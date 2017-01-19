В Старом городе хотят построить очередной храм

Не успел Обнинск успокоиться после начавшегося строительства храма в местном парке, как у горожан появилась новая тема для дебатов: Физико-энергетический институт выступил с инициативой возведения очередной молельни, которая должна расположиться напротив здания ФЭИ.

Обсудить такие перспективы с горожанами инициаторы намерены 23 января в рамках публичных слушаний. Однако первые нотки протеста звучат уже сегодня.



В прошлом году заниматься перетягиванием религиозно-общественного каната жителям Обнинска пришлось долго и упорно. Пока одни отстаивали право на существование храма в Городском парке, другие рьяно этому сопротивлялись, переживая за судьбу местных деревьев, которые начали вырубать уже на старте строительства.

Но, несмотря на общественные споры, администрация одобрила возведение религиозного объекта, а народные языки со временем умолкли. Хотя, возможно, ненадолго. Есть вероятность, что совсем скоро в старой части города начнут строить еще один храм. Возвести его намерен Физико-энергетический институт - в знак памяти о первопроходцах атомной энергетики.

Как рассказала «Неделе» начальник Управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА, храм хотят возвести по соседству с аварийным домом, расположенным на улице Менделеева, 8/4. Новый объект обещает быть небольшим, займет он 9 соток, а высота его не превысит трехэтажный дом. Хотя, как отметила Ольга Ивановна, купола храма по правилам должны несколько возвышаться над соседствующими зданиями. Однако окончательного проекта пока нет, в настоящее время ведется его разработка.

Обсудить перспективы такого строительства инициаторы намерены с горожанами 23 января. Лапина пояснила, что руководство ФЭИ обратилось в администрацию с просьбой изменить условно-разрешенный вид участка для того, чтобы на нем можно было возвести объект религиозного значения. Сделать это, как отметила архитектор, получится только через процедуру публичных слушаний. А пока та территория предназначена для размещения торговых точек и магазинов.

Только вот думается, что это далеко не первый камень преткновения, о который предстоит споткнуться авторам строительной идеи. Однако Ольга Лапина считает, что сейчас споров вокруг строительства храма возникнуть не должно.

- Тогда горожане переживали из-за вырубки деревьев в парке. А здесь в этом необходимости не будет. Поэтому, думаю, ничего плохого в появлении нового храма нет, - считает архитектор.

Предположения Ольги Ивановны, скорее, можно назвать слабыми надеждами на столь безмятежное развитие строительных событий. Потому как свое недовольство относительно появления храма в Старом городе выказывают даже краеведы.

- Лично я против строительства храма на конкретной территории, - говорит председатель краеведческого объединения «Репинка» Владимир ТАРАСОВ. - Во-первых, эта земля никогда не была церковной. Во-вторых, новый объект однозначно нарушит общий архитектурный ансамбль старой части города. Ну и, в-третьих, это противоречит нормам безопасности ФЭИ. Я сам там когда-то работал и знаю, что строить высотные здания рядом с режимным объектом нельзя, - аргументировал свою позицию Тарасов.

С этими же доводами Владимир Александрович намерен прийти и на предстоящие публичные слушания. Хотя в целом, как пояснил краевед, он не имеет ничего против строительства храмов в Обнинске. В данном случае Тарасов выражает протест именно в отношении выбранного места.

Однако точку зрения Владимира Александровича разделяют далеко не все краеведы, которые на днях обсудили эту новость на своем очередном собрании. Мнения обнинских историков также разошлись.

Впрочем, думается, это только начало очередного общественного скандала. А вот насколько он будет жарким, покажут предстоящие публичные слушания, которые состоятся 23 января в ДК ФЭИ в 16.00.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Планы»