28.02.2019

Жители Старого города 7 лет ждут строительства новой канализации



В 2012 году мы уже поднимали проблему, с которой столкнулись жители улиц Пирогова и Пионерской - рядом с их домами в овраг сливались нечистоты. Люди жаловались на вонь и вечно курсирующие ассенизаторские машины. Казалось бы, за эти годы власти могли бы навести порядок и избавить людей от мучений, но запах испражнений по-прежнему преследует прохожих.

 

ИЗ СКАЗОЧНОГО ЛЕСА - В КАНАЛИЗАЦИЮ

Молодая девушка Александра М. не так давно переехала в съемное жилье на улице Пионерской.

- Мне так понравилось это место! За окном - лес, тихо, дорога далеко, рядом санаторий, речка, Старый город под боком, есть, где погулять. Плюс до гаража пешком - милое дело, - говорит Саша. - Белки под окном прыгают, дятлы прилетают! Красота!

Но радость от новоселья была недолгой. В один прекрасный морозный день в лесное царство приехала ассенизаторская машина. Прямо под окнами Александры, в овраге, коммунальщики открыли люк и начали сливать нечистоты! Распространившийся запах распугал не только местную фауну, но и шокировал нового жильца.

- Сейчас зима, и ароматы пока не сильно концентрированные, плюс форточки всегда закрыты. Но я боюсь представить, что здесь происходит летом! - переживает девушка. - Уже сейчас, когда я иду в гараж, пройти мимо оврага и не заткнуть нос просто невозможно. Я только въехала, но уже подумываю о том, чтобы найти другое место, хотя мне здесь очень нравится...

По словам Александры график работы у коммунальщиков довольно странный - то их дня два не видно, то три, а потом раз - и целый день возят и еще в очереди стоят.

Семь лет назад проблема была аналогичная, люди также задыхались и просили помощи. Что изменилось с тех пор?

 

ЗА СЕМЬ ЛЕТ КНС ТАК И НЕ ПОСТРОИЛИ!

По словам руководителя водоканала Александра КРУГЛОВА, спецавтомобили перестали ездить по улице Пирогова, разнося непристойные запахи по всей округе. Теперь они добираются до места слива с другой стороны по временной технической дороге.

Напомним, точка слива много лет назад была в 51 микрорайоне, но так как там проживает слишком большая часть населения, ее решено было перенести в овраг на Пирогова. Тот факт, что в том районе тоже проживают люди, особо никого не напрягал - лучше пусть страдают 10 человек, чем тысяча. И тем не менее те несколько домовладений были резко против посторонних ароматов. Еще тогда начальник водоканала успокоил - мол, канализационно-насосная станция № 1, которая поселилась в овраге, является временной точкой слива жидких бытовых отходов, скоро построят полноценную КНС, и все будет «окей».

Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Канализационно-насосную станцию не построили до сих пор!

- Вопрос по ней решен положительно, проект готов, она должна быть построена, - повторил свою мысль семилетней давности Александр Леонтьевич. - Вопрос остается в финансировании строительства. Те девелоперы, которые участвуют, не до конца определились в некоторых моментах. Вопрос по КНС находится в стадии решения. В этом году мы будем стараться изо всех сил продвигать эту тему. Мы понимаем проблематику.

Что же касается «временного слива», то на сегодня он работает в штатном режиме.

- Если люди волнуются и переживают, то могу им сказать, что здесь никто самодеятельностью не занимается и что попало не сливает, - заверил Круглов. - Своих подрядчиков мы предупредили, чтобы машины заезжали не со стороны Пирогова, а по технической дороге.

Точных сроков строительства КНС начальник водоканала не знает. А пока, видимо, жителям придется и дальше терпеть запах испражнений посреди сказочного леса.        

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Возмущение»

Сколько еще человек должно погибнуть, или когда «Автодор» начнет реконструкцию Киевки?

«В чём мы провинились?»

Льготники всё еще не могут получить свои лекарства без хождения по инстанциям!

Обнинские дворы утопают в мусоре, потому что жителям лень пройти сто метров

Петиция о проблемах в КБ №8 набрала 2500 подписей меньше чем за неделю

Добраться от ИАТЭ в «цивилизацию» по-прежнему сложно!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
01
марта
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление