История о том, как жители одного дома не дали построить на месте детской площадки частный коттедж

Что вы представляете, когда произносите словосочетание «придомовая территория»? Наверное, детскую площадку, песочницу, малышей, лепящих куличики, современное озеленение, место для занятий спортом, бабушек, щелкающих семечки на лавочке, или на худой конец парковку. Но что, если ваш двор из места для игр и отдыха превращается в... частную собственность, где какой-то дядя хочет построить себе коттедж?

Думаете, такого быть не может? Тогда вы явно не слышали о проблеме жителей дома № 13 на улице Королева.

КАК ДВОР ВДРУГ СТАЛ ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ?

Дом напротив городской бани известен в народе как «дом ФСБ», инициаторами его строительства в конце 90-х действительно были люди из спецслужб.

В 2011 году здесь купил жилье Геннадий ГАВРИКОВ. Квартира понравилась сразу - комфортабельная и удобная. Сплошные плюсы и во дворе: дом располагает внушительной придомовой территорией, которая к тому же огорожена забором. Кругом зелень и солнце - что еще нужно для счастья?

Со стороны все казалось просто великолепно, однако пожив немного, Геннадий Иванович стал замечать, что, несмотря на большую территорию, двор почему-то никак не эксплуатируется. Детская площадка заброшена, лавочки отсутствуют, парковок не хватает. Люди вынуждены ставить автомобили вплотную к подъезду, спецтранспорт ЖКХ не может протиснуться, чтобы вывезти мусор. При этом рядом стоит огромный пустырь, который запросто можно приспособить хоть под парковку, хоть под баскетбольную площадку.

- Тогда я познакомился с председателем ЖСК и поинтересовался, почему двор никак не используется? - говорит Геннадий Иванович. - Члены ТСЖ мне мило улыбались и вежливо отнекивались, но ответов не давали. Когда я стал задавать вопросы более настойчиво, мне дали понять, что это не мое дело и вообще не надо туда лезть, так как это частная собственность!

Частная собственность на придомовой территории - только вдумайтесь! Как это возможно, чтобы кусок земли на детской площадке принадлежал какому-то частному лицу? Любопытство взяло верх, и Геннадий Иванович решил выяснить, в чем тут дело. Тогда он еще не знал, что он раскроет настоящую хитро придуманную многоходовочку.

Геннадий Гавриков направил порядка семи писем в администрацию города и Росреестр, чтобы узнать, действительно ли придомовая территория находится в чьих-то владениях, а заодно привлек юриста - одному этот клубок было не распутать. Кроме того, содействие оказала еще одна жительница дома Виктория ПЛЫКИНА

На то, чтобы разобраться во всех нюансах, отыскать документы десятилетней давности и обратиться в суд, ушло примерно полгода. Если вы хотите узнать, как в Обнинске удалось провернуть схему по «прихватизации» двора для строительства коттеджа - приготовьте попкорн и читайте дальше.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ

Итак, в 1997 году группа лиц решила организовать жилищно-строительный кооператив. Назвали его оригинально «ХОДГЕС» - по первым буквам фамилий организаторов. Тогда же администрация предоставила им земельный участок под жилищное строительство. Кусок земли был хорош - порядка 36 соток, так что хватит и здание возвести, и двор благоустроить.

Разработкой проекта жилого дома занималась компания «Обнинскархпроект».

Однако спустя два года актив ЖСК понял, что денег на постройку дома на 20 квартир им не хватает, поэтому придется привлечь посторонних людей в качестве дольщиков. Так, состав жильцов пополнился обычными горожанами, желающими приобрести недвижимость на Королева, 13.

Согласно изначальному проекту, помимо дома здесь должны были быть построены спортивная площадка, детский городок, установлены скамейки и так далее. Ничего из этого, кстати, тут нет даже спустя 20 лет.

Но дело в другом. Членами правления ЖСК были две семейные пары. Именно они, сменяя друг друга в разные годы, от лица ЖСК у себя на кухне ставили печати и разрешали друг другу творить с землей все, что они посчитают нужным. Стоит отметить, что Жилищный кодекс, в котором появилось понятие «общедолевая собственность», был введен только в 2005 году. А так как дом был построен в нулевых, всеми правоустанавливающими документами владел именно кооператив, а не жители. А кооператив в данном доме состоял из нескольких лиц.

Кто-то из этих товарищей, видимо, посчитал, что этот участок слишком большой и часть двора вполне можно использовать под свои нужды, например, построить себе коттедж. Вопрос был только в том, как легализовать территорию и перевести ее в частную собственность? К счастью для них, нашлась лазейка - та самая спортивная площадка, она же теннисный корт, который так и не построили. Пробелы в законодательстве в те годы позволили (благодаря схеме инвестирования в жилищное строительство) оформить голую землю как объект недвижимости.

