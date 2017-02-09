Вице-мэр по экономике не собирается прятать стратегию развития наукограда за яркой вывеской!

На этой неделе, в День российской науки состоялось заседание обнинского ГНТС. Обсуждения в переполненном зале длились больше двух часов. Основой повестки стала стратегия развития Обнинска как наукограда. «Неделя» встретилась с вице-мэром Обнинска по экономике Геннадием АНАНЬЕВЫМ, чтобы подвести вместе итоги совещания, а также узнать, что из намеченного город собирается реализовать уже в этом году.

МЭР РАССЧИТАЛ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ И В НЕРВНЫХ КЛЕТКАХ

На заседании ГНТС Геннадий Ананьев напомнил собравшимся о том, что всем наукоградам, согласно новому законодательству, необходимо было до 1 января 2017 года утвердить два документа: стратегию экономического развития и план ее реализации для сохранения своего статуса.

На прошлом заседании ГНТС Ананьев обрисовал основные тезисы стратегии, после чего был запущен процесс сбора предложений граждан и городских сообществ. Обнинская мэрия утвердила документ 28 ноября и направила его в федеральное Министерство образования и науки.

Презентуя одобренный документ (который в открытом доступе находится на официальном сайте города), вице-мэр коснулся его приоритетных направлений. В их числе Геннадий Ананьев назвал развитие ядерных и радиационных технологий, образовательного кластера, кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина», авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, а также создание инфраструктуры для инновационного бизнеса.

Во время обсуждения профессор Юрий КАЗАНСКИЙ поинтересовался:

- Сколько стоит воплощение в жизнь этой прекрасной программы?

- Как минимум, наших нервных клеток, - улыбнулся мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Главное, мы определились, куда идти, а сама стратегия финансирования не требует.

АКЦЕНТ НА ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Анатолий ЗРОДНИКОВ, долгие годы работавший директором ФЭИ, посетовал, что в стратегии развития Обнинска ничего не сказано о ядерной энергетике.

- Мы делаем фундаментальную ошибку, исключая главное для Обнинска направление, с которого все начиналось, - уверен он.

Геннадий Ананьев с таким утверждением не совсем согласен.

- Мы сделали акцент на развитие ядерных и радиационных технологий, в том числе неэнергетического применения. Кроме того, необходимо понимать, что речь идет о развитии города, а не определенной структуры, - пояснил он.

Тем не менее, ГНТС решил уточнить при необходимости формулировку вышеуказанного направления. Что же касается стратегии развития в целом, то презентовали ее не впервые, и планы на этот год уже сформированы.

Геннадий Ананьев пояснил, что если брать по отдельным направлениям, то, к примеру, в сфере ядерных и радиационных технологий в неэнергетическом применении знаковым для развития наукограда стало появление Центра протонной терапии в МРНЦ.

- Он позволяет увеличить количество пациентов, которые могут приехать за услугами. Они пробудут в Обнинске несколько дней. Соответственно, на гостиничный комплекс и общепит ляжет дополнительная нагрузка, что даст возможность работать малому бизнесу, который платит налоги. Это определенные деньги для бюджета. Что касается ФЭИ, то у них внутри структуры происходит очень много изменений. Институт переориентируется на те проекты, которые приносят больше пользы для развития страны и отрасли «Росатома». Одним из них станет Центр нейронной терапии, финансирование которого уже происходит на базе ФЭИ. Увеличится и число рабочих мест. Все это уже происходит, - объяснил вице-мэр.

РЕФОРМЫ ИАТЭ

Геннадий Ананьев считает важным и присутствие на заседании ГНТС ректора НИЯУ МИФИ Михаила СТРИХАНОВА. Руководитель вуза представил членам ГНТС и научному сообществу стратегию, которой придерживается МИФИ и которая адаптирована к обнинскому ИАТЭ.

Стриханов напомнил, что в марте 2016 года Международный совет Минобрнауки России рекомендовал к государственному финансированию пять стратегических административных единиц НИЯУ МИФИ: институты ядерной физики, лазерных и плазменных технологий, биомедицины, нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике, а также интеллектуальных кибернетических систем.

В «обнинских» планах МИФИ объединение кампусов Москвы и наукограда с целью привлечения молодых преподавателей и интеграции образовательного процесса. Ректор МИФИ отметил также необходимость ведения образовательной деятельности в ИАТЭ согласно кластерной экономике региона. Потому как на сегодняшний день выпускники ИАТЭ предпочитают устраиваться на предприятия малого и среднего бизнеса, нежели в научные организации.

- Это немаловажный факт развития нашего ИАТЭ в плане исполнения стратегии, потому что она включает в себя и образовательный кластер. Увеличение количества студентов, расширение кампуса даст толчок развитию нашего вуза. Появится еще больше площадок для научной молодежи. Поэтому выступление ректора МИФИ для меня стало хорошим знаком, подтверждающим, что мы идем в правильном направлении по исполнении стратегии Обнинска как наукограда, - уверен Геннадий Ананьев.

ОБЪЕДИНИТЬ ФИЛИАЛЫ

Рассказывая про развитие образовательного кластера, вице-мэр по экономике не мог не остановиться на создании детского Технопарка, рассказав, что уже сегодня на базе школы №12 функционирует Центр молодежного творчества, несколько раз в год проходят соревнования по робототехнике, в «Эврике» ребята получают знания в судо- и авиамоделировании - это уже практически полноценная школа инженеров. На базе школы №16 организован специализированный класс по программе «Росатома».

А вот будут ли все эти «филиалы» детского Технопарка объединены под одной крышей, пока вопрос открытый. Все зависит от того, получит ли Обнинск целевое финансирование от Министерства образования науки и Агентства стратегической инициативы, и от его условий.

Впечатления от заседания ГНТС у Ананьева остались самые положительные, несмотря на предложения ученых.

- Это результат того, что горожанам интересна стратегия развития Обнинска как наукограда. Ведь в ней приняли участие не просто разработчики, а все наши граждане и организации. Естественно, это не могло пройти мимо нашего научного сообщества, которым представлен ГНТС. Поо и авиа моделирование на базе эврики модель спектр школа этому, как бы события ни развивались, мы будем работать в этом направлении, - уверен Геннадий Ананьев.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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