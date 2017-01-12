До назначения нового начальника обнинской полиции остались считаные дни!

Обнинский ОМВД остается без начальника уже три месяца, хотя калужское руководство собиралось закрыть эту кадровую брешь еще до нового года. «Неделя» решила узнать, как скоро полиция наукограда обретет своего руководителя.

ПЕНСИОННАЯ ИНТРИГА

Напомним, о том, что возглавлявший обнинский ОМВД Владимир АЛЕКСАНОВ собирается покинуть свой пост, стало известно еще задолго до официального подтверждения.

В Обнинске Владимир Александрович проработал всего 1,5 года после перевода сюда из родного Сухиничского района, где родился и вырос, а перед назначением в наукоград возглавлял там межрайонный ОМВД.

А потому информация о его увольнении журналистов порядком удивила и насторожила: уж слишком часто меняются в Обнинске начальники полиции. Однако ни в областном Управлении МВД, ни сам Владимир Алексанов его уход не подтверждали до последнего.

Об увольнении Алексанова журналистам рассказал уже постфактум новый руководитель калужской полиции Сергей ПЛАХИХ. Как позже сообщила «Неделе» пресс-секретарь обнинского ОМВД Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, Владимир Алексанов оставил свой пост по выслуге лет, уйдя на пенсию.

ПЛАХИХ ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНИЛ

Так или иначе, на той же встрече с журналистами Сергей Плахих пообещал отдать обнинский отдел в «хозяйские» руки еще до нового года.

Однако на дворе 2017-й, а на рабочих совещаниях города до сих пор приходится отдуваться исполняющему обязанности начальника ОМВД Борису ЖУКОВУ. Но в пресс-службе областного УМВД «Неделю» заверили: генерал Плахих фактически выполнил свое обещание.

Как сообщил руководитель отдела информации Сергей МУХАНОВ со ссылкой на начальника Управления кадров калужского УМВД, еще перед новым годом был произведен подбор претендентов на эту должность, из которых выбрали наиболее подходящего.

- В настоящее время кандидат проходит согласование с рядом инстанций, включая центральный аппарат, так как это достаточно высокая должность. Пока он не будет утвержден на всех уровнях, его фамилию мы называть не будем. Как только его кандидатуру одобрят, он будет приказом назначен на должность и, в первую очередь, представлен руководству города и представителям СМИ, - прокомментировал Муханов.

Ответить на вопрос, сколько времени еще займут эти согласования, руководитель пресс-службы УМВД определенно не смог, объяснив, что это зависит не от них, а от центрального аппарата. Однако отметил, что, скорее всего, до официального назначения остались буквально считаные дни.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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