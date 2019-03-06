Обнинск становится «умнее» с каждым днем

Проект «Умный город» - это интеграция информационных и коммуникационных технологий для управления муниципальным имуществом.

Его реализация направлена на повышение уровня жизни населения, улучшение работы в системе ЖКХ, транспорта и многого другого.

Обнинск стал первым в Калужской области, где реализуется данный проект.

Мы попытались разобраться, что это такое и чем проект поможет обычным жителям.

БЫСТРО, УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО

Довольно давно существует такая система - «Умный дом». Рассмотрим ее в масштабах отдельно взятой квартиры. Так вот, эта программа тотально облегчает вашу жизнь. Нужно, чтобы загорелась лампочка? Хлопните в ладоши! Можно также управлять бытовой техникой, не вставая с дивана, отслеживать уровень влажности в комнате и так далее.

В случае опасности система сообщит в соответствующие службы. Так вот, если расширить программу до размеров города, мы в итоге получим «умноград».

Кстати сказать, в Обнинске уже несколько лет успешно реализуется концепция «Умного города». Наукоград был первым населенным пунктом Калужской области, в котором появилась автоматизированная система учета данных счетчиков - телеметрия, что значительно облегчило работу коммунальщиков.

Телеметрия есть, например, в ЖК «Белорусский квартал», проект был реализован совместно с «Ростелекомом». Работает система следующим образом: в автоматическом режиме собираются показатели о потреблении тепла, света, воды и электроэнергии в домах, затем данные передаются на сервер.

Управляющая компания сразу видит недобросовестных плательщиков и может применить определенные санкции, например, понизить напряжение в квартире. То есть включить свет получится, а вот пользоваться кондиционером и другими бытовыми электрическими приборами - нет.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Впервые о реализации в Обнинске программы «Умный город» еще в 2018 году заговорил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Задача проекта - создание такого экономического уклада, при котором ключевыми станут цифровые технологии и услуги. Они будут постепенно внедряться во все основные сферы производства, а также в образование, здравоохранение, систему управления городским хозяйством. Тема новая, но очень перспективная. Нам нужно стремиться к тому, чтобы в будущем не только крупные города, но и небольшие населенные пункты могли внедрить у себя «умные» технологии, - сказал Анатолий Дмитриевич. - Причина, почему именно Обнинск стал первым в регионе, кроется в том, что создание «умного города» входит в стратегию социально-экономического развития наукограда на ближайшие 9 лет.

Как рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША, для властей реализация проекта, конечно, большая ответственность. Но Владислав Валерьевич смотрит в будущее с изрядной долей позитива.

- Мы готовы участвовать и активно решать поставленные задачи. Над «Умным городом» в Обнинске работает большое количество людей, - сказал градоначальник.

По мнению Владислава Шапши, «умноград» - место, в котором решения принимаются быстрее, качественнее и эффективнее, благодаря наличию цифровых возможностей.

- Мы сейчас делаем первые шаги, и нам важно, чтобы, имея уже определенный опыт и наработки, мы смогли войти в проекты и реализовывать передовые технологии в Обнинске, - резюмировал Владислав Валерьевич.

И ЭТО ТОЖЕ «УМНЫЙ ГОРОД»

Помимо вышеназванной телеметрии, показателями «умного города» являются также домофоны, освещение с датчиками движения, видеонаблюдение, светодиодные фонари.

Сегодня власти наукограда работают над развитием транспортной системы Обнинска. Помимо новой маршрутной сети, речь также идет об установке валидаторов, обеспечении каждого транспортного средства системой типа ГЛОНАСС, чтобы каждый стоящий на остановке человек мог отследить движение маршрутки.

Кроме того, в планах властей создать некий дата-центр, куда будут стекаться данные всех коммунальных служб, то есть на пульт диспетчера будет поступать актуальная информация о, например, потреблении воды в отдельно взятом доме. Таким образом, можно вовремя отследить, если, например, случилась авария, и устранить ее с минимальными последствиями.

Второй пример - система «Скаут», которую внедрил руководитель ООО «Обнинск-Телеком» Сергей ПАСЫНКОВ.

Этот программно-аппаратный комплекс защищает ваше жилье, например, от непрошеных гостей. На сегодняшний день десять тысяч обнинцев являются владельцами персональных ключей системы «Скаут».

В чем отличие от обычного домофона? Все очень просто - ключи домофона можно размножить где угодно и в каком угодно количестве.

«Скаут» подделать нельзя, зато его чип можно использовать как флешку - записав туда различную информацию, начиная от своих медицинских данных, заканчивая тем, что ключ можно использовать как проездной билет.

Кроме того, эта система включает в себя и оборудование домов датчиками, что позволит избежать аварий, задымлений и прочих коммунальных неприятностей.

НА ФОРУМ С ИДЕЯМИ

На следующей неделе 14-15 марта в Калуге состоится международный форум «Умный город. Инструкция по применению», в котором примут участие эксперты и представители власти не только из России, но и Франции, Японии, Сингапура и Германии.

Участники обсудят цифровые трансформации в своих городах, технологии «умного города», которые можно применить в бизнесе.

- Мы также примем участие в форуме, расскажем, как реализуется проект в Обнинске, покажем примеры и надеемся получить полезный опыт на мероприятии, - подытожил мэр наукограда Владислав Шапша.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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