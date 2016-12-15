Родные сестры стали чужими из-за маминой квартиры

О том, что квартирный вопрос портит отношения между родственниками, известно всем. Но проще думать, что уж с кем с кем, а с тобой это точно не случится. Вероятно, и Валентина МИРОНОВА (Фамилия героини изменена. - Примеч. ред.), что они с родной сестрой будут абсолютно чужими людьми из-за квадратных метров. Яблоком раздора в этой семье стала квартира их мамы.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ПОДАРОК?

Мама Валентины Мироновой много и тяжело болела. Пожилая женщина перенесла несколько инсультов, а потому дочь решила забрать ее из квартиры в Белоусове в собственную жилплощадь в Обнинске, чтобы иметь возможность ухаживать за ней.

Позже между Валентиной и ее мамой состоялся разговор, из которого дочь узнала, что та еще в 2008 году написала завещание на ее родную сестру Раису.

- Она попросила это сделать, так как ты инвалид и не сможешь ухаживать за мной. Но она обещала с тобой поделиться, - объяснила мать Валентине.

По словам Мироной, тогда же, в 2008 году, после того, как сестре отписали квартиру, Раиса перестала навещать маму. Об этом пожилая женщина как-то пожаловалась соседке. Та посоветовала изменить завещание.

Мать рассказала о своем желании Раисе, однако дочь через несколько дней возразила, что уже ничего менять нельзя, но пообещала, что не обидит Валентину.

В 2014 году их мама попала в больницу с инсультом. Денег на нянечек не было, а потому ухаживала за пожилой женщиной Валентина сама. По ее словам, сестра за все время забежала к больной лишь раз на 15 минут, и то по просьбе самой Валентины.

В конце 2015 года их маме стало совсем плохо, однако Раиса так и не появилась. Вскоре женщина умерла.

«МНЕ ДАЖЕ НЕ ДАЛИ ЗАБРАТЬ СВОИ ВЕЩИ»

По закону Валентине, как инвалиду, полагалась доля в маминой квартире. Знакомая подсказала ей, что необходимо в течение полугода вступить в наследство. Женщина пошла к нотариусу, у которого должен был храниться второй экземпляр завещания, однако оказалось, что такого документа в его базе нет и не было.

Нотариус сделал запрос в регистрационный центр по белоусовской квартире. Результаты повергли Валентину в шок. Оказалось, что мама оформила на Раису не завещание, а дарственную. Причем, Валентина уверена, что пожилая женщина не разобралась в том, что подписывает другой документ в силу юридической неграмотности и состояния здоровья.

- У мамы была плохая память, она могла забыть выключить газ, уйти в магазин и не найти дорогу домой, - вспоминает Миронова.

Казалось бы, в чем принципиальная разница между завещанием и дарственной? В этом случае кардинальная. Если бы мать завещала Раисе квартиру, то Валентина, как инвалид, все равно имела бы в ней долю. А вот дарственная таких нюансов не предполагает. Более того, через несколько лет Раиса также по договору дарения передала квартиру своей дочери, что еще больше отдалило Валентину от маминых квадратных метров.

Расторгнуть дарственную можно лишь при обоюдном согласии сторон, однако Раиса на такой поворот событий оказалась не готова. Как рассказала Валентина, после того, как она узнала о том, что квартира принадлежит ее племяннице, женщину перестали пускать даже на ее порог.

- Я пришла к Раисе и напомнила ей об обещании поделиться со мной, но она ответила мне: «А причем здесь ты?». Мне даже не дали вещи мои забрать оттуда, - утверждает Миронова.

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Спустя полгода, осознав, что воззвать к совести сестры вряд ли удастся, Валентина решила отстоять свои права на квартиру через суд. Она пыталась доказать, что ее старенькую маму, за которой она ухаживала все эти годы, ввели в заблуждение, воспользовавшись ее состоянием здоровья и преклонным возрастом.

Действительно, странное совпадение: присматривала за мамой Валентина, выхаживала ее после больницы тоже она, однако квартиру женщина решает оставить ее сестре, да не просто завещает, а дарит, чтобы обрубить все притязания на нее второй стороны? Поверить в то, что она поступила бы так с дочерью, которая была ей столь близка, как Валентина, очень сложно. То есть мама должна была намеренно думать, как сделать так, чтобы оставить дочку с носом?

Второй момент: почему у Раисы возникла необходимость передаривать квартиру дочери. Как вспоминает Валентина, на этот вопрос толком никто так и не смог ответить.

- Все разное говорили. По одной из версий, из-за того, что у моей племянницы нет своего жилья, но они квартиру сейчас сдают, а не живут в ней. Сын сказал, что мать под машину попала и нужны были деньги на лечение. Бред какой-то! - считает Валентина.

У сестры Валентины своя версия произошедшего. На суде Раиса пояснила, что квартира подарена ей, так как та присматривала до смерти за парализованным отцом, который проживал с ней, а за мамой они ухаживали в разное время. Однако Валентина возразила, что это было очень давно, и практически все время ее отец провел в больнице.

- Она забрала его оттуда буквально на две недели. У меня в то время был на руках маленький ребенок и я физически не смогла бы ухаживать за ним, - утверждает Валентина.

Раиса уверена, что сестра знала о подарке, и по этому поводу Валентина часто ругалась с матерью. В подкрепление слов она сообщила, что после передачи квартиры квитанции на ее оплату стали приходить на имя Раисы, и Валентина не могла об этом не знать.

- Я никогда не разговаривала с мамой на эту тему, и уж тем более, не ругалась! О каком завещании и квитанциях я могла думать? Все что мне было тогда нужно, это чтобы мама подольше пожила, - уверяет Валентина.

КВАРТИРА ДОРОЖЕ СЕСТРЫ

По закону, суд может расторгнуть договор дарения, если будет доказано, что сделка совершена под влиянием заблуждения, однако сделать это Валентина не смогла.

Да, соседка ее мамы выступила свидетелем, рассказав, что замечала за мамой Валентины не совсем адекватное поведение, а невропатолог, наблюдавший женщину при жизни, сообщил, что ей требовался уход из-за психологических отклонений.

Однако мать подарила квартиру Раисе в 2008 году, почти 10 лет назад. А назначенная судом посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная Калужской областной профильной больницей, заключила, что в то время у пожилой женщины не могло быть такого расстройства, которое мешало ей правильно понимать свои действия при оформлении договора дарения.

Валентина утверждает, что она ходатайствовала о проведении независимой экспертизы, однако суд ей в этом отказал.

- Как экспертиза могла дать такое заключение? Если взять ее карту, то можно увидеть, что еще задолго до 2008 года мама перенесла два инсульта. Уже тогда она плохо себя чувствовала, у нее были проблемы с памятью. Через всю карту стоит диагноз «церебросклероз», - рассказала женщина.

Однако суд делал выводы по вышеуказанной экспертизе, а потому отказал в удовлетворении иска Валентине. В данный момент женщина находится в тяжелой финансовой ситуации и вынуждена выживать на одну пенсию.

Чисто по-человечески Валентину искренне жаль, юридически к решению суда не подкопаться. Однако таких историй, когда родственники готовы перегрызть друг другу горло из-за квадратных метров близкого им человека, не счесть. О том, что родители имеют полное право самостоятельно распоряжаться, кому достанется их собственность после смерти, в этих случаях, к сожалению, забывают.

Даже если дело не доходит до суда, и родственники идут на примирение, осадок останется на всю жизнь, а вот осознание того, что квартира оказалась дороже, чем собственный брат или сестра, приходит далеко не ко всем.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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