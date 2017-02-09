Чтобы лучше жить, в Обнинске нужно быть вечно молодым и, желательно, многодетным!

Уже на протяжении нескольких лет в Обнинске реализуется социальная подпрограмма помощи молодым семьям. В ее рамках участники получают материальную поддержку по улучшению жилищных условий. Отбор кандидатов проводит специальная комиссия, очередное заседание которой состоялось на днях.

По итогам мероприятия специалист жилищного отдела Ольга КРАШЕНИННИКОВА рассказала, кто может претендовать на социальные выплаты и по каким критериям проводится «кастинг».

Эксперты рассмотрели очередные заявки, которые поступили в жилищный отдел с начала этого года. Свои кандидатуры пока что выдвинули три семьи. Все они получили право на участие в программе. Однако порядковые номера в очереди претенденты смогут узнать не ранее первого сентября текущего года: именно тогда списки будут сформированы окончательно.

Такая процедура специалистами жилищного отдела проводится каждые 12 месяцев. До этого времени они принимают заявления от кандидатов, после чего рассматривают каждое в индивидуальном порядке. Так, например, по состоянию на первое сентября прошлого года в списке значились 198 семей первого наукограда, 10 из которых уже получили сертификаты на соответствующие выплаты.

Как рассказала Ольга Крашенинникова, чтобы попасть в очередь на получение материальной помощи, кандидаты обязаны соответствовать определенным параметрам. Так, к примеру, каждому из супругов должно быть менее 35 лет. Кстати, это, пожалуй, один из самых коварных критериев. Как отметила специалист, приоритет при постановке на очередь всегда оказывается у многодетных семей. А вот остальные могут ждать не один год.

Кстати, размер социальных выплат также зависит от некоторых параметров. Так, на 35 процентов от стоимости жилья могут рассчитывать семьи, не имеющие детей, на 40 процентов - претенденты с одним ребенком или более. Кстати, в эту же категорию попадают и неполные семьи.

Правда, полагаться на действующую программу без оглядки молодым семьям все-таки не стоит. Ведь, как отметила Крашенинникова, некоторые, простояв в очереди пять лет, из нее «вылетают» лишь потому, что кому-то из супругов уже исполнилось 36 лет.

Выходит, что если супружеская пара, к примеру, не имеющая детей, решила претендовать на социальные выплаты, когда обоим супругам было около 30 лет, далеко не факт, что она своей очереди дождется. Ведь за пять лет, которые семья, казалось бы, имеет в запасе, уже на самом финише она может сойти с дистанции благодаря обогнавшим их многодетным, которые, как уже говорила Крашенинникова, находятся в приоритете.

Так, к примеру, именно по такому параметру на минувшем заседании профильной комиссии было принято решение об исключении одной семьи из очереди. А таковых ежегодно оказывается немало.

Дарья ГУМЕРОВА

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