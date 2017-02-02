Виртуальное ОСАГО

Банк России обяжет всех страховщиков выйти в интернет.

Обязательная страховка ОСАГО знакома автолюбителям с момента принятия соответствующего закона в 2003 году. С тех пор управлять автомобилем без нее нельзя. За это время система оформления этого документа практически не менялась. Серьезной модернизации она начала подвергаться лишь в 2015 году, когда в рамках пилотного проекта была запущена электронная система оформления полисов. Однако с 1 января текущего года эта опция стала обязательна для всех страховых компаний, имеющих лицензию на оформление е-ОСАГО. Такие требования выдвинул Банк России.

НЕ ПРИВЫКЛИ

С начала 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять такую услугу, как электронная продажа полисов. Об этом «Неделе» рассказала заместитель управляющего отделением по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Лариса ЗАХАРОВА. Сейчас в России лицензии на ОСАГО имеют 69 страховщиков. За первый рабочий день 2017 года по всей стране было оформлено порядка 5,5 тысяч полисов. А на территории Калужской области с момента старта продаж «виртуальной» «автогражданки» спрос на нее составляет в среднем 13,4 полиса в день. Для сравнения - за первые семь дней прошлого года в сутки в среднем заключалось 0,9 договора ОСАГО в электронном виде.

А это значит, что модернизация системы страхования имеет свои плюсы. Правда, новой опцией, скорее, пользуются более молодые автолюбители, которые все технологические новшества воспринимают уже не как некую диковинку, а как норму 21-го века.

- У нас пока поток клиентов, которые приходят за страховкой непосредственно в офис, остался примерно прежним, - рассказывает директор агентства ЗАО «Макс» в Обнинске Лада МАХСМА. - Я думаю, связано это с тем, что многие не могут освоить современные технологии, не у всех есть компьютеры, навыки. А некоторые просто привыкли жить по старинке.

- Хотя, стоит отметить, ничего сложного в оформлении электронного ОСАГО нет. Для этого потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта для автомобилей старше трех лет. Клиенту нужно пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет - логин и пароль. После авторизации необходимо заполнить заявление в электронной форме, - пояснила Захарова.

Доступ к сайту страховой организации осуществляется через сайт РСА . Проверить, есть ли у конкретной фирмы действующая лицензия на продажу полисов ОСАГО, можно на официальном сайте Банка России. Любые другие способы приобретения электронного документа обязательного страхования через агентов и посредников незаконны.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

Как пояснила Захарова, страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов.

- Банк России установил специальные требования, которые должны соблюдать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, когда их сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы, а реально приобрести полис в связи с этим невозможно.

Кроме этого, каждая страховая компания обязана предоставить возможность оплаты е-ОСАГО банковской картой. Полис будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховщика или при первом входе в личный кабинет, где он и хранится на протяжении всего срока действия. По желанию владелец авто может оформить документ на бланке строгой отчетности, но при этом необходимо оплатить услуги почтовой доставки.

Стоит отметить, что теперь приобрести е-ОСАГО есть все шансы и у водителей-новичков, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить страховку возможно и на новый автомобиль.

- Если у вас возникают вопросы с заключением договора ОСАГО в электронном виде, можно направить обращение в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru, - пояснила спикер.

За первую неделю 2017 года в Банк России уже поступили жалобы относительно оформления электронного полиса ОСАГО. Сейчас службы мегарегулятора уточняют, какие из них связаны с непривычными для потребителей особенностями оформления данной услуги онлайн, а какие - с техническими сложностями.

Дарья ГУМЕРОВА

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