить космические корабли, обучать тонкостям инженерного дела. Причем заниматься этим будут студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

СВОИМИ РУКАМИ

Лаборатории, которые успешно работают, в большинстве своем оформлены самостоятельно студентами. Ребята активно участвовали в организации переезда оборудования, самостоятельно делали его пуско-наладку, а по необходимости приглашали специалистов по наладке.

В одной из лабораторий ведется работа над созданием мобильной лазерной установки. Идея принадлежит аспиранту отделения ядерной физики и технологий, а по совместительству инженеру ИТЦ Роману БЕРЕСТОВУ.

- В компьютерной игре была такая, решил воплотить, - с улыбкой рассказывает Роман.

Что такое мобильная лазерная установка? Если говорить совсем просто, то эта штука способна спасти вам жизнь в экстренных ситуациях.

- Она нужна специалистам МЧС для работы вкупе с гидравлическими ножницами, то есть для термической резки металлических конструкций. Проще говоря - человека придавило металлической балкой, и если ее резать ножницами, то шанс выжить - практически нулевой, а если лазером - очень высокий, - говорит Роман. - Скоро будем проводить тестирование первой версии. Почти все детали корпуса, кстати, напечатаны на 3D-принтере.

На этом же принтере сделан прототип вездехода, который ребята готовятся представить заказчику для согласования дизайна. Вездеход - машина, способная проехать где угодно - хоть в болоте, хоть в гористой местности, даже в поле она способна передвигаться, не задевая посевы.

НЕ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ

Две недели назад в ЦМИТ пришел аспирант четвертого курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ Михаил ТУРИЦЫН с идеей проектировать квадрокоптеры и дроны. По мнению Михаила, это перспективное направление, которое нужно развивать.

- Я с пятого класса увлекаюсь авиамоделированием, захотел идти дальше, пришел в ЦМИТ, мне сказали - давай развивать. Сейчас я пытаюсь понять, куда двигаться дальше, ищу людей, - рассказывает аспирант. - Понятно, что каких-то особенных дронов не будет - все уже придумано до нас, но в перспективе планируется создать аппараты, которые будут анализировать конструктивную надежность зданий, это довольно перспективное направление. То есть будет осуществляться облет дроном, съемка, подключение компьютерного зрения, нейронных сетей и так далее.

Как говорят руководители ЦМИТ, сегодняшняя задача - создать центр компетенций, чтобы люди, желающие создавать и проектировать свои дроны, приходили сюда и занимались разработкой, а также их выпуском в небольшом масштабе.

ЗЕЛЕНОЕ ТОПЛИВО

Есть в ЦМИТ и лаборатория, где из обычных водорослей делают... биотопливо! К слову, занятие это весьма долгое и ресурсозатратное. Например, чтобы получить литр топлива, нужно порядка ста трехлитровых банок водорослей. Причем им нужно создать определенные условия, чтобы они выделили необходимые вещества.

Пока этот проект находится только на этапе исследований и тестирований, и ребята пытаются понять, насколько он будет иметь успех. Речь тут идет только о долгосрочной перспективе.

- Такая инновация будет более полезна в жарких африканских странах, например, в Испании, но в наших широтах, скорее, нет, чем да. Проще получать биотопливо из древесины, - рассказывает Александр Лишенко.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОДНОГО ПРОГРАММИСТА И ДВУХ БИОЛОГОВ ОБЪЕДИНИТ ОДНА ИДЕЯ

Совместный проект Александра ЛИШЕНКО, Егора КОЛОБОВА и Дениса БАЛДОВА - как о нем говорят старшие ребята «второкурсника с мозгами» - получил название «умная теплица», но не совсем в традиционном понимании.

Идея создания теплицы - следствие того, что Александр - программист по специальности - очень любит растения. И постоянно приходил к Егору и Денису - биологам - с вопросами: почему, что, как? В какой-то момент ребята поняли, что нужно думать над своим проектом.

- Это не просто теплица, которая имеет набор датчиков и может регулировать свет, влажность и так далее, - рассказывает Александр. - Таких проектов уже много, и они давно работают на рынке. Наша система построена на обработке и анализе данных. Основная цель комплекса - возможность вхождения в сельскохозяйственный сектор и агробизнес людей, которые не имеют должного образования по этой тематике. Данная система сама анализирует, как растет растение, что лучше сажать в том или ином регионе, каким будет урожай, что надо сделать, чтобы этот урожай повысить, и так далее.

Умная теплица высчитает не только вероятность урожая, но и стоимость сырья, которое должно быть затрачено на посадку, подкормку и так далее. В итоге для бизнеса это очень удобно - сразу видно, на чем стоит сделать акцент, чтобы уйти в прибыль.

- Конечный продукт - программно-аппаратный комплекс, который будет выдавать различные стратегии выращивания, - подключился Егор. - Эту систему можно будет интегрировать в свою теплицу на огороде или большой агрокомплекс.

Если получится реализовать все задуманное, то потенциальными покупателями данной программы станут магазины и рестораны, которые захотят выращивать на свою кухню или прилавок свежие овощи - без необходимости импортирования.

Сегодня проект «умной теплицы» подан в программу «Старт» Фонда содействия инновациям, и если ребята выиграют, то получат грант в два миллиона на реализацию идеи, и это только первый этап.

ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК - ИДИ ЗА НИМ

Философия ЦМИТ «Технолаб» - человек важнее всего, первостепенны его идеи, желание работать и реализовывать проекты. Как признался один из руководителей ЦМИТ, между студентом с большим желанием, но с, скажем, средними знаниями и студентом с отличными знаниями, но флегматичным - выберут первого.

- У инновационно-технологического центра ИАТЭ НИЯУ МИФИ, частью которого теперь стал ЦМИТ «Технолаб», есть более чем десятилетняя история. Со студентами, аспирантами и преподавателями ИАТЭ НИЯУ МИФИ создаются малые инновационные предприятия при институте, но пока этот процесс несистемный. В итоге сейчас существует семь предприятий, созданных по 217-ФЗ, - рассказывает руководитель инновационно-технологического центра Павел БЕЛОУСОВ. - В любом проекте есть научная, проектная и коммерческая составляющая, наша задача - помочь студентам пройти все стадии от идеи до коммерческого продукта. Поэтому важно поддерживать проектные команды на начальной стадии силами как вуза, так и привлекать внешних инвесторов - крупные компании. Обязательно нужно работать со студентами, вовлекать их не только в научно-исследовательскую деятельность, но и в технологическое инновационное предпринимательство. Если мы сможем создать такие условия, когда студенты смогут свои дипломные работы и проекты превращать в новый бизнес, - это будет просто идеально. И неважно будет, этот бизнес-проект реализован во вновь созданной компании или его купят другие предприятия.

А в общем и целом двери ЦМИТ «Технолаб» открыты для всех и каждого - не только для студентов института или школьников. А даже для вас. Главное - наличие у вас идей и готовности сделать многое для их реализации.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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