Обманутых дольщиков переводят в построенные дома!

В минувшие выходные дольщики СУ-155 снова вышли на митинг. Столь массовой акции протеста его организаторы еще не видели. Несмотря на всероссийский масштаб, у неудавшихся новоселов Заовражья были и сугубо «обнинские» претензии к застройщику. Одна из них связана с тем, что возведение 11 корпуса отстает от графика почти на семь месяцев!

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА?

Напомним, что компания, которая сейчас находится в стадии банкротства, СУ-155, намеревалась построить на окраине микрорайона Заовражье в Обнинске три дома. Однако позже процесс возведения домов встал. Руководство местного филиала компании СУ-155 в лице Николая НИКУЛИНА не то само наивно верило в благополучное разрешение ситуации, не то много времени попросту водило людей за нос.

Однако неизбежность в виде процесса банкротства компании наступила ровно год назад. Реанимировать стройки по всей России пытается Правительство РФ. Санатором назначен банк «Российский капитал».

Однако правопреемник СУ-155 шокировал неудавшихся новоселов и тех, кто следит за их судьбой. В названии новой компании поменяли лишь одну цифру, а весь коллектив, включая руководителя Михаила БАЛАКИНА, остался прежним. Таким образом, у руля нового генерального подрядчика СУ-151 встали те же люди, что развалили СУ-155 и оставили без квартир тысячи дольщиков! Объяснение чиновников этому беспределу поражает, мол, лучше, чем Балакин и его команда, стройку не знает никто!

Тем не менее, когда на обнинскую стройплощадку направились первые финансовые вливания, дольщики успокоились: в 9 и 10 корпусах, «коробки» которых изначально уже были возведены, закипела работа.

СВОИ ПРИЧУДЫ

Однако если сдача в эксплуатацию этих двух домов уже не за горами, то 11 корпус по сей день остается на стадии котлована. Конечно, по графику «Роскапитала» окончание строительства этого дома планируется в конце марта аж 2018 года. Но и бетонные работы там должны были стартовать еще в июле прошлого. Таким образом, уже 27 января на месте котлована по графику ожидалось начало «роста» коробки дома.

Как рассказала «Неделе» руководитель инициативной группы дольщиков СУ-155 в Обнинске Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, представители «Роскапитала» на вопрос о причинах задержки строительства 11 корпуса лишь пояснили, что дом начнут возводить после сдачи в эксплуатацию первых двух.

Тогда зачем в конце лета прошлого года делали геодезию котлована? Ведь теперь, после семи месяцев простоя под дождем и снегом, который по весне снова растает и на месте 11 корпуса опять будет лужа, экспертизу придется повторить. Конечно, у богатых свои причуды, но дольщикам от этого не легче.

Что заставило «Роскапитал» идти в разрез с собственным графиком, непонятно. Как теперь они будут нагонять эти семь месяцев, тоже. При этом дольщики 11 корпуса уже не раз просили банк-санатор об обмене их квартир на жилье в уже построенных домах 9 и 10. Но представители «Роскапитала» лишь равнодушно пожимали плечами, мол, юридически возможности такой нет.

Удивительно, что столь серьезной организации подсказывать выход из ситуации должны простые граждане. Однако законную возможность обмена нашла сама Светлана Лукьяненко.

Она рассказала, что в настоящее время ПИФы - собственники жилья в 9 и 10 корпусах выставили свои квадратные метры на продажу по смешной цене: 1,2 миллиона рублей за однокомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра. Стоит отметить, что, вкладываясь в долевое участие еще на начальном этапе стройки, клиенты СУ-155 уже тогда отдавали за аналогичное жилье на 700 тысяч рублей больше!

По мнению дольщиков, возможности банка позволяют осуществить выкуп выставленных на продажу квартир, чтобы затем обменять их на те, что приобретены дольщиками 11 корпуса.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Однако советник председателя Правления банка Темир БАТУКАЕВ гнул свою линию относительно нереальности такого «сюжета». Спустить «Роскапитал» немного с небес на землю удалось все той же Светлане Лукьяненко, которая в протоколе совещания по вопросу завершения строительства объектов СУ-155 во главе с профильным министром Михаилом МЕНЕМ обнаружила весьма интересный пункт. В нем тот еще в конце 2015 года дал поручение руководителям субъектам РФ подготовить совместно с застройщиком предложения «по переводу дольщиков в объекты с более высокой степенью строительной готовности».

О том, что основания для переселения людей в готовые корпуса есть, Светлана Лукьяненко «напомнила» калужскому коллеге Меня по «цеху» Алексею ШИГАПОВУ, после чего впервые за полтора года получила от него ответ. Шигапов заверил, что уже обсудил это с «Роскапиталом», и юристы банка прорабатывают этот вопрос.

Думается, на данные телодвижения у них уйдет не больше пары недель, иначе «Роскапиталу» стоит задуматься о квалификации своих специалистов, которых приходиться тыкать носом в документы посторонним людям. Интересно, а министр строительства вообще в курсе, как исполняются его поручения на обнинской площадке?

Дольщики же, видимо, считают, что рыба гниет с головы, а потому потребовали убрать из «Роскапитала» не только юристов, но и всех топ-менеджеров банка, отвечающих за реализацию концепции достройки объектов СУ-155, разработанную Правительством РФ. Кроме того, они ждут проверки Счетной палатой банка-санатора в части эффективности и целевого использования государственных бюджетных средств, выделенных на достройку домов СУ-155.

Все эти и другие требования они отразили в резолюции, которую подписали на митинге и направили Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, министру строительства Михаилу Меню и руководителю «Роскапитала» Михаилу КУЗОВЛЕВУ.

Когда верстался номер



В день верстки, когда редакция уже была готова сдать газету в печать, на связь с журналистами вышла Светлана Лукьяненко. Она сообщила, что долгожданный обмен квартир в 11 доме на квадратные метры в 9 и 10 корпусах согласован.

Квартирографию прислали из Москвы и составляли не по фамилиям, а по номерам жилплощади. Теперь дольщикам предстоит визит в офис, чтобы подписать согласие на обмен. Тем клиентам СУ-155, которых не устроит предложенное жилье, останется лишь ждать возведения 11 корпуса.

Получается, что вопрос «переселения» дольщиков в дома более высокой степени готовности, калужские чиновники смогли решить спустя год после того, как соответствующее поручение им дал министр строительства? Невероятная «оперативность»! А была бы вообще какая-то реакция, если бы не протестная акция и протокол Минстроя, в который дольщики ткнули носом региональные власти?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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