МФЦ полдня не предоставлял одну из популярных услуг

Начальник «Единого окна» не признал это сбоем в работе!

В борьбе за имидж своей структуры ее начальники готовы пуститься в откровенное лукавство. А как иначе объяснить, что руководство обнинского МФЦ не признало сбоем в работе ситуацию, при которой «единое окно» полдня не предоставляло одну из самых популярных услуг?

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Информационная возня вокруг сети МФЦ, относительно недавно появившейся в калужском регионе, не заканчивается. На добрые слова в адрес службы не скупятся, щедро рассказывая общественности об очередной партии новых услуг, за которые берется МФЦ. А в конце прошлого года калужский министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и вовсе разразился итоговой тирадой по работе «единого окна» в нашем регионе.

Безусловно, новый ресурс весьма удобен населению, и его необходимость не оспаривается. Однако оказалось, что если добрые слова в свой адрес МФЦ воспринимает с бодрой охотой, то критика толкает его руководителей на поиски «других» виноватых и введение в заблуждение официальных лиц.

Так, первый рабочий день в новом году у центра «Мои документы» на Долгининской, 6 начался с отказа принимать и выдавать документы по услугам «Росреестра»: тем, с которых, собственно, и начиналась работа МФЦ в Обнинске год назад.

ОТ ЛУКАВОГО

Естественно, данную тему не могли не обсудить на планерке в администрации Обнинска. Мэр города Владислав ШАПША попросил начальника обнинских МФЦ Светлану ГРИГОРЕНКО объяснить, в чем причина частичного сбоя в работе.

- Что за неприятности там у вас? - поинтересовался он.

- Не у нас неприятности. У нас пока приостановлен прием по услугам, связанным с «Росреестром», по указаниям данной структуры. Там поменялось техническое обеспечение, и как раз идет установка и программная обработка нового продукта. Скорее всего, завтра возобновится прием, - заявила Григоренко.

Новость об этом была опубликована на информационном портале нашего издательства. Реакция калужского «Росреестра» не заставила себя ждать. В «Неделю» обратилась его представитель, которая официально заявила, что никаких распоряжений относительно запрета на предоставление услуги ее структура не давала.

- Да, у нас произошли изменения в законодательстве, что потребовало определенных совместных с МФЦ работ. Но это наши проблемы, а не заявителя. Сотрудники «Росреестра» до 5 января выходили на работу, чтобы установить новую программу, и 9 января у нас все каналы связи функционировали. Почему в МФЦ не сработал этот технический продукт, нам неизвестно. Руководитель калужского Росреестра Ольга ГОЛОБОКОВА связалась с министром Разумовским, который курирует работу МФЦ в калужском регионе. Выяснилось, что прием документов не велся по внутренним техническим причинам территориального отдела МФЦ, а Росреестр Москвы сделал замечание нам за критическую публикацию. Но мы никаких указаний не давали, такие заявления - это лукавство, - сообщила представитель «Росреестр».

РАЗНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Так как налицо были расхождения в «показаниях» двух официальных лиц, «Неделя» попыталась прояснить ситуацию у начальницы обнинского МФЦ.

Журналисты повторили тот вопрос, что задал день назад Светлане Григоренко мэр: что же случилось тогда с предоставлением услуг «Росреестра»?

- Шла настройка оборудования, и были вопросы, которые решались не на нашем уровне, а на уровне калужских Управления «Росреестра» и МФЦ. Версию протестировали и нам разрешили работать, в два часа мы открыли услугу, - повторила озвученную ранее информацию Григоренко.

Допытаться, кто же тот, кто сначала дал указание приостановить, а потом разрешил работать МФЦ по услугам «Росреестра», оказалось делом сложным. В результате начальник МФЦ вовсе заменила озвученное ранее слово «указание» на «согласование», отметив, что до обеда прием документов по данной услуге не осуществлялся по всему региону.

На это журналисты возразили, что, по словам сотрудников «Росреестра», последние вообще никакого отношения к возникшим в МФЦ трудностям не имеют, и все это проблемы именно обнинского отдела.

- Да, совершенно верно. Ну, может, мы не так довели, - внезапно согласилась Светлана Григоренко.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИГНОР?

Оказалось, «не так доводить» информацию, как оно было на самом деле, начальнику МФЦ не впервой. Во время разговора с журналистами Светлана Григоренко неоднократно пыталась подчеркнуть, что журналисты преувеличивают масштаб трагедии, мол, до 12 дня в тот день за услугами «Росреестра» вообще никто не обращался, а предварительно люди записывались уже после обеда.

Но откуда же ей было знать, сколько клиентов пришли без предупреждения, так сказать, в «онлайн-режиме»?

На это Григоренко безапелляционно заявила:

- С каждым заявителем, который заходил вчера в МФЦ, мы работали индивидуально и уточняли, за какой услугой он обратился. Если бы кто-то пришел за документами «Росреестра», мы бы взяли его координаты и, когда прием возобновился, дали ему знать об этом. Но в период, пока не работала база, таких обращений не было.

Вот только как минимум один такой заявитель был. Он и сообщил «Неделе» о сбое в работе МФЦ по данной услуге.

- Как они могли знать, сколько народу пришло в «Росреестр», если даже на входную дверь объявление об отказе в приеме документов повесили?! Я зашел, взял талон (мне надо было давно заказанные документы забрать). Они мне сами звонили и сообщили, что все готово. Однако в тот день мне отказали, объяснив, что даже по базе посмотреть ничего не смогут, добавив, что у них слетела программа, и что ничем мне помочь не смогут, а будет ли работать эта услуга на следующий день, им тоже неизвестно, - рассказал журналистам клиент МФЦ.

Собственно, никаких дополнительных координат у мужчины сотрудники МФЦ не взяли, и о том, что предоставление услуги возобновлено, ему тоже никто не сообщил.

Так что, если у руководителя обнинского МФЦ будет желание связаться со своим неудавшимся клиентом, «Неделя» с удовольствием предоставит такую возможность. А вообще свои «косяки» стоит признавать, а не переводить «стрелки» на других или делать вид, что такой проблемы вовсе не существует. Ведь не ошибается, как известно, лишь тот, кто ничего не делает!

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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