- Деньги собирались на строительство дома, но два человека (Дайнеко и Баланда) отдельно заключили договора на строительство площадки, будто бы они инвестировали в нее как в квартиру, - объясняет адвокат Геннадия ГАВРИКОВА. - Даже в суде они доказывали, будто бы все это время там был корт и люди там играли в теннис.

Тем не менее Росреестр зарегистрировал право собственности на якобы теннисную площадку (по факту это заросший участок земли со строительными бетонными плитами). Основанием для регистрации послужила только справка кооператива, которая была подписана его председателем - супругой одного из двух «собственников» площадки. Очень удобно, согласитесь, когда в руководстве ЖСК все свои.

А БЫЛО ЛИ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ?

Именно факт регистрации прав собственности стал ключевым моментом, который позволил в дальнейшем проводить другие этапы и стал основанием для последующей легализации земли под объектом.

В 2009 году хитроумные члены ЖСК решают разделить весь участок на три части. Первый участок: под домом и территория вдоль его отмостки - 1169 метров. Второй участок: под тротуарами и газонами площадью 1611 «квадратов». Третий участок в 980 квадратных метров - тот самый, на котором находится псевдотеннисный корт.

Архитектура, в свою очередь, все это дело согласовывает, так как площадь земельного участка под домом при таком раскладе вполне себе соответствует минимальному нормативу. То есть жителям достаточно территории до отмостки. В итоге необходимая справка была на руках. К ней члены ЖСК прикладывают некое решение собственников, которое они приняли на общем собрании кооператива. И в этом решении они якобы добровольно соглашаются уменьшить территорию своего двора.

- Этот документ мы так и не увидели, - говорит Геннадий Иванович. - На суде представители администрации заявили, что он был уничтожен за сроком давности. Хотя я сомневаюсь, что десять лет назад кто-то из жильцов действительно принимал такое решение.

На основании справки архитектуры и сомнительного решения собственников администрация выносит постановление, которое фактически делит двор на три участка.

И вот тут наступает самое интересное. В 2015 году заканчивается срок аренды земли на этих 36 сотках. Правление ЖСК без всякого согласования с жителями отказывается от продления аренды третьего участка - того, что с «теннисным кортом». Позже своим жителям они объяснят это благими намерениями и заботой - чтобы людям было меньше платить за аренду. Кстати, все эти годы собственники квартир на Королева, 13 даже понятия не имели о том, что происходит у них под носом!

МНОГОХОДОВОЧКА НЕ УДАЛАСЬ

Сразу после того, как аренда закончилась, два физлица - держатели бетонных плит - обращаются в администрацию с просьбой взять участок в аренду, а еще через месяц - о выкупе земли. Закон, к слову, позволяет владельцам объектов выкупать землю без торгов.

Мэрия, в свою очередь, уже поняла, что дело довольно мутное, кроме того, таким поворотом недовольны и жители дома. Поэтому отказывает товарищам из «ХОДГЕС», мотивируя это тем, что данная территория по факту не является объектом недвижимости, и вообще изначально эта земля предоставлялась в качестве элемента благоустройства дома.

- Но есть одно но, - говорит адвокат. - Перед этим та же самая администрация не отказала в предоставлении физлицам аренды на этот участок. Поэтому когда эти люди обратились в суд и обжаловали отказ мэрии, то без проблем выиграли это дело, предоставив зарегистрированное свидетельство о том, что это объект недвижимости и план БТИ.

В итоге на основании судебного решения двое жителей «дома ФСБ» получили регистрацию права собственности на участок под площадкой. Как вы, наверное, уже догадались, сразу после этого товарищи побежали менять вид разрешенного использования на «малоэтажную жилую застройку».

По счастью, на тот момент жители успели разобраться во всех этих схемах и обратились в суд, чтобы признать всю эту многоходовочку незаконной. Естественно, что такое хитрое и запутанное дело потребовало работы в несколько этапов. Сначала им необходимо было восстановить свои права на первоначальную придомовую территорию, после чего оспаривать раздел участка и права двух людей из ЖСК на «теннисный корт». В итоге, разбирательства длились полтора года, за это время прошло более 12 судебных заседаний, включая две апелляции.

- Фактически была реализована схема вывода земли по символической цене в частные руки без оформления надлежащим образом документов и соблюдения установленных процедур, - резюмирует адвокат. - Но многие вопросы относительно документации и разрешений так и остались без ответа...

Диана КОРШИКОВА

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