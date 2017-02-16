16.02.2017

В областных верхах мечтают о праздном образе жизни?



Сразу о трех праздниках губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ начал размышлять на закате прошлого года. Так, он выступил с  инициативой внести изменения в областной закон «О днях воинской славы и памятных датах», согласно которым, праздничными смогут стать: 1 декабря - День Рождения маршала Победы Г.К. ЖУКОВА, 11 ноября - День окончания Великого Стояния на Угре и 26 июня - День мирного атома.

Последнюю концепцию недавно в рамках комитета рассмотрели обнинские «парламентарии», которым свое письмо с просьбой о поддержке губернаторской инициативы направил депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

Обнинские «парламентарии», обсудив данный вопрос, пришли к выводу, что обращение, которое они получили, составлено не совсем корректно с юридической точки зрения.

- В письме предлагается утвердить праздничный день, внеся изменения в областной закон. А инициатива губернатора в целом сводится к тому, чтобы этот праздник получил государственный статус. Поэтому непонятно, за что именно мы должны голосовать, - прокомментировал Константин ПАХОМЕНКО.

- А он будет выходным днем? - поинтересовался его коллега по депутатскому корпусу Иван ГАЛКИН. - А то у нас их и так много.

Однако каким он (день) станет на самом деле - «красным» или нет, в обращении к народным избранникам указано не было. Детали данной инициативы «Неделе» уже после рассказал сам Геннадий Скляр. Он пояснил, что 26 июня будет считаться памятной датой, но ни в коем случае не выходным днем. Что же касается государственного статуса предлагаемого праздника, то этот вопрос в настоящее время решается параллельно в федеральных верхах.

- Я уже отправил соответствующее обращение в «Росатом», чтобы они занялись лоббированием данного предложения на федеральном уровне. Но если даже Правительство инициативу не поддержит, то мы, по крайней мере, сможем сделать этот день памятным на уровне Калужского региона, - прокомментировал Геннадий Иванович.

Стоит отметить, что остальные два предложения о праздничных датах обнинским депутатам к рассмотрению пока не предлагали. Так, например, решение о дате окончания Великого Стояния на Угре - 11 ноября передали в руки общественности. Жителям области нужно проголосовать «за» или «против» инициативы до первого марта. Ну, а депутаты Законодательного Собрания, между тем, решили протолкнуть свою идею на федеральный уровень, дабы праздник смог получить государственный статус.

Что же касается 1 декабря - Дня рождения Георгия Жукова, то об этой дате пока вообще ничего не слышно. Предложение губернатора до сих пор не получило ни общественного, ни депутатского отзыва.

Безусловно, историческое наследие, патриотизм и нравственное воспитание есть основная концепция выдвинутых инициатив. Но с другой стороны, нельзя не отметить, что все это «толкание» праздничных идей вверх по вертикали власти, а именно попытка убеждения «федералов» в их острой необходимости, наверняка отнимает у народных избранников немало времени, которое они, думается, могли бы потратить на лоббирование более серьезных и значимых для народа вопросов.

Дарья ГУМЕРОВА

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