Расписаться в «трудовой» готовы далеко не все работодатели наукограда!

Вопрос трудоустройства своей актуальности, наверное, не потеряет никогда. Правда, особенно остро для населения он стоит сейчас - во время сложной экономической ситуации, когда найти достойное место, подогретое не только достойной заработной платой, но и гарантиями Трудового кодекса, весьма сложно. Этот факт подтвердил небольшой эксперимент, в рамках которого «устроиться» на работу в Обнинске пытался журналист «Недели».

ЗАТО ДЕНЬГИ «ХОРОШИЕ»

«Прогулявшись» по просторам интернета, можно подумать, что найти работу в первом наукограде не так уж и сложно. Странички тематических сайтов просто пестрят объявлениями, призывающими к труду людей абсолютно разных специальностей. Только вот дать гарантии, прописанные в ТК РФ, сегодня, оказывается, готов далеко не каждый работодатель.

Нередко, устраиваясь на то или иное предприятие, соискатель вместо записи в трудовой получает на руки договор. Хотя в законодательстве нашей страны сказано, что при оформлении на работу одним из обязательных документов является именно трудовая книжка. Без нее официальное зачисление просто невозможно. К тому же, этот документ подтверждает то, сколько лет на самом деле человек проработал и гарантирует правильный расчет общего стажа. Сотрудничая без него, человек сам подписывается под тем, что его отношения с работодателем практически не контролируются.

Как оказалось, в первом наукограде существует немало предприятий, предпочитающих принимать на работу людей без записи в трудовой. Журналист «Недели» пытался «устроиться» сразу в несколько подобных компаний, причем разных сфер деятельности. Выяснилось, что особенно часто к договорной практике прибегают различные сферы обслуживания и торговли.

Так, к примеру, курьера в пиццерию «Лето пицца» готовы взять исключительно в рамках письменного соглашения. Ни о каком официальном зачислении там и речи не ведут. В аналогичную ситуацию попадет и претендент на место кассира в супермаркете «Лента». Правда, там пояснили, что запись в трудовой в перспективе получить, может быть, удастся. Только вот когда именно, консультант по имени Ольга не знает. Скорее всего, такими «вероятностями» работодатель и заманивает к себе потенциальных сотрудников. При этом, как отметила Ольга, кассирам они готовы предложить «хорошие» деньги - 1400 за смену.

А вот в другой пиццерии, «Томато», к примеру, сегодня очень нуждаются в посудомойках. Работодатель даже готов оформить их по всем правилам ТК. Только вот платят за такой нелегкий труд здесь гораздо меньше, чем тем же кассирам: всего 1000 рублей за смену.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» ПОДХОД

Активный набор в свою команду сегодня ведет и обнинский ресторан «Лофт». На сайте объявлений потенциальных официантов и поваров заманивают весьма привлекательными лозунгами, обещая принять и обучить даже неопытного претендента, при этом гарантируя и запись в трудовой. Последний факт нашему «соискателю» представитель заведения Сергей подтвердил. Только вот опыт для «Лофта», как оказалось, на самом деле еще как важен. Без него на должность официанта вас, скорее всего, не примут.

- Работа очень тяжелая. Без опыта вряд ли что-то получится, - пытался объяснить Сергей. - Есть только один шанс из десяти, что мы сработаемся.

А вот в агентство недвижимости «Владение», наоборот, принимают без специальных риэлторских навыков. Только еще не факт, что получить запись в трудовой здесь получится..

- Официально мы оформляем только после испытательного срока, - пояснил женский голос на том конце провода.

- А на время него как? По договору? - поинтересовался наш журналист.

- Ну, это все индивидуально решается, - выдала девушка.

Интересно, индивидуально - это как? То есть гарантией того, что за испытательный срок сотрудник получит свой положенный «гонорар», может быть только «доброе слово»? Думается, на таких условиях сотрудничать с агентством недвижимости вряд ли кто-либо согласится.

Стоит отметить, что несколько проще обстоят дела с оформлением в службу такси. Так, к примеру, как рассказал водитель с большим стажем Олег, крутить баранку за деньги ему приходилось неоднократно. И ни в одной из контор проблем с оформлением не было.

- Официально работать мне не предлагали, да я и не спрашивал, - признается мужчина. - Оформляли договор в первый же день трудоустройства. И все условия его всегда соблюдались.

Надо сказать, что нередко «неофициалка» играет на руку и самим соискателям. Например, тем, кто не желает платить алименты или скрывается от кредиторов, а также мигрантам. Но, стоит отметить, что, согласно Налоговому кодексу, в случае выявления факта неофициального зачисления отвечать перед законом придется как работодателю, так и соискателю. Последний, например, заплатит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы сборов. А принимающая на работу сторона в этом случае вообще получит целый букет неприятностей. Ее могут привлечь сразу к трем видам ответственности: административной, налоговой и даже уголовной.

Дарья ГУМЕРОВА

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