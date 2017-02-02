Ветеринары Обнинска ставят странные диагнозы!

Для одних людей домашние питомцы становятся полноправными членами семьи, другие, не моргнув глазом, могут выставить надоевшую или выросшую «игрушку» на улицу. Есть и третьи, для которых наши четвероногие любимцы являются способом заработка денег. Речь о недобросовестных ветеринарах.

Жительница Обнинска Юлия ВОРОНЕНКО к таковым готова причислить и сотрудников самой известной и распиаренной клиники «Велес», поднебесные цены которой, по мнению женщины, совсем не соответствуют качеству предлагаемых услуг, а главное - отношению к четвероногим пациентам.

РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ

Четыре с половиной месяца назад Юлия Вороненко похоронила трагически погибшего любимого сына. Понятное дело, что боль потери ребенка ничто не способно заглушить. Но единственной отрадой в жизни для женщины стала их общая с сыном любимица - трехлетний пекинес Керри.

Женщина решила повязать собачку, а для установления беременности при помощи УЗИ обратилась через два месяца в известную обнинскую клинику «Велес».

- Доктор Анатолий МАТВЕЕВ сделал диагностику и сказал, что Керри нужна срочная операция. Он выписал нам листочек с результатом УЗИ, в котором поставил диагноз «эндометрит» и пиометру под вопросом, - вспоминает Юлия.

Испуганная женщина записала Керри на операцию уже через два дня (эндометрит - это воспаление матки, а пиометра - скопление в ней гноя). Однако по приезду домой, когда эмоции немного утихли, Юлия решила для верности свозить собаку в другую клинику.

Рассказывать врачу о диагнозе «Велеса» Юлия не стала. Она также попросила врача проверить, беременна ли ее собачка, на что после УЗИ получила отрицательный ответ.

- А что со здоровьем Керри? - спросила тогда она.

Ветеринар посмотрел собаку повторно, сказал, что никаких патологий нет, выдал соответствующее заключение и рекомендовал снова повязать собаку, когда настанет подходящее время.

- То есть в «Велесе» с меня содрали деньги и за осмотр, которого вообще не было, и за УЗИ (ветврач сразу начал диагностику). Да еще, получается, зарекомендовавшая себя клиника хотела тупо порезать совершенно здоровое животное, чтобы заработать 8 тысяч, которые мне объявили за операцию? Мне не жалко денег, но я просто в шоке, что у людей столь черствое сердце, - возмутилась Юлия.

ТОНКОСТИ БОЛЕЗНИ ИЛИ МАРКЕТИНГА?

Главврач «Велеса» и хирург, который должен был оперировать Керри, Андрей ШУГАЕВ признавать ошибку не спешил.

- Мне тяжело сейчас комментировать ситуацию. Само УЗИ не всегда является стопроцентно точным, поэтому перед операцией мы еще раз делаем контрольную диагностику. Да и эндометрит бывает нескольких стадий. Но у животных он не лечится. Кроме того, где гарантия, что УЗИ, проведенное в сторонней клинике, верное? Я не знаю, какие там специалисты и аппарат. В Обнинске лишь в «Феликсе» делают УЗИ нормально, там хорошее оборудование. Так что я не вижу здесь никакого криминала. Перед операцией собаке бы сделали контрольную диагностику, и на месте бы уже разбирались. То есть, не факт, что оперировали бы вообще, - считает главврач.

- Но если бы вы об этом рассказали пациентке, то и в другую клинику она не поехала, - возразили журналисты.

- Мы не обязаны ничего объяснять. Я тонкости могу только доктору рассказывать. Владельцы многого не понимают, а потом пишут бредовые отзывы о нашей клинике, - отрезал Шугаев.

Вот так! То есть сказать клиенту, что операция пока под вопросом - это «тонкость»? Интересно, какая? Маркетинга ветклиники? Кроме того, доктор Матвеев предупредил хозяйку Керри, что собаку продержат под наблюдением 4-5 часов после операции. То есть об этом он посчитал нужным сообщить, а про контрольное УЗИ - нет?

Тем не менее, Андрей Шугаев с готовностью откликнулся на предложение журналистов встретиться с Юлией и ее собакой еще раз, чтобы повторно провести УЗИ-диагностику и прокомментировать результаты при журналистах.

Так, если в прошлый раз врач Анатолий Матвеев обнаружил утолщение рогов матки собаки в сантиметр, то теперь намерил всего 0,6.

