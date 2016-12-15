«Не верю!»

Компания «ПИК» превратила публичные слушания в дешевый театр?

На днях в здании городской администрации состоялись публичные слушания, в рамках которых горожанам предстояло обсудить очередную концепцию застройки, предложенную ГК «ПИК».

Стоит отметить, что столько хвалебных песен в адрес этой компании, наверное, не звучало еще никогда. Местами публичные слушания даже начали напоминать театральную постановку. Только вот игра актеров оставляла желать лучшего.

РЕПЕТИРОВАЛИ?

Новый жилой комплекс, согласно прогнозам, уже в 2018 году должен вырасти на улице Курчатова, в районе ЦИПК. Это будет многоэтажный микрорайон - аналогичный московским кварталам, построенным по принципу закрытого двора. А именно, как рассказал представитель «ПИК» Павел ГУСАРОВ, внутренняя территория комплекса не предусматривает парковочных мест. Оные будут расположены на специальной крытой площадке. При этом стоимость одного машиноместа варьируется в районе 500 тысяч рублей!

Попасть во двор на авто будет вообще невозможно.

- А если я, например, куплю ванну, как прикажете доставить ее в квартиру? - выкрикнул кто-то из зала.

- Для этого есть грузчики, - ляпнул Гусаров.

Правда, он тут же поспешил исправиться, пояснив, что подогнать транспорт, в случае той или иной необходимости, получится с другой стороны фасада, так как дома будут иметь сквозные подъезды.

Однако подобного рода замечания быстро померкли на фоне остальных хвалебных песен, которые в адрес «ПИК» воспевали большинство присутствовавших. Впрочем, иначе как плохой актерской игрой все эти выступления назвать было нельзя. Думается, что знаменитой фразы СТАНИСЛАВСКОГО заслужили бы речи многих здешних ораторов.

Вопросы докладчику выступающие выстреливали один за другим, на которые у первого сходу находились ответы. «Подловить» Гусарова, что неудивительно, участникам публичных слушаний не удалось ни разу. А что, может, и правда, в «ПИКе» решили взяться за ум, предвосхитив все возможные пожелания потенциальных жителей? Или все это - не более чем театр?

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Уличить присутствовавших в лицедействе поспешил и депутат обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН.

- Хорошая режиссерская постановка, - начал свое выступление с мимолетной ремарки «парламентарий». - У меня первый вопрос: вы позиционируете этот микрорайон как бюджетный. При этом предлагаете будущим жителям платить за паркинг. Сколько там стоит одно место? Полмиллиона?

- Меньше, чем 500 тысяч, - ответил Гусаров. - Вы же понимаете, что на дворе 21-й век, и парковки строить нужно, и людям придется за них платить.

- Вы обещаете возвести здесь детский сад? А в Борисоглебском уже построили? Вы сдерживаете свои обещания? - продолжал Шатухин.

- В Борисоглебском сад мы не обещали строить. Там будет школа, - заявил ответчик.

Однако Шатухин, настроенный явно не самым доброжелательным образом, готов был сразить представителя «ПИК» еще серией компрометирующих вопросов, однако сделать это ему помешал председатель заседания Владимир НАВОЛОКИН, который сослался на регламент. В результате, Анатолий Ефимович проголосовал против представленной концепции. Впрочем, именно его голос оказался единственным со знаком «минус». Остальные 17 выступили в пользу «Пика».

Теперь рассмотреть предложенный проект предстоит членам градостроительной комиссии.

Что же касается школы, о которой сегодня так гордо заявляет застройщик, то ее появления наукограду, думается, ждать придется очень долго. Учитывая тот факт, что «ПИК» еще даже не приступал к строительству. А ведь первый камень в фундамент будущей школы был заложен еще в августе 2015-го...

Дарья ГУМЕРОВА

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