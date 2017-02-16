Многодетных из Обнинска оставляют за бортом положенных им льгот!

Ратуя за повышение демографии в стране, государство не устает говорить о «бонусах» в виде мер социальной поддержки, на которые может рассчитывать многодетная семья.

Однако оказалось, при их получении стена может вырасти на самом начальном этапе: оформления и продления «многодетного» статуса. Так, к примеру, в этом году за бортом помощи государства оказались семьи, в которых мама и папа зарегистрированы по разным адресам проживания.

ЛИШИТЬ ОТЦОВСТВА

Житель Обнинска Вячеслав КОРОБЕЙНИКОВ солидный статус многодетного отца носит с 2013 года. Именно тогда их семья была осчастливлена появлением третьего малыша. Воспитывать троих детей - большая ответственность. Не только моральная, но и материальная. Траты возрастают в троекратном размере. А потому, естественно, что семья пользуется всеми положенными льготами: налоговыми, коммунальными и социальными.

По закону, каждый год многодетные родители должны подтверждать свой статус в местном Управлении соцзащиты, продлевая соответствующее удостоверение. Что, собственно, успешно и делал Вячеслав при получении «корочки» и три года подряд после.

Перед новогодними праздниками в конце прошлого года супруга Вячеслава отправилась продлевать их удостоверения. Однако штампик поставили лишь в ее «корочку». После Нового года Вячеслав пошел разбираться, отчего Управление соцзащиты решило лишить его, так сказать, многодетного отцовства.

Каково же было его удивление, что отказано ему из-за регистрации по месту жительства отдельно от своей семьи.

- Устно по телефону мне заявили, что у местной соцзащиты соответствующее указание из Калуги, однако сослаться на какой-то конкретный документ они не смогли, равно, как и написать письменный отказ, - рассказал «Неделе» Вячеслав.

НЕТ ПРОПИСКИ - НЕТ ЛЬГОТ!

Какие последствия для семьи Коробейниковых будут в случае отказа отцу семейства в выдаче удостоверения?

Во-первых, они лишаются права на освобождение от налога на автомобиль, который оформлен на Вячеслава. В очереди на получение земельного участка стоит также отец семейства, а потому при выделении «президентских» соток именно он должен будет показать удостоверение многодетного родителя.

- Что же теперь? Моя супруга должна вставать в конец очереди? - недоумевал Вячеслав.

Ну и, наконец, для многодетных действуют солидные скидки на посещение всем своим большим семейством парков, музеев и аттракционов.

И всех этих льгот семья лишается лишь из-за пресловутой прописки? При этом, так как Вячеслав зарегистрирован по месту жительства в том же городе, что и его семья, закон позволяется ему не оформлять прописку по месту пребывания.

Мириться с несправедливостью многодетный отец не стал. В свое время, чтобы родители, с которыми зарегистрирован Вячеслав, не платили за него коммуналку, он брал из ТСЖ, управляющего домом, в котором прописаны жена и дети, справку о том, что постоянно проживает вместе со своей семьей, оплачивая услуги ЖКХ по их адресу. Аналогичный документ он и приложил к обращению в соцзащиту с просьбой продлить удостоверение многодетного родителя или направить письменный мотивированный отказ.

В результате заветную «корочку» ему продлили всего через пару недель. Таким образом, получается, регистрация совсем не догма для выдачи удостоверения многодетного родителя?

СВОИ ЗАКОНЫ

Ответ на этот вопрос мы поискали у начальника обнинского Управления соцзащиты Владимира ЖАРСКОГО. Тот считает, что многодетному отцу было отказано на законном основании.

- Если папа зарегистрирован по одному адресу, а мама с детьми - по другому, то мы выдаем удостоверение только маме, - пояснил он.

Однако конкретный пункт статьи областного закона «О статусе многодетной семьи», на который он сослался, назвать не мог. Поддержала его и вышестоящая коллега, ведущий специалист отдела профилактики семейного неблагополучия калужского Министерства соцзащиты Светлана ИПАТОВА.

По ее словам, согласно статье 4 областного Закона «О статусе многодетной семьи», регламентирующей порядок ее регистрации, и приказу Министерства соцзащиты Калужской области №998-п, выдача удостоверения производится при предоставлении документа, подтверждающего совместное проживание детей и их родителей. Она добавила, что таким документом по закону является регистрация (временная либо постоянная).

Само министерство осознает, что данный пункт ухудшает права многодетных, а потому направило на внутреннее согласование проект, где акцент ставится не на прописку, а на зарегистрированный брак мамы и папы. Однако на суд областных депутатов его направят не ранее чем через пару месяцев.

Конечно, думается, депутаты одобрят вполне логичные поправки в собственный закон. Однако на данный момент ситуация остается спорной. Ни в одном из документов, на которые ссылается Ипатова, слова «регистрация» нет вообще. Подтверждать многодетные обязаны лишь совместное проживание. А это значит, что таким подтверждением может служить что угодно. Соцзащита же требует именно регистрацию, оставляя таким образом без положенных льгот тех, кто имеет на них законное право. Причем за четыре года отказать в продлении удостоверения Вячеславу Коробейникову решили лишь впервые, хотя закон в этой сфере не менялся.

Многие, пытаясь сохранить «бонусы» от государства, побежали делать регистрацию по месту пребывания или вовсе через суд доказывают, что живут с собственной семьей. Другие махнули рукой от безысходности. Иначе как унижением, это и называть сложно. Причем происходит оно лишь оттого, что кто-то наверху решил как-то по-своему трактовать закон.

Кажется, областным депутатам стоит рекомендовать профильному министерству поторопиться с внутренними согласованиями, чтобы избавить от издевок многодетных Обнинска и всего региона.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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