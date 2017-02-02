Городской парк попросил отдать им никому ненужную землю

На днях в здании администрации состоялись очередные публичные слушания, на которых горожанам предстояло предопределить судьбу заброшенного участка, расположенного в 51 «А» микрорайоне.

Бесхозная территория примыкает к детской площадке возле ТРК «Триумф Плаза», находящейся в ведении МП «Городской парк», а потому последние несколько лет инициаторами ухода за заброшенной землей были именно сотрудники муниципального предприятия, которые теперь попросили отдать им землю.

С просьбой передать территорию в ведение МП «Городской парк» обратилась его директор Жанна ДАВЫДОВА.

- В последнее время мы организовывали здесь субботники. Несколько лет подряд даже заливали каток. Но на это тоже нужно тратить деньги, а если участок нам не принадлежит юридически, значит, расходовать на него средства мы не можем - это называется нецелевое использование, - пояснила Давыдова.

Жанна Владимировна также отметила, что бесхозный кусок земли просто пропадает. За ним абсолютно никто не следит.

- Газон уже едва ли восстановишь - его вытоптали. Здесь постоянно ходят люди, ставят батуты и выгуливают лошадей! - возмущается директор. - Последних, конечно, пытаемся как-то разгонять, но сами понимаете, что это дает мало результатов. А так, это будет уже полноценно наша территория, и мы подумаем, как лучше ее использовать.

Что же именно здесь появится, Жанна Давыдова загадывать пока не берется. Вполне вероятно, что данный участок земли станет продолжением детской площадки, что позволит серьезно увеличить ее масштабы, а значит, и детскую радость. Ведь, стоит отдать должное, что именно этот развлекательно-игровой комплекс стал излюбленным местом юных обнинцев.

Еще один вариант - облагородить территорию в качестве дополнительной площадки для проведения городских мероприятий. Вариант открытия катка на зимний период тоже имеет право на существование, тем более что именно качественного льда Обнинску явно не хватает.

Однако, как показали минувшие публичные слушания, судьба конкретного земельного участка общественность волнует несильно. Иначе как объяснить, что заседание посетили менее 10 человек. Впрочем, все они идею директора МП «Городской парк» поддержали и отдали свои голоса в ее пользу. Теперь судьбу пустыря рассмотрят на градостроительной комиссии.

Дарья ГУМЕРОВА

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