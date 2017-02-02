Начальник соцзащиты послал стариков на три «W»!

Пенсионерам не сказали, сколько на этот раз им ждать свои льготы!

Ситуация, когда государство одной рукой кидает кость пенсионерам, а другой ее забирает обратно, уже не удивляет, но не перестает возмущать. Примером этому стал круглый стол в Клубе ветеранов, куда обнинских пенсионеров пригласили, чтобы рассказать о денежной компенсации за капремонт.

Оказалось, несмотря на то, что Управление соцзащиты отчиталось о денном и нощном информировании стариков о полагающейся им льготе, подавляющее большинство посетителей Клуба ветеранов знать не знали о «скидке» государства, которую могли бы получать больше года.

НЕВИДИМАЯ РАБОТА

Компенсация за оплату капитального ремонта полагается одиноким пенсионерам или пожилой паре, достигшим возраста 70 лет. Такие обнинцы получат обратно половину суммы, уплаченной за данную графу. Те, кому исполнилась 80 лет, могут рассчитывать на стопроцентную «скидку».

И вот здесь появляется сразу несколько существенных «но», которые понимают не все пенсионеры. Во-первых, вернуть все свои кровные или половину из них, исходя из возраста льготника, смогут только те бабушки и дедушки, площадь квартиры которых составляет не более 42 квадратных метров. То есть, если квадратных метров у пенсионера больше, то компенсацию он получит лишь за 42 из них, согласно норме жилого помещения в Калужской области.

Во-вторых, многие старики не понимают, что если их дети или внуки зарегистрированы вместе с ними, то даже если родственники давным-давно не проживают в квартире, компенсацию пенсионер уже не получит.

Все эти тонкости и объясняли в Клубе ветеранов чиновники и специалисты администрации пожилым обнинцам. Причем, если верить начальнику Управления соцзащиты Владимиру ЖАРСКОМУ, то подобную информационную работу он и его сотрудники уже провели, но, по просьбе председателя Совета ветеранов Николая КАПУСТИНА, решили организовать очередной круглый стол.

Результат этой, с позволения сказать, «работы» явил себя во всей красе при встрече чиновников с пенсионерами. На вопрос, кто из них знал про полагающуюся компенсацию, руки подняли лишь единицы, несмотря на полный зал людей! И это, следует заметить, посетители Клуба ветеранов. Что тогда говорить о тех стариках, что сидят дома? Откуда они могли узнать про положенную им льготу?

«ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ!»

Общее мнение, вызвавшее аплодисменты зала, выразил заместитель председателя комитета участников войны и военной службы Герман КОШЕЛЕВ, которому, несмотря на статус руководителя общественной организации, самому пришлось в конце прошлого года ходить в администрацию, чтобы узнать, кому и на каких условиях положена компенсация.

- Я считаю, что Управление соцзащиты не приняло должных мер, чтобы довести до граждан суть и содержание закона, - заявил он.

Герман Никитич добавил, что не понимает, зачем заставлять тащить кипу справок и ксерокопий документов тех стариков, которые уже получают коммунальные льготы.

- Все сведения о них в соцзащите уже есть. Это просто издевательство! И сколько таких людей, которые не пришли в ваше Управление, чтобы подать заявление на компенсацию, хотя эти деньги им положены по закону? Я думаю, что много! Как назвать эти действия?! Это, мягко говоря, грабеж среди бела дня! Этим бы прокурору заняться, - высказал мнение многих в зале Кошелев.

Однако Владимир Жарский невозмутимо возразил, что все выплаты носят заявительный характер, и по-другому быть не может, а о любом новшестве в законодательстве, в том числе и о компенсации за капремонт, он тут же рассказывает населению.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

Что ж, видимо, достучаться до зрителей Владимиру Алексеевичу как актеру местных подмостков гораздо проще, чем до своих посетителей.

- Если вы зайдете на официальный сайт администрации, то там вся информация уже есть, - предложил Жарский пожилым людям.

Хотя, видимо, гораздо быстрее пенсионеры пойдут по указанному Жарским адресу и освоят интернет, чем чиновники придумают идеальный способ оповещения своих льготников. Подтверждением этому является ситуация, при которой дедушки за 80 предлагают более адекватные идеи, чем специалисты администрации. Вот и сейчас, пока Владимир Алексеевич бравировал сайтами и подшивками газет, Кошелев предложил печатать подобную информацию на коммунальных квитанциях. Жарский пообещал проработать этот вопрос со специалистами.

Если на такой шаг муниципалитет все же решится, то в платежках следует отразить не только льготы, на которые могут рассчитывать старики, но и сроки, в которые они их получат.

На встрече Жарский объявил о 60 днях ожидания, мол, квитанция приходит жильцу за предыдущий месяц, потом пенсионер оплачивает ее, и лишь после этого соответствующие данные приходят в расчетный центр.

Вот только начальник соцзащиты почему-то промолчал о том, что пока компенсацию за капремонт люди получили лишь за октябрь, хотя уже настало время декабрьских выплат. Так, в прошлом году свои деньги старики ждали больше семи месяцев! Все это время они должны были исправно выплачивать всю сумму, указанную в квитанциях, чтобы потом получить компенсацию!

Вот и сейчас перечисление средств из федерального бюджета задерживается. Однако об этом обнинская соцзащита, которая с 1 января 2017 года уполномочена перечислять эту компенсацию адресатам, деликатно промолчала.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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