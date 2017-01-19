Вместо расчистки дворов от снега управляющие компании устроили показуху перед мэром!

Оказывается, от настоящих снежных русских зим отвыкли абсолютно все, включая коммунальщиков. Иначе и не объяснить, что очередной обильный снегопад заставил обнинские городские службы лишь в бессилии развести руками. Не сработал, видимо, здесь и волшебный «пендель» от администрации.

Удаленные наставления управляющим компаниям на количестве снега и наледи во дворах не отразились.

А потому мэр Обнинска Владислав ШАПША вместе со своими заместителями отправился бороздить снежные барханы, чтобы прямо на месте тыкать носом частных коммунальщиков в бреши в работе.

С ЛОПАТОЙ НАПЕРЕВЕС

Поводом к рейду послужили многочисленные жалобы местных жителей, уставших от наплевательского отношения к своей работе управляющих компаний, которые были обсуждены на планерке у вице-губернатора Алексея НИКИТЕНКО.

Критика в области срикошетила, по традиции, вниз, а потому на рабочем совещании мэр Обнинска Владислав Шапша отправил в рейд по дворам своего коммунального зама Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА и начальника отдела по благоустройству Андрея БЕЛИКОВА. Он отметил, что за несколько дней они должны объехать весь город и навести там порядок. Более того, в этот вторник градоначальник решил возглавить сам сей снежный вояж.

- Пойдем во дворы и посмотрим порядок их уборки, потому что нарекания от жителей справедливые. Одевайтесь по-рабочему, - предупредил мэр Стрельцова.

Журналисты «Недели» предположили, что, возможно, Дмитрию Сергеевичу придется бодро помахать лопатой там, где со снегом не справились коммунальные службы.

Собственно, такой прогноз мог бы стать вполне пророческим, так как на следующий день вышеуказанная троица действительно вышла из здания мэрии с уборочным инвентарем. Правда, впоследствии так им и не воспользовалась, пояснив, что орудие труда брали ради воспитания управляющих компаний, а не своего собственного.

РАЗНЫЕ «КОРОЛЕВСТВА»

За два часа чиновникам удалось объехать семь дворов. Маршрут был «нарисован» полетом фантазии обнинских руководителей и дополнен журналистами «Недели», куда поступило немало жалоб от жителей. Стоит отметить, что в половине дворов работа кипела, однако картина была далека от идеальной. Кроме того, не стоит забывать, что «шуршать» управляющие компании начали лишь после того, как Обнинск прославился на весь регион своими сугробами.

Первый же двор в районе домов №54, 56 на проспекте Ленина и поворота на Лейпунского показал, что тот, кто действительно захотел, снег вычистил. Возле домов под управлением УК «МК» проезды были в весьма сносном состоянии, те же, что принадлежали «Управляющей компании» Виталия КЛЮЕВА оставляли желать лучшего. Прямо как в сказке про «Снежную королеву», границы этого дворового «королевства» были четко видны.

Во многих дворах расчистке их от снега мешает припаркованный транспорт. На этот факт жаловались и УК «Комфорт», объясняя причину «заросшего» снегом двора на Ленина, 198, и УК ЖКУ. Заместитель руководителя последней Владимир МУЗАЛЕВСКИЙ даже посетовал, что, лавируя между автотранспортом на Маркса, 77, их техника повредила уже несколько машин, и как расплачиваться с потерпевшими, он не знает.

Однако здесь тоже есть игра контрастов. Так, к примеру, компания «Пик-комфорт» расчищала двор (нет-нет, не от снега, а от автомобилей) расклейкой объявлений. И при выездной проверке в ЖК «Борисоглебский» работа коммунальщиков была видна. Правда, осилил Вадим КОЗИН лишь половину накопленных завалов, обещая после обеда «добить» оставшееся. Вот только непонятно, что делал господин Козин до этого: домов у «ПИК-комфорта» с гулькин нос!

- Дремал, наверное, или праздновал что-то! - ехидно предположили ревизоры.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Ну, и настоящая битва за чистый двор кипела возле Гагарина, 17: у УК «Быт-Сервис». Управдомы бойко держали оборону парковок, «тяжелый» трактор отскребал снежную кашу и наледь. Однако работающая техника нисколько не смущала жильцов дома.

Когда на глазах у мэра один из автовладельцев буквально подрезал трактор и направился к еще нерасчищенной парковке, тот не выдержал:

- Вы расталкивайте их, - посоветовал он бабулям.

- Я расталкиваю, мой хороший, только уйду - сюда уже опять встали, - посетовала коммунальная «секьюрити».

Однако были и те дома, расчистить вокруг которых снег ничто не мешало, при этом по высоте снежных куч эти дворы лидировали. Такая картина маслом наблюдалась на Маркса, 86. Обслуживающая дом УК «Обнинск» под руководством Михаила ВИЛКОВА в этот дом не заглядывала, видимо, ни разу за зиму. Коммунальщика вызвонили по телефону и дали сутки на уборку снега, обещая в случае неповиновения вручить в зубы лопату.

Вообще, сложилось впечатление, что некоторые руководители управляющих компаний приехали в наукоград из жаркой Африки и со снежной стихией сталкиваются впервые. Как иначе объяснить, что дворы в районе Энгельса, 6 сначала стояли в снегу по самый тротуар, а когда УК УЖКХ снизошла до их уборки, вместо снега коммунальщиков встретили горы льда. Отскребать наледь директор Мария АКУЛИЧЕВА решила «легким» трактором, который способен осилить лишь снег.

И после этого директора управляющих компаний будут жаловаться на маленькие тарифы? Когда «выбросили» энную сумму средств в снег, выполняя бесполезные манипуляции?

Лишь после неудачной попытки, над которой жители сквозь слезы смеялись всем двором, она загнала в тот район подходящую технику. Однако до Энгельса, 6 в тот день она так и не доехала! Помаячив перед мэром, видимо, показухи ради, трактор отправился восвояси.

Рейд ясно показал одно: кто хотел почистить, тот нашел, как справиться с быдло-автолюбителями, кто хотел повесить объявления, у того их не «сорвали», кто вовремя убрал наледь, у того и «легкий» трактор все вылизал.

Горы льда, по которым сегодня скакали чиновники, образовались далеко не за один снегопад. И если бы снег убирался системно, проблем бы не было. Так что, на наш взгляд, отскребать теперь коммунальщикам приходится не обнинские дворы, а собственную хроническую лень!

Анастасия БОЛТАЧЕВА