Жители Старого города 7 лет ждут строительства новой канализации

В 2012 году мы уже поднимали проблему, с которой столкнулись жители улиц Пирогова и Пионерской - рядом с их домами в овраг сливались нечистоты. Люди жаловались на вонь и вечно курсирующие ассенизаторские машины. Казалось бы, за эти годы власти могли бы навести порядок и избавить людей от мучений, но запах испражнений по-прежнему преследует прохожих.



ИЗ СКАЗОЧНОГО ЛЕСА - В КАНАЛИЗАЦИЮ

Молодая девушка Александра М. не так давно переехала в съемное жилье на улице Пионерской.

- Мне так понравилось это место! За окном - лес, тихо, дорога далеко, рядом санаторий, речка, Старый город под боком, есть, где погулять. Плюс до гаража пешком - милое дело, - говорит Саша. - Белки под окном прыгают, дятлы прилетают! Красота!

Но радость от новоселья была недолгой. В один прекрасный морозный день в лесное царство приехала ассенизаторская машина. Прямо под окнами Александры, в овраге, коммунальщики открыли люк и начали сливать нечистоты! Распространившийся запах распугал не только местную фауну, но и шокировал нового жильца.

- Сейчас зима, и ароматы пока не сильно концентрированные, плюс форточки всегда закрыты. Но я боюсь представить, что здесь происходит летом! - переживает девушка. - Уже сейчас, когда я иду в гараж, пройти мимо оврага и не заткнуть нос просто невозможно. Я только въехала, но уже подумываю о том, чтобы найти другое место, хотя мне здесь очень нравится...

По словам Александры график работы у коммунальщиков довольно странный - то их дня два не видно, то три, а потом раз - и целый день возят и еще в очереди стоят.

Семь лет назад проблема была аналогичная, люди также задыхались и просили помощи. Что изменилось с тех пор?

ЗА СЕМЬ ЛЕТ КНС ТАК И НЕ ПОСТРОИЛИ!

По словам руководителя водоканала Александра КРУГЛОВА, спецавтомобили перестали ездить по улице Пирогова, разнося непристойные запахи по всей округе. Теперь они добираются до места слива с другой стороны по временной технической дороге.

Напомним, точка слива много лет назад была в 51 микрорайоне, но так как там проживает слишком большая часть населения, ее решено было перенести в овраг на Пирогова. Тот факт, что в том районе тоже проживают люди, особо никого не напрягал - лучше пусть страдают 10 человек, чем тысяча. И тем не менее те несколько домовладений были резко против посторонних ароматов. Еще тогда начальник водоканала успокоил - мол, канализационно-насосная станция № 1, которая поселилась в овраге, является временной точкой слива жидких бытовых отходов, скоро построят полноценную КНС, и все будет «окей».

Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Канализационно-насосную станцию не построили до сих пор!

- Вопрос по ней решен положительно, проект готов, она должна быть построена, - повторил свою мысль семилетней давности Александр Леонтьевич. - Вопрос остается в финансировании строительства. Те девелоперы, которые участвуют, не до конца определились в некоторых моментах. Вопрос по КНС находится в стадии решения. В этом году мы будем стараться изо всех сил продвигать эту тему. Мы понимаем проблематику.

Что же касается «временного слива», то на сегодня он работает в штатном режиме.

- Если люди волнуются и переживают, то могу им сказать, что здесь никто самодеятельностью не занимается и что попало не сливает, - заверил Круглов. - Своих подрядчиков мы предупредили, чтобы машины заезжали не со стороны Пирогова, а по технической дороге.

Точных сроков строительства КНС начальник водоканала не знает. А пока, видимо, жителям придется и дальше терпеть запах испражнений посреди сказочного леса.

Диана КОРШИКОВА

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