Волонтеры-медики Обнинска ждут всех неравнодушных

Волонтеры-медики, как региональная организация, появилась в Обнинске на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ в конце 2017-го года. С тех пор ребята провели больше сотни мероприятий, профилактических бесед, встреч с горожанами и профориентационных семинаров со школьниками.

Обнинские волонтеры отличаются удивительной скромностью - про них мало писали, еще меньше сняли сюжетов. Ребята живут в своем мире и считают, что важнее делать добрые дела, а заявлять о них во всеуслышание - штука второстепенная.

Впрочем, в этом году они решили выйти из тени.

24 ЧАСА В СУТКИ, СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Добровольческие движения в той или иной форме существовали в институте достаточно давно. В 2013-м году на федеральном уровне началась реализация проекта по организации еще одного движения - волонтеры-медики.

Калужская область стала 78 регионом, на сегодняшний день их 85.

Студенты медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ быстро собрали инициативную группу, обратились к руководству вуза и получили поддержку, что называется, по всем фронтам.

- Порой ребятам приходится заниматься волонтерской деятельностью в ущерб учебе, - рассказывает региональный координатор, старший преподаватель кафедры внутренних медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ Мария ГЕРАСЬКИНА. - Преподаватели идут навстречу студентам, назначают дополнительные часы. Медик - сложная профессия, поэтому приходится фактически забывать о личной жизни.

Если взглянуть на список мероприятий, запланированных организацией, то невольно возникает вопрос, а когда волонтеры вообще спят и занимаются собственными делами?

- Успеваем, - смеясь, говорит студентка пятого курса, заместитель координатора Софья ДАНИЛЕНКО. - Хотя у нас очень много направлений и работы, но мы стараемся делать все согласно планам.

Кстати, филонить в организации не выйдет ни у кого. Если студент вдруг не успевает заниматься волонтерской работой или перестает быть в ней заинтересованным - его никто держать не намерен.

- Сейчас вот у нас происходит чистка кадров, - рассказывает Мария Гераськина. - В ИАТЭ НИЯУ МИФИ было 150 членов организации, осталось около сотни.

ПОДДЕРЖКА И СОТРУДНИЧЕСТВО

ИАТЭ НИЯУ МИФИ в лице начальника управления молодежной политики вуза Елены НИХАЕВОЙ со своей стороны оказывают поддержку волонтерам-медикам. Например, если им нужен раздаточный материал, футболки, листовки - все это закупается за счет средств института.

А подобные расходники ребятам нужны очень часто.

- У нас очень много направлений, на сегодня - шесть, - рассказывает Софья ДАНИЛЕНКО. - Мы ведь в своей работе даже можем привлекать студентов из других факультетов. Вот недавно у нас появилась новая ветка - ЗОЖ. Ее цель - популяризация здорового образа жизни. Наша задача - информировать население о его полезности, готовить материалы, проводить встречи и даже зарядки на свежем воздухе! В общем, работы хватит всем.

Мария Гераськина добавляет, что помимо бесед, волонтеры-медики оказывают посильную помощь в больницах, помогают врачам и медицинскому персоналу на местах.

- Для будущих врачей это отличная практика, - говорит Гераськина.

Кроме того, ездят волонтеры и в школы, общаются с учащимися о профилактике заболеваний, проводят профориентационные беседы - мотивируют ребят становиться врачами.

- Мы также проводим мероприятия в Доме ветеранов и Городском парке, где нам очень помогает его директор Жанна ДАВЫДОВА, - говорит Софья.

К слову, в Доме ветеранов по адресу: проспект Маркса, 56 состоится мероприятие «Здоровье суставов в надежных руках». Первая лекция пройдет 13 марта в 18:00. Экспертом выступит врач высшей категории, травматолог-ортопед Андрей ЛЯКИН.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Участие в жизни волонтеров-медиков также принимает администрация города Обнинска. Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Дмитрий КАЗАКОВ, власти стараются всегда откликаться на запрос студентов.

- Когда ребятам нужно было делать выездные мероприятия, мы обеспечивали их транспортом, - рассказывает Дмитрий Александрович. - «Живые» деньги мы, конечно, не даем, но закупаем футболки или другие материалы за счет бюджетных средств. Также волонтеры-медики будут принимать участие в конкурсе грантовой поддержки, и власти наукограда готовы и здесь обеспечить ресурсами.

Также администрация активно привлекает волонтеров к сотрудничеству. Например, ребята всегда принимают участие во всех спортивных соревнованиях, массовых мероприятиях, самое масштабное из которых - шествие Бессмертного полка.

- Я помню в прошлом году было сложно, - рассказывает Софья. - Нас, конечно, было много, но людей-то еще больше. Приходилось следить в оба глаза. Бывали ситуации, что забирали человека прямо из толпы, как только видели, что ему становится плохо. Отпаивали водой, отводили в место, где есть тень.

- Но отработали замечательно! - продолжил Дмитрий Казаков. - Без их помощи было бы гораздо сложнее. Но скажу, что ни одного обморока или критического случая, когда нужна была бы уже помощь врачей, не случилось. Я считаю, что это отличный показатель.

В этом году волонтеры-медики также примут участие в шествии Бессмертного полка и других мероприятиях, организованных ОМЦ.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАЙМУТСЯ ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ В 2019?

проведут «День донора»;

проведут масштабную профилактическую акцию о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения;

научат школьников и студентов оказывать первую медицинскую помощь;

обеспечат сопровождение на всех спортивных мероприятиях города;

примут участие в «Ярмарке профессий», где расскажут о своей работе;

пообщаются с будущими и уже молодыми матерями о пользе грудного вскармливания ...и многое другое. ...и многое другое.

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