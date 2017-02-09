На «Киевке» начнут тестировать автомобилистов

Осталось совсем немного времени до того момента, когда проезд по Киевской трассе перестанет быть «халявным». Совсем скоро с автомобилистов за пользование магистралью начнут брать деньги. Уже в ближайшем будущем на определенных участках дороги в тестовом режиме заработают специальные пункты взимания платы. Что это значит для обнинцев, «Неделе» рассказали специалисты «Росавтодора».

В настоящий момент на федеральной трассе М-3 «Украина» ведется обустройство пунктов взимания платы (ПВП). Расположатся они на 136-м (в районе Детчино) и 168-м (в районе Ерденево) километрах и первое время работать будут «вхолостую». Об этом журналистам рассказал специалист пресс-службы компании «Росавтодор» Вадим КЛИМОВ.

- В период тестовой эксплуатации оборудования проезд по участку остается бесплатным. При этом пользователям автодороги необходимо будет совершить две остановки: перед шлагбаумами на пункте выдачи талона и в месте взимания платы. После того, как загорится зеленый свет, и шлагбаум поднимется, водитель транспортного средства сможет продолжить движение по маршруту, - прокомментировал Климов.

Тестовый режим вводится для того, чтобы пользователи смогли привыкнуть к новой системе. Хотя, думается, что автолюбителей сегодня больше волнует финансовый аспект новых правил, нежели технический. Но во сколько именно водителям обойдется разовый проезд по «Киевке», Вадим Климов уточнять не взялся. Однако при начале реконструкции трассы предполагалось, что один платный километр оценят в 1 рубль. Система расчета будет электронной. И, несмотря на то, что специалист «Росавтодора» не стал спешить с объявлением конкретных сумм, на сайте компании уже появилась приблизительная сетка тарифов, с которой, как выяснилось, успел познакомиться и мэр наукограда Владислав ШАПША.

- Насколько мне известно, Обнинск новая система в ближайшее время не сильно заденет. Контрольные пункты расположатся ближе к Калуге. Выходит, что жителям наукограда придется платить только в том случае, если они отправятся в региональный центр. По моим подсчетам, такая поездка обойдется примерно в 90 рублей, - уже прикинул свои затраты сити-менеджер.

Что же касается московского направления, то здесь, как отметил мэр, говорить о каких-то тарифах еще слишком рано. В ближайшее время установка ПВП здесь не планируется. Тем не менее, такая перспектива существует, и волнует она, безусловно, больше тех автолюбителей, кому приходится регулярно пользоваться Киевской магистралью. Предполагается, что для постоянных «клиентов» появятся специальные «проездные», которые обойдутся им несколько дешевле, нежели регулярная оплата. Однако о конкретной стоимости водительских абонементов в «Росавтодоре» говорить пока не берутся. Конкретная дата, когда именно пункты начнут работу в тестовом режиме, неизвестна. По предварительным данным, они будут запущены в середине февраля.

Дарья ГУМЕРОВА

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