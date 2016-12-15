Чем бы дитя ни тешилось

Дети наукограда играют в загробных монстров и уродливых кукол.

Еще пару десятков лет назад мальчишки играли в солдатиков и бегали по улицам с водяными пистолетами, а юные особы мечтали о домиках для своих Барби или о какой-нибудь большой плюшевой игрушке. Прошло время, а вместе с ним изменились и детские предпочтения. Современные «чилдрены» заманивают своих родителей в магазины, чтобы выпросить у них какого-нибудь навороченного робота или куклу-монстра. Во что же играют дети 21-го века, и что думают об этом их родители, выяснил журналист «Недели».

«ЭТО НЕЭСТЕТИЧНО»

Весь игрушечный ассортимент нынешних магазинов продиктован так называемой детской модой: желание получить ту или иную куклу или, к примеру, навороченную «тачку» у современных детей, как правило, возникает после просмотров телеканалов. Об этом говорит и директор магазина «Бегемотик».

- У нас есть практически все то, что сегодня рекламируют по ТВ, например, по каналу «Карусель». Мальчики сходят с ума по черепашкам ниндзя, трансформерам, «хот вилсам», а девочки по куклам, которых сейчас очень много. Это героини различных мультиков, а также животные и пупсы, которые выполняют функции живого существа - они кушают, пьют, выражают эмоции, - рассказывает специалист, прогуливаясь меж пестрящих игрушечным разнообразием витрин.

Здесь же журналисту «Недели» встретилась и покупательница Мила ВЕРБИНА, которая вместе с мужем пришла выбирать очередной подарок для своей дочери.

- Наша девочка просто сума сходит по главным героиням мультфильма «Холодное сердце» Эльзе и Анне. У нас уже есть и сами куклы, и различные тематические причиндалы. Но игрушки эти, надо сказать, очень дорогие, хотя качественные. Сегодня вот купили какие-то украшения из этой же серии, - рассказывает Мила.

- А как вообще оцениваете сегодняшний ассортимент игрушек? - поинтересовался журналист. - Как вы относитесь ко всем этим монстрам, которые сегодня столь популярны?

- На такие игрушки у нас табу. Во-первых, они неэстетичны. Зачем, например, маленькой девочке кукла с уродливым лицом и непонятными элементами на теле. А ведь все это из телевизора. Знаете мультик, где главные героини - девочки-монстры спят в гробах? Сейчас они есть в каждом детском магазине.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИЛИ «ТРЕНД»?

Такую тенденцию в бурном развитии производства игрушек можно назвать самой настоящей дегуманизацией - они все дальше отходят от образа человека и все больше приобретают какие-то непонятные черты.

- Раньше мы нянчили нормальных красивых кукол, мечтали о домике для Барби. А сейчас? - рассуждает Мила. - Я, конечно, понимаю, что времена другие, но ведь эстетику никто не отменял.

Но, как ни крути, а правила игр в нынешнем детском мире диктует как раз время, которое сегодня не жалует тех миловидных пупсов и безобидных солдатиков. Правда, стоит отметить, что во всем этом непонятном для ума некоторых взрослых ассортименте все-таки еще осталось нечто доброе и нравственное. К примеру, сегодня в любом магазине можно приобрести «домашнего питомца», который ведет себя практически как настоящий. Это отличный вариант для детей, страдающих, к примеру, аллергией на шерсть, но желающих подарить кому-нибудь свою любовь и заботу.

А некоторые современные игрушки еще и патриотизм воспитывают в подрастающих умах. Так, например, в «Бегемотике» можно найти телевизор с «заставкой» выступления Владимира ПУТИНА. Поиграть с президентом у юных россиян, конечно, вряд ли получится, но вот образ главы государства они точно запомнят.

В общем, посмотреть в магазинах детских товаров сегодня действительно есть на что. Особый ажиотаж, как отмечают продавцы, начнется в середине декабря, когда юные обнинцы вместе с родителями кинутся атаковать миры монстров и роботов. И здесь, думается, большинству взрослых придется пойти на поводу у собственных чад, чтобы подарить им радость новогоднего чуда. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось...

Дарья ГУМЕРОВА

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