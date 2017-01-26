Миллионы в подарок

Какие субсидии получит Обнинск из федерального и областного бюджетов?

Начало года для руководителей муниципалитетов достаточно волнительно. Казалось бы, бюджет на год утвержден, и можно смело отправляться по этому финансовому течению.

Однако не разделены еще областные субсидии. В ожидании находится и Обнинск. На что же может рассчитывать наукоград, учитывая его состоятельность?

ДОЖДУТСЯ ЛИ ДОНОРЫ?

Как известно, львиную долю доходов бюджета любого поселения составляют региональные и федеральные субсидии. К примеру, городская казна Обнинска в этом году составляет 3,2 миллиарда рублей. И лишь 1,8 миллиарда - это собственные доходы. Конечно, большая часть субсидий и субвенций перечисляется на места для исполнения государственных полномочий. Это различные социальные выплаты, организация работы федеральных и областных бюджетных учреждений и т. п. Однако среди них есть и этакие бонусы от области. Их получают уже те муниципалитеты, чье руководство вовремя подсуетилось: к примеру, попросило, доказав необходимость субсидии, или вошло в соответствующую программу на несколько лет.

Строит ли прогнозы Обнинск на благосклонность региона, или, быть может, наш город ежегодно получает некую стандартную сумму? Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у мэра Обнинска Владислава ШАПШИ.

Тот объяснил, что многое зависит от того, какие преференции получит область от федерации. Как известно, калужский регион вошел в число доноров, в то время как шесть областей, наоборот. потеряли такой статус. А государственная политика такова, что подобные состоятельные регионы не могут рассчитывать на большую поддержку федерации.

- Если государство изменит правила мотивации регионов, то, конечно, Обнинск может претендовать на значимое финансирование со стороны области, если нет, то мы надеемся сохранить хотя бы стандартный транш. Хотя мы всегда находили общий язык, понимание и поддержку со стороны региональной власти, - пояснил мэр.

Но даже вышеуказанный стандарт, по словам градоначальника, всегда разный. Каков он будет в этом году, по большей части решится в первой половине года.

В ОЖИДАНИИ БОНУСОВ

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, как всегда, более оптимистичен по сравнению с Сити-менеджером. Он рассказал, что порядка 30 областных миллионов рублей город планирует получить на ремонт дорог и дворовых проездов. Еще 40 миллионов ожидает Обнинск уже второй год подряд на развитие его инфраструктуры как наукограда.

Викулин пояснил, что в первую очередь эти деньги направят на подведение городских коммуникаций к зоне инновационного развития на Красных зорь и технопарку.

- Необходимо сформировать инфраструктуру, чтобы легче было пригласить инвесторов работать. Это один из принципов, который реализует губернатор, из-за чего Калужская область и имеет успехи по инвестициям, - считает спикер Горсобрания.

Солидный транш - 10 миллионов рублей - должен получить Обнинск и на помощь молодым семьям в приобретении жилья согласно федеральной программе «Жилище», действующей до 2020 года.

Поддержку наукоград ожидает и в части компенсационных расходов на детские сады - 40 миллионов рублей.

- Есть договоренности, что Калуга возьмет подобные траты на себя, несмотря на то, что они находятся в полномочиях города. И, возможно, мы получим целевые средства на ремонт школ, но они пока под вопросом, - рассказал Викулин.

- Это весь список? - уточнили журналисты.

- Пока да. И то хорошо! - подытожил Владимир Васильевич.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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