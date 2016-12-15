«Подари» себе юриста!

В Обнинске стартовала новогодняя акция от ЕЮС.

Еще несколько лет назад иметь личного адвоката считалось невероятной роскошью. Впрочем, именно так же многие думают и сегодня, даже не подозревая, что получить профессиональную правовую поддержку сегодня довольно просто и совсем не дорого. Полный спектр традиционных юридических услуг предлагает Европейская Юридическая Служба. Возможность попробовать качество и удобство правовой защиты от ЕЮС сегодня есть и у жителей наукограда.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!

Специалисты ЕЮС смогли зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, доказав, что их служба - команда профессионалов, которой по силам решить любую сложную ситуацию. Подтверждением тому сегодня являются многочисленные истории клиентов.

- Не так давно отправился в один из местных супермаркетов за продуктами, - делится воспоминаниями клиент ЕЮС Роман. - Пока ходил по рядам, случайно задел стеклянную банку на полке, которая упала и разбилась. Ко мне подбежала сотрудница магазина с требованиями оплатить товар. Я тут же позвонил юристу по телефону горячей линии ЕЮС, который моментально разъяснил мои права, сославшись на 495-ю статью ГК РФ о риске случайной гибели товара. Эту же информацию я передал и сотруднице магазина, после чего она молча ушла собирать осколки стекла и тунца с пола.

Стоит отметить, что команда профессионалов Европейской юридической службы готовы решить проблемы абсолютно в любой сфере, при этом, совершенно не важно, в какой точке земного шара вы находитесь.

- Посчастливилось мне как-то побывать в городе Уфе по делам бизнеса. Оттуда планировался вылет в Москву, - рассказывает Рустам МАНСУРОВ. - Билеты на самолёт были заранее куплены на одном из сервисов. Приехав в аэропорт Уфы, я с уверенностью подошёл к терминалу самостоятельной регистрации. Ввёл необходимые данные. После чего аппарат выдал, что такого пассажира не обнаружено. Тут до меня дошло: в фамилии, указанной на билете, отсутствует одна буква! Что делать? К кому обращаться? Тут я вспомнил про свою карту клиента ЕЮС. Набрал знакомый уже мне номер, рассказал свою ситуацию. Юрист сразу понял - вопрос не ждёт отлагательств. В первую очередь меня успокоили и объяснили, что эта ошибка никак не может препятствовать регистрации на самолёт и дальнейшей посадке. На все это у специалиста на том конце провода, естественно, были юридические аргументы. В итоге, все это я передал местному персоналу. Как результат: их улыбка, извинения. Через несколько минут я уже спокойно сидел в своем кресле на борту самолета.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Своим клиентам компания ЕЮС сегодня готова предложить совершенно разные тарифы: семейный, индивидуальный, стандартный и другие. Кстати, в преддверии Нового года для жителей наукограда стартовала специальная акция, в рамках которой можно приобрести тот или иной абонемент по невероятным скидкам. Нужно только успеть воспользоваться этой возможностью до 26 декабря!

Так, к примеру, первые десять человек, обратившиеся до 26 декабря, получат возможность стать обладателями уникального безлимитного тарифа «STANDART» с 50% скидкой, всего за 7000 рублей. По этому абонементу каждый клиент сможет в течение года решать неограниченное количество абсолютно любых правовых вопросов как лично своих, так и родственников. Также скидки действуют и на ряд других абонементов. Например, карту «PERSONAL»по этой акции можно приобрести всего за 3500 рублей. Ее обладатель вправе получить 18 устных и 4 письменных консультаций за год (кроме вопросов предпринимательства). Этот же тариф предполагает и другие услуги. До 7000 рублей временно снижена цена и на тариф «FAMILY» - удобный вариант для семейных пар и интересный подарок для молодоженов. Использовать его могут оба супруга и двое детей (от 14 до 18 лет). За год такая карта дает возможность получить 36 устных и 8 письменных консультаций, плюс другие услуги. Уникальное предложение действует сегодня и для людей, которые имеют или хотят открыть свой бизнес. Всего за 14 000 рублей, помимо неограниченного количества нюансов по всем существующим областям права, клиент сможет решать и вопросы предпринимательства, включая письменное заключение по запуску бизнес-проекта, и ежемесячные обзоры изменения законодательства.

Стоит отметить, что в рамках всех этих тарифов можно получить неограниченное количество экстренных устных консультаций, инструктаж по заполнению документов и написанию заявлений. За более подробной информацией обращаться в офис 107 Дома Ученых или по телефону: 8-910-914-32-94. Помните, что акция действует до 26 декабря.

Дарья ГУМЕРОВА

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