Ради наследия Старому городу придется погрузиться в желтое уныние и духоту!

На днях в Обнинске прошли публичные слушания, где общественности представили изменения, которые планируется внести в правила городской застройки и землепользования. Новшества касаются старой части наукограда, а именно построек 50-60-х годов.

Чтобы сохранить архитектурное единство, местным жителям придется отказаться от кондиционеров и забыть про свои цветовые пристрастия. С такими предложениями уже согласились местные «парламентарии».

ЦВЕТНЫЕ РАМКИ

В озвученных предложениях есть как положительные, так и отрицательные стороны. Причем, первые коснутся не только старой части Обнинска. Так, к примеру, немало плюсов принесет первому наукограду новая статья для нестационарных торговых объектов, опирающаяся на федеральный закон. Об этом рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства в Обнинске Ольга ЛАПИНА. Поправки помогут сохранить облик Старого города и позволят навести порядок с ларьками. С этим согласился и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Это принципиально для города, поскольку мы видим, как собственники земельных участков иногда строят такое, что и в деревнях не увидишь. И к простым уговорам и просьбам они не всегда прислушиваются, - отметил глава. - Я надеюсь, что вопрос детально проработан с юридической точки зрения, и позволит нам включить правовой механизм, который не даст возможности устраивать безобразия на центральных улицах города.

А вот другие изменения, которые планируется ввести в ПЗЗ, однозначно положительными назвать нельзя.

Как пояснила ведущий специалист архитектурного Управления Анна РАДОВИЧ, в старой части Обнинска будет действовать особый градостроительный регламент, который поможет сохранить историческое наследие. Так, например, уже определена максимальная высота зданий - не более девяти этажей: и то, только потому, что объекты такой этажности в Старом городе уже есть.

Особо трепетно, согласно предложенным поправкам, придется относиться к домам 50-60-х годов «выпуска». Таковых в этой части Обнинска 52. Чтобы сохранить ансамбль жилой застройки, здания будут выкрашены в единый цвет, максимально приближенный к историческому, - цвет охры с белым декором. Кровля станет непременно коричневой, а цоколи примерят красно-коричневый оттенок. Кстати, образцом для подражания станет дом №4, что на улице Горького.

МАРАЗМ КРЕПЧАЛ

Надо полагать, что такая «обязаловка» породит немало споров среди жителей тех самых исторических домов. Ведь некоторым придется перекрашивать балконы, а кто-то просто не сможет вогнать себя в такие цветовые рамки. Впрочем, уже сейчас горожане о выборе палитры отзываются не слишком лестно.

- По-моему, такой грязно-желтый цвет домов наводит на какие-то депрессивные мысли. В этой части города и без того света мало. А в серую погоду здесь вообще мрачно, - высказалась горожанка Елена.

Впрочем, если с цветовыми решениями местные жители еще хоть как-то смогут смириться, то вот с другими требованиями, думается, согласятся далеко не все. Так, например, согласно предложенным правилам, на дома 50-60-х годов постройки запретят вешать кондиционеры! Иначе как маразмом такое новшество и не назвать. То есть, люди будут вынуждены задыхаться в своих квартирах от жары лишь для того, чтобы не нарушать архитектурного единства? А тем, у кого уже «запрещенные» агрегаты имеются, прикажут их демонтировать и убрать в кладовку? Впрочем, как пояснила Радович, чиновники лишь выступили с предложениями. А вот как запустить этот механизм и как им управлять, уже предстояло решить местным «парламентариям» в рамках Городского Собрания.

ЗАДЫХАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

Однако те, как оказалось, «заморачиваться» на сей счет особо не стали. Небольшая дискуссия имела место быть лишь на одном из предшествующих заседанию Горсобрания комитете.

Так, к примеру, эксперт в сфере ЖКХ Анатолий ШАТУХИН посчитал нужным найти альтернативу, которая поможет сохранить и то самое единство, и не обидит жителей. Анатолий Ефимович предположил, что вешать кондиционеры можно будет в одном порядке, например, в линейку. А там, где собственники в «охладителе» не нуждаются - установить так называемую «липу» - имитацию кондиционера.

Свой протест в отношении лишения горожан жизненного комфорта на этом же комитете выразил Юрий ФРАЙ.

- Кондиционеры - эта то же самое современное оборудование, что и камеры наблюдения или телевизионные антенны. Все это часть комфортной жизни. Почему люди должны от этого отказываться ради исторического наследия? Может, в таком случае мэрию тоже оставить без кондиционеров? - возмущался Фрай.

Однако уже на заседании Городского Собрания народные избранники оказались менее разговорчивыми и с предложенным градостроительным регламентом единогласно согласились, что, в принципе, неудивительно.

Как показывает практика, утверждать спорные предложения «парламентариям» приходилось уже неоднократно, невзирая на предшествующие дебаты. Выходит, что местные слуги народа не умеют отстаивать свои позиции или просто не хотят? В таком случае, как эти люди могут представлять народные интересы?

Дарья ГУМЕРОВА

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