Руководство «Милосердия» на день рождения центра подарило своим сотрудникам увольнение!

На днях центр «Милосердие» отмечал свой день рождения. Вроде бы праздник, однако для нескольких его сотрудников повода для веселья не было.

Все дело в том, что накануне него они получили уведомления о сокращении. Почему люди оказались на улице, и что за «рокировки» происходят в «Милосердии», разбиралась «Неделя».

В РУЛЕТКУ ИГРАЛИ?

О том, что в Центре творится кадровый «передел», журналистам рассказала мама одного из посетителей «Милосердия».

- Я воспитываю 1,5-годовалого ребенка одна. Центр «Милосердие» предоставляет возможность оставлять ребенка у них, чтобы одинокие мамы могли выйти на работу. Многие из нас только устроились, как стали говорить, что одну из двух групп для малышей ликвидируют. Нам официально об этом руководство Центра не объявляло, но среди воспитателей такие разговоры ходят, так как им выдали уведомления о сокращении. Сотрудники утверждают, что заранее об увольнении им никто не сообщал. После декрета, имея на руках маленького ребенка, устроиться на работу очень сложно, а если мы останемся без места в саду, то о заработке можно забыть! - рассказала Валентина ИВАНОВА (Имя изменено по просьбе героини. - Прим. ред.).

В этот же день - в день рождения «Милосердия» - «взорвались» соцсети. Обнинцы горячо обсуждали новость о том, что ясельную группу ликвидировали, от нового директора центра Оксаны ОЩЕХИНОЙ получен устный приказ не принимать ни сирот, ни несовершеннолетних матерей-одиночек, ни отказников, а штат сотрудников сокращен в количестве 15 человек вместе с надбавками работникам.

К обсуждению подключились бывшие и нынешние сотрудники, и воспитанники, ностальгирующие о «Милосердии» в былые времена. Работники «Милосердия» сами не понимали, каким образом руководство выбирало тех, кого следует уволить.

- Они что, в рулетку играли? - недоумевала одна из них.

Другой осведомленный пользователь сообщил, что набор детей в ясельное отделение действительно прекращен из-за закрытия группы «Кроха» и сокращения всех, кто в ней работал.

- Сокращение штата продолжается, воспитателей с педагогическим образованием и многолетним стажем толкают на увольнение, предлагая такие условия (работать нянечками за шесть тысяч рублей), что люди вынуждены уйти. Убирают 15 человек, - утверждала девушка.

ОЩЕХИНА НЕ ПОМНИТ, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УВОЛИЛА

О том, «играли ли в рулетку» в «Милосердии», выбирая неугодных сотрудников, и что теперь делать мамам-одиночкам, «Неделя» попыталась узнать у директора центра Оксаны ОЩЕХИНОЙ. Сделать это оказалось непросто: руководитель изо всех сил уходила от прямого ответа.

- У нас сократились на 23 процента цифры госзадания. Это происходит в аналогичных учреждениях по всей Калужской области. Эти цифры спускает калужское Министерство труда и социальной защиты. Соответственно, сокращается объем физических лиц, которых мы должны обслуживать. Сейчас он составляет 4198. Под эту цифру нам выделили лимитные ассигнования, которые также были снижены по сравнению с 2016 годом. Соответственно, это и повлекло за собой сокращение штата.

- Группу «Кроха» тоже сократили? - уточнили журналисты.

- Мы не сокращаем группу, и те, кто посещают Центр, продолжат это делать. У нас объединяются отделения, появляется новая структура, под которую определяется функционал. А в соцсетях пишут обиженные. Те, кто не сработался в коллективе, их и сократили, - шедеврально завершила Ощехина.

О как! То есть, сократили тех, кто «не сработался», и сам руководитель «здесь не причем»? Или все-таки под измененные условия труда подстраиваться пришлось именно ей, а значит, именно она решала, кого именно увольнять? Да и вообще, сколько в итоге сотрудников лишились своего рабочего места?

Однако на такой, казалось, простой вопрос Ощехина ответить не смогла.

- Я могу сказать только по ставкам: на 40 процентов. В прошлом году их было 117, сегодня 84, - выдала она.

- У вас люди на улице оказались, а вы не знаете, сколько их? - удивились журналисты.

- Мы им предложили новые должности, просто кого-то они не устроили. Поэтому я говорю: пишут обиженные, - не смутилась ни капельки Ощехина.

ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ

А потому с вопросом о количестве пострадавших «Неделя» обратилась к вице-мэру по «социалке» Татьяне ПОПОВОЙ. Оказалось, отличающаяся слабой памятью Оксана Владимировна не запомнила цифру «2». Именно столько человек, по словам Поповой, уволены из «Милосердия». Следует полагать, как раз воспитатели из «Крохи». Так что обнинской мэрии как куратору, без которого не принимается ни одно кадровое решение, стоит подумать, насколько эффективен такой «забывчивый» управленец.

Интересно, это количество действительно так тяжело запомнить, или Оксане Ощехиной просто гораздо проще мерить не людьми, а штатными единицами? И потом: штатное расписание уменьшилось на 33 единицы, их что: все занимали два человека? Или речь все-таки шла не только о них двоих?

Ощехина говорит, что ушли те, кто не сработался в коллективе? Но, насколько известно, уволены воспитатели, имеющие большой стаж работы. Так с кем же они не сработались: с коллективом или с самой Ощехиной?

Кроме того, если бы Оксана Владимировна действительно захотела сохранить людей, она бы это сделала. В пример можно привести другой обнинский социальный центр «Доверие», который находится в абсолютно равных условиях с «Милосердием». Соответственно, в новом году они тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Об этом на днях депутатам и журналистам рассказала директор «Доверия» Светлана ДРОБЫШЕВА.

Она пояснила, что госзадание - это план: сколько детей необходимо обслужить за год. Если несовершеннолетних «клиентов» центров оказывается меньше, то госзадание сокращают. Так, в 2015 году оно уменьшилось и в «Доверии», однако Дробышева как руководитель доказала калужскому министерству, что перевыполнила план. Таким образом, в «Доверии» было увеличено штатное расписание и финансирование.

- Я уверена, что сейчас мы также покажем реальные договоры и документы, и, вероятнее всего, нам еще добавят денег. Когда в прошлом году нам снизили финансирование на три миллиона, мы должны были сократить людей. Здесь опять, наверное, зависит от того, как решает директор. Мы не уволили ни одного сотрудника, но урезали настолько штатное расписание, что у меня на трех машинах - 1,25 ставки водителя, и мы обходимся. Но ни один сотрудник у меня не сокращен и не пострадал, - заверила Дробышева.

Думается, дальнейшие рассуждения здесь излишни, так как разница в отношении к предприятию и сотрудникам двух управленцев здесь очевидна. Что и говорить: госпожу Ощехину депутаты Горсобрания тоже приглашали обсудить проблемы ее центра, но та, в отличие от Дробышевой, на заседание просто не явилась.

Так что, кто хотел сохранить бюджет своего учреждения и его работников, тот нашел выход, и «обиженных» у него нет. А кто-то плывет по течению, вероятно, не желая впрягаться за свою команду. Хотя, может быть, за команду Ощехина свой коллектив и не считает вовсе, раз даже не помнит, сколько человек она отправила искать новую работу в разгар кризиса.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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