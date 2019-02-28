Медали для Всемирной зимней Универсиады в Красноярске сделаны мастерами ювелирного дома «Art-Stone»

В марте в Красноярске состоится зимняя Универсиада - беспрецедентное спортивное событие, которого прежде на территории Российской Федерации не проводилось. Мероприятие пройдет с 2 по 12 марта.

И, казалось бы, причем тут Обнинск? Все просто. Комплекты медалей и значков изготавливались именно здесь, в наукограде, мастерами из ювелирного дома «Art-Stone».

СЛОЖНО, НО РЕАЛИЗУЕМО

Для сборки наград задействовали сразу несколько городов, а также стран ближнего зарубежья. Но основная работа была проделана в Обнинске - идея, технический дизайн и разработка принадлежат «Art-Stone».

- Все начинается с создания макета, - рассказывает президент ювелирного дома Михаил ПАХОМЧИК, показывая на монитор компьютера. - Вот, например, сейчас проходит разработка медалей для Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 марта в Якутии.

Поэтому, если вы думаете, что изготовить медаль просто - лучше избавьтесь от этой мысли. Держа в руках конечный продукт, мало кто подозревает, сколько этапов предшествовало финалу.

Эскизы наград для универсиады в Обнинск прислали из Красноярска, но это, как говорят специалисты, даже не половина дела. Чтобы воплотить задумку в жизнь, нужно много времени и сил, а медали для Универсиады, можно сказать, мастеров вымотали.

Дело в том, что за основу был взят сплав из алюминия и скандия, который проходил обработку ультразвуком и шлифовку скорлупой грецкого ореха. Ювелиры знают, работать с этим материалом тяжело - одно неверное движение, и можете заработать аллергию. Но даже перспектива получить травму не остановила наших мастеров.

К слову, в «Art-Stone» также разрабатывались и награды для Олимпиады в Сочи, так что ювелирный дом причастен ко многим важным спортивным событиям страны.

ОТ КАЖДОГО ПОНЕМНОГУ

Над медалями для универсиады трудились, напомним, сразу несколько городов и даже стран - кристаллы Swarovski привезены из Австрии, алюминий производства компании «РусАл», обработкой металла занимался обнинский завод «Сигнал». Материал для лент соткан в Турции и сшит в Дубне. Вставки штамповались в Костроме, гальваника и покрытие золотом делались в Москве на одном из предприятий «Ростеха».

Впрочем, наши мастера сильно рисковали, когда работали над медалями для универсиады. Дело в том, что после завершения этапа разработки у специалистов осталось всего полгода, чтобы изготовить 1400 медалей и столько же комплектов значков! Для справки: на награды для Олимпиады ушло полтора года.

- Важно было, чтобы нигде не произошел сбой, поэтому все работали максимально аккуратно и отнеслись к своему делу с огромной долей ответственности. Сдать изделия успели, как говорится, за секунду до финального свистка, - говорит директор по корпоративным продажам ювелирного дома «Art Stone» Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

Президент ювелирного дома Михаил Пахомчик результатом проделанной работы остался доволен - раньше в его мастерской делали в основном подарочную продукцию для бизнесменов, политиков и шоу-бизнеса. К примеру, Бари АЛИБАСОВ однажды заказал у обнинских мастеров подставку в виде утки, чтобы подшучивать над надоедливыми журналистами. Потом появилась идея выпуска и создания спортивных наград, на реализацию которой ушли годы.

- Была очень интересная задумка - переделать рынок, чтобы медаль воспринималась не только как кусок металла, но и как произведение искусства, потому что для спортсмена должна быть память, и за 10 лет нам удалось изменить отношение народа, теперь он стал по-другому относиться к наградной атрибутике, - уверен Михаил.