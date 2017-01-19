Следователи надеются найти убийцу студентки ИАТЭ

На этой неделе с представителями обнинских СМИ встретились сотрудники следственных органов. Брифинг провели первый заместитель руководителя регионального следственного Управления СК РФ Вадим КОРОБОВ, и.о. начальника обнинского отдела Роман БАБАЯНЦ и калужский следователь-криминалист Александр ТИТОВ.

В рамках встречи эксперты рассказали журналистам о том, как сегодня развиваются самые громкие уголовные дела. В их числе убийство студентки обнинского ИАТЭ.

ЗА ДЕНЬГИ ТОЖЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ

Первой для журналистов стала новость о назначении нового руководителя обнинского следственного отдела. Им оказался Роман Бабаянц, который некоторое время возглавлял Козельский межрайонный СО. Сегодня Роман Сергеевич пока что считается исполняющим обязанности начальника. Полноценно в права главного следователя наукограда он вступит после того, как завершится проверка службы безопасности.

В обнинском отделе Бабаянц трудится несколько месяцев, однако он уже успел «прикипеть» к новому месту. Дела здесь, как пояснил правоохранитель, ему приходится расследовать более интересные.

В основном сотрудники следственного комитета занимаются раскрытием наиболее громких уголовных дел: убийств, изнасилований, крупных коррупционных преступлений, а также преступлений экстремистского и террористического характера.

Так, в прошлом году, как рассказал первый заместитель руководителя калужского следственного Управления Вадим Коробов, его подчиненные из Обнинска получили 604 сообщения о преступлениях, завели 108 уголовных дел, а также расследовали 9 случаев коррупционной направленности, по которым было возбуждено 5 уголовных дел. Одной из самых громких оказалась история, связанная с хищением денежных средств экс-директором обнинского Центра «Милосердие» Надеждой РОЖКОВОЙ, которой уже вынесен приговор - три угода условно.

Не меньше шумихи в Обнинске создало предприятие «Элитстрой», руководство которого на протяжении длительного времени не выплачивало зарплату своим сотрудникам, задолжав им таким образом более 11 миллионов рублей! Данное уголовное дело, как сообщили эксперты, пока что находится в производстве.

СЕКРЕТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Но больше всего в прошлом году первый наукоград заставила содрогнуться новость о гибели студентки ИАТЭ, которая была зверски убита по дороге в общежитие. В настоящее время расследование по данному делу продолжается. И, как отметил эксперт-криминалист СУ СКР по Калужской области Александр ТИТОВ, вероятность того, что убийца девушки будет найден, довольно высока. У следователей уже собрано немало доказательств. Однако раскрывать все подробности этого дела эксперты не стали, чтобы не навредить следствию.

А вот насколько следствию помогли посетившие место преступления экстрасенсы, Роман Сергеевич прокомментировал так же сухо.

- Помогли, но относительно. Вероятно, они натолкнули следствие на какие-то мысли, но на бумаге-то ведь это никак не отразить, вы же понимаете, - говорит Бабаянц.

А вот по другому, не менее шокирующему делу, уже есть конкретные результаты. Местному жителю, который в марте прошлого года убил и расчленил своего приятеля, вынесен обвинительный приговор. Однако в законную силу он еще не вступил и может быть обжалован. Потому, на сколько конкретно лет убийца отправится в места не столь отдаленные, говорить пока что рано.

Особое внимание, как отметили спикеры, следственный комитет уделяет преступлениям в отношении несовершеннолетних. Вспомнить, хотя бы, историю, когда в октябре прошлого года подросток покончил с собой. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Как сообщили следователи, установлено, что при жизни парень состоял в интернет-сообществах негативного характера, которые толкают подростков на столь отчаянные поступки. В настоящее время правоохранители детально изучают образ жизни погибшего, знакомятся с его окружением и увлечениями.

В целом, как пояснили следователи, уровень преступности в Обнинске остается на стабильном уровне и не выделяется на общерегиональном фоне.

Однако нельзя не отметить, что прошлый год для первого наукограда оказался уж слишком «богатым» на громкие преступления, от которых просто волосы встают дыбом.

Дарья ГУМЕРОВА

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