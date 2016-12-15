Калужские чиновники отправятся в заплыв в Обнинске?

В минувшие выходные завершился очередной этап cпартакиады среди органов местного самоуправления. На этот раз калужские чиновники и депутаты соревновались в настольном теннисе. Впереди еще два состязания. Обнинск - один из самых спортивных городов России. Насколько ему соответствует мэрия, и есть ли у нее шансы на достойное место в итоговом зачете, узнавала «Неделя».

СТРЕЛЯНОЕ «СЕРЕБРО»

Подобная спартакиада среди органов местного самоуправления в нашем регионе проводится впервые. Открыли ее соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Состязаться в меткости на спортивной арене в Анненках собрались 25 команд. Чиновники проявили к мероприятию большой интерес, а потому участников было даже больше, чем регламентируется официальным положением.

Как рассказал «Неделе» председатель обнинского спорткомитета Константин ОЛУХОВ, в соревнованиях по стрельбе от наукограда приняли участие пять человек: депутат Горсобрания Андрей ЗЫКОВ, специалист отдела опеки и попечительства Ольга ХОРОНЖУК, начальник отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления Евгения СОБОЛЕВА, непосредственно сам Олухов. Присоединился к «муниципальным» стрелкам и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

Стоит отметить, что в личном зачете достойно выступили все обнинцы. Среди 74 участников председатель спорткомитета стал четырнадцатым, градоначальник настрелял на 10-е место, Зыков же и вовсе завоевал «бронзу».

Общий зачет радует еще больше: команда Обнинска стала второй.

По словам Константина Олухова, в течение полутора месяцев желающие представлять Обнинск на спартакиаде тренировались на базе ДЮСШ «Квант». Результатом подготовки и стали итоги соревнований.

А на минувших выходных команда мэрии приняла участие во втором этапе спартакиады. На этот раз участники вооружились не ружьями, а ракетками для настольного тенниса.

Как и в прошлый раз, команду чиновников разбавил народный избранник. На этот раз защищать спортивную честь депкорпуса отправился Вячеслав НАРУКОВ. А вот от исполнительной власти состав на этот раз был более рядовым. От руководителей обнинскую команду пополнил лишь заместитель начальника Управления делами Сергей СТЕПАНОВ. Скрестить ракетки с коллегами из других муниципалитетов от Обнинска решились обычные специалисты: из отдела кадровой политики - Наталья КОТОВА и из Управления архитектуры - Маргарита БАЛАБАНОВА.

НЕ УДАРИТЬ В ВОДУ ЛИЦОМ

Здесь команде обнинской администрации досталось лишь 11-е место из 26.

- Это наше первое участие. Так что, надеюсь, в следующий раз мы займем более почетные места, - прокомментировал Константин Олухов.

Спартакиада среди органов местного самоуправления завершится в марте соревнованиями по дартсу, ну а следующим этапом, который ожидает команду в феврале, станет плавание.

Учитывая успехи профессиональных спортсменов из наукограда в этой сфере, должно быть, и команда мэрии рассчитывает на успех в данной дисциплине? На этот вопрос Олухов отвечает осторожно, мол, в соревнованиях участвуют не спортсмены, а обычные сотрудники администрации, но предварительный состав команды сформирован, и команда уже вовсю готовится. Те, у кого по итогам тренировок будут наилучшие показатели, отправятся защищать честь Обнинска на очередном этапе спартакиады.



Войдет ли в этот список сам председатель комитета, Константин Олухов пока не ответил, оговорившись лишь, что готов поучаствовать во всех дисциплинах, но решают все спортивные показатели тренировок, до конца которых еще далеко.



Что касается площадки для проведения этапа по плаванию, то пока местом соревнований также обозначена Калуга. Тем не менее, было бы логично, если бы в заплыв чиновники отправились в таком значимом спортобъекте, как «Олимп».



Идея журналистов перенести соревнования в Обнинск понравилась мэру. Владислав Шапша пообещал предложить организаторам провести следующий этап спартакиады в наукограде. Тогда журналисты «Недели» подарили градоначальнику еще одну идею. Узнав, что подготовка чиновников к состязаниям проходит, так сказать, в свободном плавании, мы подумали, что было бы логично воспользоваться помощью профессиональных тренеров «Олимпа», которые растят для наукограда олимпийских чемпионов. Думается, они смогут натаскать сотрудников администрации на высокий результат.



Что касается участия самого мэра, то Владислав Валерьевич готов соревноваться с коллегами из других муниципалитетов и в плавании, и в дартсе.



- Все будет зависеть от моего графика. Если загруженность позволит, то с удовольствием поддержу коллег, - пообещал Шапша. Учитывая успехи профессиональных спортсменов из наукограда в этой сфере, должно быть, и команда мэрии рассчитывает на успех в данной дисциплине? На этот вопрос Олухов отвечает осторожно, мол, в соревнованиях участвуют не спортсмены, а обычные сотрудники администрации, но предварительный состав команды сформирован, и команда уже вовсю готовится. Те, у кого по итогам тренировок будут наилучшие показатели, отправятся защищать честь Обнинска на очередном этапе спартакиады.Войдет ли в этот список сам председатель комитета, Константин Олухов пока не ответил, оговорившись лишь, что готов поучаствовать во всех дисциплинах, но решают все спортивные показатели тренировок, до конца которых еще далеко.Что касается площадки для проведения этапа по плаванию, то пока местом соревнований также обозначена Калуга. Тем не менее, было бы логично, если бы в заплыв чиновники отправились в таком значимом спортобъекте, как «Олимп».Идея журналистов перенести соревнования в Обнинск понравилась мэру. Владислав Шапша пообещал предложить организаторам провести следующий этап спартакиады в наукограде. Тогда журналисты «Недели» подарили градоначальнику еще одну идею. Узнав, что подготовка чиновников к состязаниям проходит, так сказать, в свободном плавании, мы подумали, что было бы логично воспользоваться помощью профессиональных тренеров «Олимпа», которые растят для наукограда олимпийских чемпионов. Думается, они смогут натаскать сотрудников администрации на высокий результат.Что касается участия самого мэра, то Владислав Валерьевич готов соревноваться с коллегами из других муниципалитетов и в плавании, и в дартсе.- Все будет зависеть от моего графика. Если загруженность позволит, то с удовольствием поддержу коллег, - пообещал Шапша.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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