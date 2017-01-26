«Прельщает идея, но смущает реализация!»

Горожане не хотят, чтобы под их окнами отпевали покойников.

Вероятность появления в Обнинске еще одного храма снова подняла на уши общественность. Причем, нервничать в очередной раз приходится жителям Старого города - именно там планируется возведение памятной святыни в честь первопроходцев и жертв мирного атома.

Первым шагом на пути к реализации религиозного проекта стали публичные слушания, в рамках которых горожанам предстояло проголосовать «за» или «против» изменения условно-разрешенного вида использования земельного участка на улице Менделеева, 6-а, где и планируется строительство храма. Большинство поддержали такую перспективу. Оппоненты негодуют: «Результаты голосования - фальсификация!»

ЧТО ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Как и предполагалось, перспектива строительства еще одного храма в Обнинске вызвала бурю эмоций у местного населения. Прошедшие 23 января публичные слушания собрали более сотни желающих высказаться. Несмотря на то, что активистам предстояло пересмотреть вид разрешенного использования конкретного участка, который пока что предназначен для торговой деятельности, большинство высказывали свое мнение именно относительно появления святыни на данном месте. Первым отстоять церковь вызвался директор ФЭИ Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ.

- В этом храме будут выбиты имена тех, кто посвятил себя мирному атому. И появление такого памятника в непосредственной близости с Физико-энергетическим институтом очень символично. Строить его где-то в другом месте - это предательство, - высокопарно выразился Андрей Александрович.

При этом Говердовский даже не постеснялся признаться, что в храмах он не разбирается, и даже в церковь не ходит. Интересно, как в таком случае столь далекий от религии человек может рассуждать о важности подобного объекта, тем более в преамбуле памятника первопроходцам атомной энергетики.

- Здесь можно построить именно памятник, но не храм, - высказался против идеи местный житель Иван БОНДАРЕНКО. - Известно, что многие из атомщиков были атеистами, некоторые даже писали завещания, в которых просили не ставить кресты на их могилы. Поэтому строить храм в память об этих людях - проявление неуважения к ним.

«Я В ШОКЕ ОТ ТАКОГО ХАМСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ!»

Тем не менее, стоит отметить, большинство протестующих заявили, что они не имеют ничего против самого храма. Их не устраивает именно место, определенное под его строительство. Так, к примеру, свое мнение на этот счет хотела высказать жительница дома №1/6 на улице Ленина Елена ШАХЛОВИЧ. Многоэтажка, в которой проживает женщина, находится буквально в нескольких метрах от той территории, где инициаторы намерены возвести религиозный объект.

- Мне не дали слова, так как я не успела подать заявку на выступление. А не сделала это я потому, что на момент регистрации вынуждена была стоять в коридоре: в зале, в котором изначально планировали проведение слушаний, просто не хватило мест. Знаете, как будто специально верующие заняли все кресла, а те, кто хотел высказаться против строительства храма, толпились в фойе. Так же было и тогда, когда собирались строить храм в парке. Пригнали чуть ли не на автобусах людей на публичные слушания, которые поддерживали инициативу строительства, - уже на следующий день после слушаний рассказала «Неделе» женщина.

Елена продолжила, что даже после того как минувшее заседание перенесли в зал побольше, высказаться она так и не смогла. Более того, женщина просто возмущена странным отношением организаторов и председателя слушаний Владимира НАВОЛОКИНА, в частности.

- Я всегда его знала как честного человека. Но вчера была просто в шоке от такого хамского отношения к людям. Во-первых, не только я одна заметила, что результаты голосования оказались какими-то странными. Наволокин заявил, что 43 человека поддержали строительство храма. Да столько выступающих даже не было! А когда мы подошли и попросили пересчитать голоса, он заявил, мол, идите на улицу голосуйте! - возмущается Шахлович. - Мы не против храма. Но не на этом же месте! Вы посмотрите, какая маленькая здесь территория! Наш дом расположен прямо в нескольких шагах от него. И что здесь будет?! Начнут службы проводить, людей отпевать. И все это - под нашими окнами? А машины куда прихожане будут ставить? Здесь сейчас-то места нет! Знаете, есть такое высказывание: «Прельщает идея, но смущает реализация!».

К слову, поддержать Елену вышли и ее соседки: Татьяна ФИЛИМОНОВА и старшая по дому Эльвира ТОШИНСКАЯ. Все три женщины уверены, что результаты прошедших слушаний - не что иное, как фальсификация. Доказывать это, а также отстаивать свой двор они настроены и дальше. Подтверждением серьезности их намерений служит список фамилий тех, кто не согласен с появлением храма. На момент встречи с журналистами свои подписи в нем поставили уже 22 человека - и это только часть жителей дома по ул. Ленина, 1/6.

Между тем, в народе гуляют слухи, что настоятель потенциального храма не так давно приобрел себе квартиру в старой части города. Может, именно поэтому здесь и начали рисовать перспективы строительства его базы?.

Дарья ГУМЕРОВА

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