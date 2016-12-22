Что клали под елку «серьезным дядям» наукограда?

Новый год - праздник, неразрывно связанный с воспоминаниями о далеком детстве, когда мы все так наивно верили в доброго Дедушку Мороза, писали ему письма, а потом бегали вокруг искрящейся разноцветными огнями елки, под которой уже обязательно лежали подарки. И среди тех резвящихся ребят были и те, кто сегодня носит галстук, лечит людей, тушит пожары...

В преддверии Нового года журналисты «Недели» побывали в детстве известных людей Обнинска, чтобы узнать, о чем они просили Деда Мороза и как встречали Новый год.

ПАЦАНСКИЕ МЕЧТЫ

Первый, с кем пообщался наш корреспондент, был, естественно, был мэр Обнинска Владислав ШАПША. Стоит отметить, что своей должности градоначальника Владислав Валерьевич соответствует полностью: вежлив, опрятен, спокоен, но в то же время строг, порой, даже несколько чопорен. Но когда-то он был обычным мальчишкой, верившим в сказку, в Деда Мороза, который обязательно дарил ему подарки, несмотря на то, что писем от маленького Влада не получал никогда.

- Я не забуду железную дорогу, которую мне как-то подарили на Новый год, - делится воспоминаниями градоначальник. - Это был самый настоящий восторг. Тогда я даже и не знал, что такие игрушки вообще существуют.

Хотя сегодня мэр наукограда признается, что к подаркам относится довольно спокойно.

- Главное ведь, не содержимое и ценность вещи, а, как говорится, внимание. Важно понимать, что тебя помнят и любят. Что касается Нового года, то это, наверное, самый теплый праздник, когда хочется верить в сказку, в Деда Мороза, вернуться в детство. Под елку, конечно, уже не залезть, но, тем не менее, - смеется мэр.

Не менее сентиментальным оказался и главный врач КБ№8 Владимир ПЕТРОВ.

- Новый год - это величайшая иллюзия, в которую хочется верить. При этом не важно, ребенок ты или взрослый дядя.

- А какой новогодний подарок вам больше всего запал в душу? - поинтересовался журналист.

- Хоккейная клюшка, самая настоящая. Раньше ведь таких не было практически ни у кого. Пацаны их делали из палок. Поэтому я был самый крутой. С моей клюшкой ребята играли по очереди. А я ее очень берег, мыл после каждой игры и даже спал с ней, - впал в воспоминания доктор.

«ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА»

Как выяснилось, мечтать о хоккейном снаряде приходилось не только будущим медикам, но и спасателям. Так, например, начальник обнинского ГОиЧС Сергей КРАСКО до сих пор не забыл тех эмоций, которые он испытал, когда родители вручили ему на Новый год клюшку - мечту каждого мальчишки. Однако сегодня Сергей Петрович признается, что самый дорогой подарок ему все-таки сделала супруга.

- 29 декабря 2005 года у меня родилась дочь. Вот это действительно было новогоднее чудо.

- А вообще, вы верите в чудеса? - продолжил тему корреспондент.

- Конечно. Если взрослые не будут в них верить, то будет грустно. Я в детстве писал письма Деду Морозу, и сейчас это делаю вместе с моими детьми. И сказка к ним действительно приходит. Каждый год они находят под елкой подарки, которые приносит добрый дедушка. Только этого волшебника мы никогда не видим, он приходит, когда нас нет, - таинственным голосом рассказывает Краско.

А вот главный ветеринар Анатолий РЕВВО, как ни странно, в детстве мечтал вовсе не о кошечках и собачках. Как и большинство ребят, он просто жить не мог без сладостей. Потому шоколадный Дед Мороз в памяти Анатолия оставил самые теплые и вкусные воспоминания.

Но еще больше радости Ревво подарил его первый московский Новый год.

- Я, конечно, был уже далеко не ребенком. В 1976-м году меня за хорошую учебу от колледжа отправили на экскурсию в Москву. До сих пор помню, как гулял по Красной площади, где горели эти огромные красные звезды, кружился пушистый снег... Это была действительно сказка. Тем более, что я родился и жил в Гудермесе, где снег для нас был невероятной редкостью, - вспоминает Анатолий Николаевич.

Сегодня все эти люди, как и остальные взрослые, несмотря на каждодневную суету и проблемы, где-то в глубине души продолжают оставаться детьми, которым так хочется вернуться туда, где запах мандаринов, шоколадный Дед Мороз и светящаяся елка казались самым настоящим счастьем.

Дарья ГУМЕРОВА

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