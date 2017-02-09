УК «Обнинск» знает о прохудившейся крыше, но ждет хорошей погоды ... или короткого замыкания

Не секрет, что одной из самых недобросовестных управляющих компаний в Обнинске уже давно признан «Комфорт». И пока одни горожане ругают этих коммунальщиков, но продолжают верить в «чудо», другие предпринимают кардинальные меры и ищут понимания в иных профильных организациях.

Но, как показывает практика, даже такие шаги далеко не всегда дают положительные результаты. Так, к примеру, жители Звездной, 1В, «сбежавшие» несколько лет назад от Ольги НАУМОВОЙ под «крыло» УК «Обнинск», до сих пор не могут заставить работать новых домоуправленцев.

«ПОТОЛОК ЗАПЛАКАЛ, А ВМЕСТЕ С НИМ И Я!»

В квартире Зинаиды НОВИКОВОЙ капает с потолка уже не первый день и даже не месяц! На протяжении нескольких лет, начиная с 2013-го года, женщина вынуждена просить коммунальщиков провести ремонт кровли. Протекающая крыша - проблема не только Новиковой, но и всех жителей пятого этажа. Сначала они взывали к совести УК «Комфорт», затем очередь дошла и до компании «Обнинск», в управление которой этот дом перешел летом 2015 года. Такое решение приняли сами жильцы путем общего голосования. Однако и эта организация, как оказалось, с выполнением своих обязательств не торопится.

- При «Комфорте» кое-какой ремонт кровли проводился, - вспоминает соседка и подруга Зинаиды Новиковой по несчастью Нина ГОРБАЧЕВА. - На некоторое время крыша течь перестала. Я обрадовалась, сделала в квартире ремонт. А потом все началось сначала: потолок снова «заплакал», а вместе с ним и я! Причем, протекает он практически в каждой комнате, а балкон вообще превратился в одно сплошное желтое пятно!

Не успел журналист «Недели» оценить коммунальные «прелести» этих двух квартир, как на экскурсию по своим квадратным метрам пригласил еще один житель дома Валентин МОКИЕВСКИЙ.

- Вы посмотрите, что в моей квартире происходит! - торопливо бегая по комнатам, рассказывал пенсионер. - Я даже и ремонт не могу делать, смысла просто нет. Сначала в одной комнате и в кухне протекал потолок, потом и во второй комнате то же самое началось. Как снег начинает таять или дождь идет, так все: нас заливает! Мы даже написали обращение к мэру месяц назад, к нам еще одна соседка из соседнего подъезда присоединилась - у нее то же самое. Выходит, что эта вся крыша протекает?

В «НАПРЯЖЕНИИ»

Надо сказать, что испорченный ремонт - лишь цветочки. Жизням собственников этих квартир угрожает реальная опасность. Так, например, при входе в квартиру Зинаиды Новиковой прямо над дверью находится щитовая. А вокруг короба с проводами сплошные подтеки - о чем это говорит, догадаться несложно: не ровен час - произойдет замыкание.

- Знаете, даже спать страшно. А вдруг пожар? И проснуться не успеешь. Я, кстати, в коридоре свет теперь вообще не включаю. У меня тут уже лампочку закоротило, и она погасла! - возмущается пенсионерка.

Аналогичную историю рассказала и Нина Горбачева.

- Я пришла как-то с работы, а у меня чуть ли не из люстры вода льется, - вспоминает женщина.

Только вот управляющей компании, как показывает практика, до проблем и страхов собственников нет никакого дела.

- Подождите. Крыша в этом доме начала течь еще тогда, когда он находился под управлением «Комфорта». А к нам он перешел только летом 2015-го, - с небывалой глупости начал беседу директор УК «Обнинск» Михаил ВИЛКОВ.

- Так на дворе уже 2017-й! - напомнил журналист.

В результате, Михаил Валерьевич с уверенностью в голосе заявил, что о проблеме он в курсе и держит ее, якобы, под контролем. Вилков пояснил: его подчиненные уже пытались начать спасательные мероприятия, а именно отчистить крышу от снега и наледи, но сделать это им помешали холода. Поэтому пока к ремонту коммунальщики приступить не могут.

Правда, директор «Обнинска» уверяет, что они обязательно начнут работу, как только немного потеплеет, хотя бы, до -5. Вилков даже пообещал сделать для журналистов фотографии кровли «до» и «после». Хотя, думается, этим ему стоило заняться гораздо раньше.

В смысле, не фоторепортажем, а своими непосредственными обязанностями, ну а заодно и закаливающими мероприятиями для своего мерзлявого персонала.

Дарья ГУМЕРОВА

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