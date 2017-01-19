Кто из депутатов смывал грехи на Крещение?

На днях обнинцы отмечали праздник Крещения Господня. Окунуться в прорубь в наукограде можно было на Белкинских прудах и городском пляже.

В этом году крещенское купание стало особо популярным. Среди большого количества людей были замечены и известные жители Обнинска.

МОДА ИЛИ ВЕРА?

Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на пруды пришли всего около 50 человек, в воду полезли 32 из них. А потому весь процесс занял около 35 минут.

А вот на Протве «смывали грехи» в этом году невероятное количество людей. На городском пляже собрались 250 человек. Почти за два часа окунулись в прорубь 173 человека, из них один десятилетний ребенок!

Краско добавил, что укрепление силы духа и тела длилось почти два часа и прошло без особых происшествий. Правда, один из участников действа пришел подшофе, и ему не дали даже прогрузиться в прорубь, а вытащили за руки из воды. Тем не менее, ни ему, ни кому-либо другому медицинская помощь не понадобилась.

Сергей Петрович отметил, что в крещенском купании в этот раз участвовали в основном подготовленные обнинцы 25-35 лет (70-80 процентов), что не может не радовать спасателей.

Что же это: модная тенденция или вера?

- Как сказал батюшка, читавший молитву на Белкинских прудах, никакая вода и свечи вам не помогут, вы должны сердцем подготавливаться к Крещению, ходить регулярно в храм. Думаю, в купании участвовали как люди глубоко верующие, так и те, кто хочет укрепить здоровье. Но я не видел, чтобы кто-то из них не крестился, когда погружался в воду или когда батюшка читал молитву, - поделился Краско.

«ТОЛКНУТ» ЛИ СПИКЕРА ГОРСОБРАНИЯ В ПРОРУБЬ?

Кстати, сам Сергей Петрович признался, что любит больше теплую воду, и пока не решался участвовать в крещенских купаниях. Чего не скажешь о его коллегах по «цеху».

К примеру, Владимир СВЕТЛАКОВ больше десяти лет окунается в прорубь далеко не раз в году, а также активно подталкивает на «моржевание» своих коллег. Так, в холодную воду почти 10 лет назад он отправил Александра СИЛУЯНОВА.

А потому, учитывая, что начальник Управления по ГО и ЧС теперь еще и депутат, не ровен час и Сергей Петрович из ежегодных профессиональных наблюдателей превратится в активного участника крещенского купания. А вот сам Владимир Светлаков в этом году променял морозную прорубь на более теплые воды Сочи.

Его коллега по депкорпусу директор обнинского «Хлебокомбината» Дмитрий САМБУРОВ участвует в крещенском купании каждый год в течение пяти лет. Более того, «подбивает» на это сотрудников своего предприятия.



Вот и в этот раз, 19 января (правда, уже днем) почти 15 работников «Хлебокомбината» отправились к купели в деревне Кутепово Жуковского района. К слову, именно предприятие Самбурова обнинцы могут поблагодарить за угощение сушками и горячим чаем после крещенского купания.

Депутат Михаил НАРУСОВ окунается в прорубь во время праздника уже семь лет. В этом году он со своими друзьями выбрал одну из купелей соседнего с Обнинском Жуковского района. Каждый раз на Крещение Михаил Абрамович посещает храм и набирает воды из святого источника.

На фоне столь опытных крещенских купальщиков удивительно, что еще не «завербован» спикер Горсобрания Владимир ВИКУЛИН. Сам он несколько лет назад дебютировал в этом деле благодаря коллегам-спортсменам.

Впечатления у Владимира Васильевича остались самые положительные, однако повторять подвиг не получалось уже несколько лет. Возможно, на этот пробел в его биографии стоит обратить внимание после возвращения из Сочи Владимиру Светлакову? Пока, так сказать, сезон.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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