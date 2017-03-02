Горожане переживают, что не смогут защитить себя и своих питомцев от бешенства

О том, что кошек и собак нужно ежегодно прививать от бешенства, безусловно, знает каждый обладатель домашнего питомца.

Только вот сделать это у некоторых получается с большим трудом, ведь такую вакцинацию сегодня вправе проводить только государственные клиники, добраться до которых не всегда легко.

Как, к примеру, до расположенной на «Киевке» обнинской ветеринарной станции им. Л.А. Плеханова. Именно с такой проблемой столкнулась жительница Обнинска Виктория ШЕВЧЕНКО.

Казалось бы, что тут такого - сел в машину с любимым четвероногим другом и поехал к «доктору Айболиту», тем более что добираться до обнинской ветеринарной больницы не так уж и долго. Но не все так просто. Некоторые собаки, ну просто на дух не переносят транспорт - туда их и под дулом пистолета не загнать.

- Моя собака терпеть не может автомобили, - начала рассказ Виктория. - Я не могу ее даже в салон усадить, не то чтобы везти. Но прививаться ведь нужно - это и собачья безопасность, и моя, естественно. Раньше спасали положение сами ветеринары, которые прививали животных в рамках выездных приемов. Проводили их в офисе управляющих компаний. Но в этом году такой практики почему-то нет. А частным клиникам запрещено вакцинировать животных против бешенства. И что мне теперь делать, ума не приложу.

Но, как оказалось, паниковать Виктория начала рановато. Заместитель главного врача обнинской ветеринарной станции Олег РЕВВО рассказал, что выездные приемы по-прежнему имеют место быть.

- Мы проводим их ежегодно в период с марта по апрель. Но мы же не можем это делать на улице. Как правило, оставляем заявку в мэрии, чьи сотрудники выходят на связь с управляющими компаниями. После чего с теми организациями, которые готовы предоставить свои площади для проведения вакцинации, мы обговариваем день и часы приема. Далее коммунальщики оповещают жителей, расклеивают объявления, и мы приезжаем в назначенную дату, - пояснил Олег Анатольевич.

Кстати, как отметил ветеринар, аналогичную заявку в администрацию он направил буквально на днях.

Проблема лишь в том, что далеко не все управляющие компании готовы пойти навстречу «собачьим» докторам, а выходит, еще и жителям, оправдываясь тем, что все эти мероприятия отбирают у них слишком много времени. Однако понимающие, как отметил Ревво, все-таки есть. Так, к примеру, в прошлом году о братьях наших меньших позаботились примерно три организации. Особенно активной Олег Анатольевич назвал «Управляющую компанию».

Однако три выездных точки для вакцинации от смертельно-опасного заболевания, уберечься, от которого поможет лишь прививка, это для столь большого города безусловно мало. Так что, частным коммунальщикам стоило бы активизироваться в этом вопросе, не забывая, что они работают не только на прибыль, но и на город, как ни крути.

Дарья ГУМЕРОВА

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