Калужские чиновники отправятся в заплыв в Обнинске?

В минувшие выходные завершился очередной этап cпартакиады среди органов местного самоуправления. На этот раз калужские чиновники и депутаты соревновались в настольном теннисе. Впереди еще два состязания. Обнинск - один из самых спортивных городов России. Насколько ему соответствует мэрия, и есть ли у нее шансы на достойное место в итоговом зачете, узнавала «Неделя».
СТРЕЛЯНОЕ «СЕРЕБРО»
Подобная спартакиада среди органов местного самоуправления в нашем регионе проводится впервые. Открыли ее соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Состязаться в меткости на спортивной арене в Анненках собрались 25 команд. Чиновники проявили к мероприятию большой интерес, а потому участников было даже больше, чем регламентируется официальным положением.
Как рассказал «Неделе» председатель обнинского спорткомитета Константин ОЛУХОВ, в соревнованиях по стрельбе от наукограда приняли участие пять человек: депутат Горсобрания Андрей ЗЫКОВ, специалист отдела опеки и попечительства Ольга ХОРОНЖУК, начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления Евгения СОБОЛЕВА, непосредственно сам Олухов. Присоединился к «муниципальным» стрелкам и мэр Обнинска Владислав ШАПША.
Стоит отметить, что в личном зачете достойно выступили все обнинцы. Среди 74 участников председатель спорткомитета стал четырнадцатым, градоначальник настрелял на 10-е место, Зыков же и вовсе завоевал «бронзу».
Общий зачет радует еще больше: команда Обнинска стала второй.
По словам Константина Олухова, в течение полутора месяцев желающие представлять Обнинск на спартакиаде тренировались на базе ДЮСШ «Квант». Результатом подготовки и стали итоги соревнований.
А на минувших выходных команда мэрии приняла участие во втором этапе спартакиады. На этот раз участники вооружились не ружьями, а ракетками для настольного тенниса.
Как и в прошлый раз, команду чиновников разбавил народный избранник. На этот раз защищать спортивную честь депкорпуса отправился Вячеслав НАРУКОВ. А вот от исполнительной власти состав на этот раз был более рядовым. От руководителей обнинскую команду пополнил лишь заместитель начальника Управления делами Сергей СТЕПАНОВ. Скрестить ракетки с коллегами из других муниципалитетов от Обнинска решились обычные специалисты: из отдела кадровой политики - Наталья КОТОВА и из Управления архитектуры - Маргарита БАЛАБАНОВА.
НЕ УДАРИТЬ В ВОДУ ЛИЦОМ
Здесь команде обнинской администрации досталось лишь 11-е место из 26.
- Это наше первое участие. Так что, надеюсь, в следующий раз мы займем более почетные места, - прокомментировал Константин Олухов.
Спартакиада среди органов местного самоуправления завершится в марте соревнованиями по дартсу, ну а следующим этапом, который ожидает команду в феврале, станет плавание.