- Она еще дергается - тяжело, - прокомментировал он.

Не знаем, много ли видел доктор Матвеев животных, которые смирно лежат на спине, пока им по животу водят датчиком. Во всяком случае, на официальном сайте «Велеса» в его «биографии», в отличие от нескольких коллег по «цеху», информация о пройденных им курсах по ультразвуковым исследованиям отсутствует. Обучение, согласно указанным данным, он прошел лишь как дерматолог и лаборант.

ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ

Шугаев же резюмировал ситуацию так:

- Не всегда все очевидно. Заболевание может протекать бессимптомно, но оно всегда заканчивается операцией. Был сантиметр, сейчас 0,6. Может, матка придет в норму, но, думаю, скорее всего, после следующей течки собака будет находиться в группе риска по этому заболеванию. Мы пока видим какие-то структурные изменения в матке и можем предлагать операцию, чтобы не запустить процесс, а потом сделать контрольное УЗИ.

- Ну, вот вы сейчас сделали это контрольное УЗИ. Вы, как врач, настаиваете на операции? - спросили журналисты.

- Мы считаем, что мы ее можем предложить, и, так как собачка чувствует себя хорошо, повторить УЗИ через месяц.

- Но ведь животному назначили срочную операцию уже через два дня. Чтобы случилось, если Юлия привезла ее в тот день?

- Да, ее бы простерилизовали планово, и все: тема была бы закрыта, - выдал Шугаев.

- Но ведь собаку хотели повязать, а не сделать бесплодной...

- Значит, проще повторить диагностику через месяц и дождаться следующей течки, которая ответит на все вопросы.

- Почему же тогда клиенту сказали, что операция нужна срочно и желательно побыстрее?

- Только из-за боязни за состояние животного, - заверил главврач «Велеса».

Вот только в сторонней клинике, где УЗИ-диагностику проводил не терапевт-дерматолог с менее чем десятилетним стажем работы, а кандидат ветеринарных наук, никаких патологий у собаки не увидели.

Кроме того, там, в отличие от «Велеса», провели осмотр собаки и собрали анамнез. Да, заболевание может протекать бессимптомно, но «срочно» операция, думается, нужна уже тогда, когда недуг сопровождается ухудшением самочувствия животного.

В «Велесе» же, исходя из слов главврача, собирались положить на операционный стол собаку, чтобы полностью стерилизовать ее, просто «от греха подальше»? И почему животному не назначили элементарный анализ крови, который показал бы любое воспаление в организме?

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Прокомментировать такую позицию ветклиники «Неделя» попросила главного ветеринарного врача Обнинска Анатолия РЕВВО.

Тот убежден, что если животное чувствовало себя хорошо, то необходимости в срочной операции не было.

- Может, конечно, врач и клиент друг друга не так поняли. В наших учебниках написано, что всегда надо смотреть, какой будет прогноз после действий врача: благоприятный или нет. Так вот, если при переломах решения нужно принимать срочно, то пиометра - это такое заболевание, что можно прооперировать животное и через месяц. Если же клинических признаков заболевания нет, то нет пока и показаний к хирургическим манипуляциям, - считает он.

- То есть собаку могли без надобности стерилизовать? - уточнили журналисты.

- Есть три категории врача: врач от бога, врач «ну, с богом» и врач «не дай бог». Вот не дай бог попасть к последнему. В Обнинске шесть частных клиник. Ребята там работают все квалифицированные, но все они немного заточены под заработок денег. Но нужно или не ставить деньги во главу угла, или честно говорить об этом клиенту. С людьми надо объясняться, а не, лишь глянув собаке в глаза, заявлять, что ее нужно оперировать, - считает Ревво.

Действительно, если бы все то, что Юлии рассказал главврач «Велеса», объяснил сразу доктор Матвеев, то, скорее всего, и недоразумений не возникло. Однако в таком случае женщина, разумеется, не стала бы торопиться с операцией, которая, возможно, ее любимице вовсе не нужна, что подтвердил сам Шугаев.

Главврач «Велеса» не согласился с убеждением журналистов, которые предположили, что все врачи ошибаются когда-нибудь. А это значит, что скоро станет ясно, оказалась ли клиника права с постановкой диагноза животного или на операционный стол Керри попытались загнать ради восьми тысяч рублей.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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